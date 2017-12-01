1 декабря – День Первого Президента Республики Казахстан

Как алматинцы отметят национальный праздник

Масштабное мероприятие стартует в 11 часов утра в ледовом дворце «Халык Арена». Здесь состоится праздничный концерт и студенческий флешмоб.

В государственный праздник, ставший поистине национальным, горожане могут отправиться и в Парк Первого Президента, который стал центром проведения различных мероприятий и красивейшим уголком природы. Найдется немало желающих посетить и Центральный государственный музей Республики Казахстан. Здесь представлена уникальная фондовая выставка «Н. Назарбаев: эпоха, лидер, общество» из собрания Библиотеки Елбасы. Вниманию посетителей представлены материалы из архивных, книжных, музейных фондов Библиотеки Первого Президента Казахстана: уникальная коллекция высших государственных наград Нурсултана Назарбаева, коллекция Коранов, книги с дарственными надписями от глав государств и казахстанских авторов, а также труды Первого Президента РК на иностранных языках. Все дни работы выставки посетители смогут прослушать обзорные и тематические экскурсии, ознакомиться не только с фондовой выставкой, но и с направлениями деятельности Библиотеки Лидера нации. Горожане также могут отправиться в Центральный государственный музей, который в выходные превратится в настоящий восточный базар. Здесь по инициативе центра декоративно-прикладного творчества «Бахыт» состоится традиционная Центральноазиатская выставка-ярмарка ремесел. Со своими изделиями к нам прибудут 150 мастеров-ремесленников из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и России.

Наталья Вержбицкая