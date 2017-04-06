Зелёный свет

Умный город: энергия будущего

Уже через 20 лет, прогнозируют эксперты, мир полностью перейдет на энергоэффективное светодиодное освещение. Передовые технологии индустрии будут представлены в национальном павильоне международной выставки EXPO-2017 алматинским брендом Tecata.

Презентация продукции компании DS Multimedia CA на специализированной выставке EXPO-2017 станет частью экспозиции «Казахстан на пути к зеленой экономике». Молодая торговая марка Tecata, или Technology Almaty, которой нет еще и года, предлагает современные энергоэффективные светотехнические решения. Казахстанский производитель и поставщик мультимедийных LED и LCD-экранов, дисплеев, LED-фасадов и бытовых ламп работает в тесном сотрудничестве с рядом институтов и организаций в Южной Корее, изучающих проблемы и перспективы светодиодных технологий освещения. В июле прошлого года DS Multimedia CA запустила собственный завод в специальной экономической зоне «Парк инновационных технологий», параллельно с которым был открыт и центр разработок и исследований – R&D-лаборатория. «Вечерка» разбиралась, в чем выражаются ключевые производственные принципы – энергоэффективность и экологичность.

– Наше предприятие входит в группу компаний DS Multimedia с головным офисом в Южной Корее, но с большей частью собственных инвестиций. В запуск производства в общей сложности вложено порядка 650 миллионов тенге, создано около 40 рабочих мест, – рассказал генеральный директор ТОО DS Multimedia CA Ханат Нур­екенов. – Для группы компаний завод в Алматы стал шестым в ряду существующих линий производства в самой Южной Корее, а также в Малайзии, Сингапуре, Брунее и Бразилии, представив Центральную Азию. Корейская сторона осуществляет сопровождение касательно применения смарт-технологий. Однако контроль качества мы полностью осуществляем собственными ресурсами, наши инженеры обучены корейскими партнерами. В отличие от дистрибьюторов на заводе наша компания занимается не только сборкой. Мы также производим входной и выходной контроль, продукция проходит обязательное тестирование. А за счет интеграции R&D-лабораторий, то есть двух конструкторских бюро, готовые решения адаптируются к специфике местных электросетей. Хотелось бы отметить и то, что мы являемся первыми в Казахстане производителями LED-экранов.

Изначально еще пять лет назад, по словам главы компании, проект был намерен приучить алматинцев к осознанному энергопотреблению через систему умного дома. Вот только сам потребительский рынок, как оказалось, к световой революции пока не готов, что и породило проблему сбыта. Бизнес-план пришлось переориентировать со сложных SMART-систем на производство энергоэффективных LED-светильников, включая бытовые лампы. Сегодня DS Multimedia CA специализируется на выпуске светодиодной как indoor, так и outdoor-продукции, то есть оборудования для внутреннего и наружного освещения. Продажи идут и в частный бизнес, и индивидуальным физлицам. Потребители экономят до 90 процентов электроэнергии.

– Светодиоды – это глобальный тренд. Но конкурентная борьба разворачивается не в технологических новациях как таковых, а вокруг качества. Вокруг того, что позволило бы сказать «наслаждайся светом», – подчеркнул господин Нурекенов. – Ключевое преимущество – экономия энергоресурсов. Наша продукция позволяет экономить в 10 раз большее количество электроэнергии, потребляемой привычной лампой накаливания. Наша бытовая лампа стоит около 500 тенге, но вы не будете ее менять лет пять. Это реальная экономия. Плюс стандартная лампа несет в себе не только энергозатраты, но и низкое качество освещения, измеряемое в коэффициенте цветопередачи, – он должен превышать 80 процентов. Светодиодные лампы и светильники дают свет, максимально приближенный по своим характеристикам к солнечному, и обеспечивают широкий угол его рассеивания – до 270 градусов. Технология обеспечивает равномерное освещение без зон чрезмерной засветки и полутеней. Использование корейских чипов и компонентов позволяет выдерживать перепады напряжения в диапазоне от 175 до 250 В. Немаловажно, что такие лампы и светильники прослужат намного дольше, потенциальный срок эксплуатации до 30 000 часов.

Экологическая безопасность – еще один фактор, имеющий принципиальное значение для алматинских производителей и их технических партнеров. Приборы нового поколения не содержат ртути и свободны от каких-либо иных вредных веществ.

– Популярные спиралевидные энерго­сберегающие лампы являются ртутьсодержащими, а значит, опасными не только для природы, но и для человека. Мы же применяем органику, главным образом растворимые LED-кристаллы и пластик. Мы используем абсолютно экологически чистые компоненты, которые могут быть легко и безопасно утилизированы без соблюдения спецусловий, – уверяет глава компании. – В развитых странах подобные лампы отправляют на утиль с целью ресайклинга – переработки отходов. Нашу же лампочку, грубо говоря, можно выбросить вместе с обычным бытовым мусором – она растворится в земле. Средний срок разложения определяется компонентами – это от трех до семи лет.

Такой «зеленый» свет, заявляют в компании, не навредит здоровью не только окружающей среды, но и самого потребителя. Умные лампы и светильники отличаются щадящим воздействием на зрение за счет излучения света инфракрасного и ультрафиолетового спектра. А благодаря тому, что температура нагрева корпуса не превышает 80 градусов, можно не беспокоиться за люстру, абажуры, потолок и окружающие предметы.

Выводить алматинский Tecata за рубеж производители не торопятся. Проект, считают его создатели, достаточно молодой и еще успеет расширить географию. А пока важнее занять место под солнцем в нише домашнего рынка.

– Светодиодные SMART-технологии набирают популярность во всем мире, но не думаю, что в ближайшие два года произойдет бум. Должен пройти этап определенного насыщения LED-технологиями. Пока же смена идет на уровне 10–15 процентов от общего рынка, – отметил гендиректор DS Multimedia CA. – Тем не менее тенденция позитивная, а значит, и ожидания соответствующие. Потребность во внедрении, скажем, систем LED-освещения весьма высока. Но для начала нужно прочно обосноваться на внутреннем рынке.

Впрочем, уже сегодня продукцией экспонента активно интересуются соседние государства – Россия, Кыргызстан и Таджикистан. К старту EXPO-2017 компания подойдет с опытом участия в нескольких локальных выставках.

Дайджест: светодиоды для здоровья

Современные технологии позволяют не только экономить на покупке осветительного оборудования и заботиться об экологии. Умные устройства дают возможность получать пользу и для здоровья.

Human Centric Lighting – «просветление» биоритмов

Разработчики стремятся адапти­ровать техноло­гии освещения жилого помещения к особенностям человеческого организма. Последний тренд в индустрии светотехники – не просто максимально качественные, стильные, но и полезные для здоровья источники света. Так появились светильники с управляемым цветом излучения, работающие в унисон с биоритмами человека. Технологию назвали Human Centric Lighting, или «Освещение, ориентированное на человека». Эксперты из США и Европы в рамках одноименной программы исследовали взаимосвязь освещения и настроения человека, повышение его внимания и работоспособности, нормализации режима сна и бодрствования. Светодиоды в HCL-светильниках обеспечивают управление цветовой температурой и потоком света. По прогнозам ассоциации Lighting Europe, уже к 2020 году такие устройства составят около 7 процентов от общего рынка осветительных приборов.

Лампы молодости

Исследователи из Германии Андрей Зоммер (Andrei P. Sommer) и Дань Чжу (Dan Zhu) утверждают, что при ежедневном интенсивном воздействии светодиодов кожа выглядит моложе и становится более эластичной. Ученые объяснили взаимосвязь на уровне молекулярной природы. По словам ученых, молекулы белка эластина, формирующие эластичную основу кожи, могут покрываться «пленкой» из молекул воды. Гидратированные эластиновые волокна частично утрачивают свою упругость. Видимый свет большой интенсивности, испускаемый светодиодами, проникает в толщу кожи и постепенно отщепляет воду от эластиновых волокон, возвращая коже упругость.

Зелёные светодиоды облегчат хроническую боль

К такому выводу экспериментальным путем пришли ученые из университета Аризоны, предлагающие легкий и доступный способ помочь своему организму. Первые опыты о теории влияния зеленого света группа экспертов провела на крысах, страдающих от нейропатической боли. Результаты исследования показали, что крысы, находившиеся в лучах зеленых светодиодов, легче переносили тактильные раздражения. Предыдущие работы также показали, что зеленое освещение увеличивает синтез эндогенных пептидов, способных снимать болевые ощущения. Для проверки воздействия зеленого света на человеческий организм ученые поставили эксперимент на пациентах, страдающих от фибромиалгии. Участники исследования в течение десяти недель каждую ночь проводили по два часа под светом зеленых светодиодов.

Обработка результатов еще не завершена, но ученые подчеркивают, что некоторые участники эксперимента попросили оставить выданные светильники. Под зеленым светом ламп, со слов пациентов, самочувствие значительно улучшилось.

Марина ПЕСТРЯКОВА