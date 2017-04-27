Социальный лифт: двери открываются

Бизнес Алматы: как это работает

Ильнуре Таиповой 22 года. Факультет философии и политологии КазНУ имени аль-Фараби она окончила два года назад. При этом трудовой стаж за ее плечами составляет около шести лет. Полтора года из них она директор-учредитель набирающей обороты академии иностранных языков и бизнеса ProfTeam.

– После занятий в университете у меня оставалось очень много свободного времени, – рассказывает девушка. – По натуре трудолюбивый человек я в прямом смысле не спала ночами от переживаний, что оно уходит попусту. Да и деньги нужны были, конечно. Вместе с сестрами я снимала квартиру, и утруждать родителей лишними тратами желания не было.

Кем только не была! И промоутером, и вожатой в лагере, и моделью, пыталась даже устроиться официанткой, но не получилось – в первый же день перебила всю посуду, и меня попросили. Но этот опыт тоже был полезным. Не стыдно работать ни уборщиком, ни грузчиком, ни дворником. Если правильно к ней относиться, любая работа закаляет, учит быть сдержанным и правильно реагировать и на удачи, и на неудачи.

На третьем курсе устроилась на первую свою официальную работу – в языковую школу менеджером по продажам. Через год повысили до старшего менеджера, еще через год – до руководителя отдела продаж. Одновременно пригласили в другую языковую школу управляющим директором, и я, не раздумывая, ушла к ним. Университет к тому времени уже окончила, и теперь я полностью могла выкладываться на работе. Проработав на новом месте полгода, поняла, что, в принципе, весь учебный процесс могу организовать самостоятельно, то есть вполне созрела, чтобы работать на себя.

К решению открыть свою языковую школу мы с сестрой и другом пришли буквально за один вечер. На следующий день после того разговора позвонили родителям. Они полностью нас продержали, согласившись дать первоначальный капитал – 1 600 000 тенге на открытие ТОО, разработку сайта, аренду помещения, изготовление рекламных листовок, найм преподавателей, уплату налогов.

Процедуру регистрации предприятия прошли за один день, нет, даже за полдня без всяких проблем. Долго мучились с названием. Нарисовав множество логотипов, пришли в итоге к единому мнению – академия иностранных языков и бизнеса ProfTeam (команда профессионалов). Почему именно академия иностранных языков и бизнеса? Потому что мы предлагаем разнообразное количество программ обучения: курсы английского, китайского, казахского, русского, а также бухгалтерские курсы и финансовую грамотность для детей.

Через неделю нашли офис в центре города. Местоположение очень важно в бизнесе. Здание должно располагаться в хорошо освещаемом месте рядом с общеобразовательными школами, и желательно, чтобы оно было с отдельной входной дверью. Больше всего времени – две недели – ушло на переговоры с преподавателями, без которых ничего бы сегодня и не было. Мне нужны были не просто хорошие специалисты, но люди, близкие мне по духу, которые так же, как и я сама, выкладывались бы на работе. Основного преподавателя, канадца Браяна Мартела, переманили простым способом – более высокой зарплатой – после того, как у него закончился срок договора в той школе, где он работал до нас, и тем, что взяли на себя обязательства по продлению визы.

Рекламой я с партнерами занималась сама: продвигали свои услуги в Интернете, раздавали на улице листовки, делали холодные звонки – звонили совсем незнакомым людям и, прямо скажем, назойливо предлагали свои услуги. Но языковых школ на рынке образовательных услуг очень много, а когда выбор широкий, то угодить клиентам трудно. Надо было придумать фишку, отличающую нас от конкурентов. После некоторых раздумий решили, что все занятия будут проводить только носители языка. Время доказало нашу правоту. Погружаясь в англоязычную среду, студенты начинали говорить на английском уже с первого занятия.

Еще один ход: договаривались с директорами разных компаний о презентации нашей школы. Проводя пробный урок на их территории, доказывали, что высокое качество совместимо с относительно невысокой ценой.

Наш чек рассчитан на средний класс: обучение три раза в неделю по 90 минут стоит от 15 до 20 тысяч. Сейчас у нас обучается 50 человек взрослых и сотрудники двух компаний в качестве корпоративных клиентов. Уже в этом году планируем открыть в Алматы второй офис, а в дальнейшем и в других городах республики.

Школа уже начала давать прибыль, но пока она полностью уходит на раскрутку. Ежемесячно в государственную казну мы отчисляем около 50 тысяч тенге в качестве налогов. В штате у нас четыре человека. Один педагог full time, то есть на полный рабочий день, и мы, трое учредителей, я, моя сестра Айнур Таипова и наш партнер Аяз Сванбаев, который занимается продвижением нашего бренда на рынке образовательных услуг. Двое других сотрудников – два преподавателя part time (неполный рабочий день) и бухгалтер по аутсорсингу. Кстати, первые полгода бухгалтерию я вела сама, но законодательство у нас постоянно меняется, уследить за ним сложно, и я, чтобы избежать проблем, наняла профессионального бухгалтера.

Почему в такой маленькой компании сразу три директора? Потому что по правилам делегирования полномочий директор, у которого нет команды и он один занимается всем и сразу, малоуспешен.

…Мне нравится обучать людей языкам. Это отличная возможность привлекать иностранных инвесторов в нашу страну. Но кроме развития языковой школы я занимаюсь еще и другими проектами. В этом году, например, стала членом правления Ассоциации юридических лиц FBC (First Business Community). Эта нетворкинг-площадка № 1 в Евразии ориентирована на то, чтобы бизнесмены (не только акулы бизнеса, но и стартаперы) общались, делились опытом и поддерживали друг друга в области предпринимательства. Сегодня я являюсь тимлидером комитета FBC, knowledge, отвечающим за повышение культурного уровня коллег. На встречах с начинающими бизнесменами (они проходят два раза в месяц) делимся опытом друг с другом и устраиваем дискуссии по только что прочитанным книгам. Привычка к чтению – это, на мой взгляд, обязательное качество в современном бизнесе. Она дает совсем за небольшие деньги возможность повысить свой культурный уровень, поставить речь и поддержать при случае разговор на любую тему. Сама я по строго установленному графику читаю не меньше двух книг в неделю. Последние из них «Святой, серфингист и директор» Робина Шарма, где очень много практических советов для достижения целей не только в бизнесе, но и в жизни в общем. А для души открыла для себя «Путь Абая». Причем на языке оригинала, то есть на казахском языке. Было трудно, зато пополнила свой словарный запас родного языка. Знание всех трех языков – государственного, русского и английского – очень помогает двигать бизнес вперед. Во-первых, чем больше знаешь языков, тем больше вызываешь доверия, во-вторых, открывается больше возможностей при достижении своих целей. Что я еще могу сказать? Пока я не считаю себя «бизнесвумен», как меня в шутку называют некоторые. Но самый главный капитал за эти полтора года самостоятельного ведения бизнеса я уже приобрела. Это уверенность в себе. Какими бы кризисами нам ни угрожали, я не боюсь завтрашнего дня. Всем, кто хочет открыть свой бизнес, я хочу сказать: не ленитесь, работайте над собой, и у вас обязательно все получится!

Записала Мерей СУГИРБАЕВА