2,6 тысячи госслужащих алматы пройдут аттестацию

Департамент Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по городу Алматы совместно с партией «Нур Отан» провели совместный брифинг по вопросу комплексной аттестации административных госслужащих корпуса «Б».

В соответствии с 15-м шагом «Плана нации «100 конкретных шагов» в первом полугодии текущего года будет проведена комплексная аттестация государственных служащих корпуса «Б», – сообщил на брифинге заместитель руководителя Департамента Министерства РК по делам госслужбы по Алматы Геннадий Данияров.

Также он отметил:

– С принятием нового закона о госслужбе с 2016 года усилены квалификационные требования к административным госслужащим. Кроме требований по образованию и опыту работы, они впервые дополнены требованиями по компетенциям. Цель аттестации – определение уровня профессионализма госслужащих и соответствия их компетенциям, необходимым для эффективного выполнения профессиональной деятельности на конкретной государственной должности. Профессиональные качества аттестуемых госслужащих и степень владения их необходимыми знаниями, умениями и навыками будут определяться в три этапа. На первом этапе аттестуемый оценивается посредством составления оценочного листа. На втором этапе служащий проходит тестирование на оценку личных компетенций. Данная оценка будет проводиться через специальную автоматизированную программу. На третьем этапе служащий проходит собеседование в аттестационной комиссии.

Завершением аттестации является решение аттестационной комиссии по каждому аттестуемому, принимаемое с учетом результатов всех предыдущих этапов. Решение может быть одно из следующих: 1) соответствует занимаемой должности и рекомендуется к повышению; 2) соответствует занимаемой должности; 3) не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к понижению; 4) не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к увольнению.

Повышение в должности по итогам аттестации осуществляется без проведения конкурсных процедур при наличии вакансии и соответствия служащего квалификационным требованиям.

Госслужащие, не прошедшие аттестацию и отказавшиеся по решению аттестационной комиссии перейти на нижестоящую должность, подлежат увольнению. К увольнению рекомендуются также служащие, дважды не явившиеся на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины. Решение аттестационной комиссии может быть обжаловано у руководителя госоргана, в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции или его территориальном департаменте, либо в суде.

Напомним, что аттестации подлежат не все служащие корпуса «Б». Предусмотрен перечень лиц, освобожденных от аттестации. В основном это социально уязвимая категория: лица предпенсионного возраста, которым на период аттестации до достижения пенсионного возраста осталось два года и меньше; беременные женщины; женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет).

Также не подлежат аттестации служащие, состоящие в кадровом резерве корпуса «А», впервые принятые на госслужбу и проработавшие менее полугода.

Таким образом, по городу Алматы из 4,6 тысячи госслужащих корпуса «Б» аттестации подлежат порядка 2,6 тысячи человек.

Учитывая, что в связи с аттестацией увеличится нагрузка на зал тестирования, приняты меры по его расширению. С 9 января тестирование проходит в более просторном помещении по адресу: ул. Толе би, 155, угол ул. Байзакова, 2-й этаж, кабинет 205. Теперь одновременно тестирование могут проходить 27 человек.

На основе общего графика центральные государственные и местные исполнительные органы утверждают свои графики с конкретными сроками аттестации по каждому служащему. Аттестация будет проведена последовательно в три уровня в зависимости от категории занимаемых должностей. На каждом уровне будут созданы соответствующие аттестационные комиссии.

На первом уровне аттестация будет проводиться Высшей аттестационной комиссией при Главе государства. На этом уровне из госслужащих города Алматы аттестацию пройдут директора департаментов городских подразделений центральных государственных органов, начальники управлений акимата города, а также руководители апаратов маслихата и ревизионной комиссии (категории С-1, С-О-1, D-1, D-2, D-O-1). Это порядка 40 служащих Алматы.

Второй уровень аттестации будет проводиться в регионах областного уровня. В городе Алматы аттестационные комиссии данного уровня будут созданы в каждом городском подразделении центральных госорганов, их возглавят руководители этих департаментов в случае успешного прохождения аттестации в Высшей аттестационной комиссии. В данных комиссиях предположительно пройдут аттестацию 1,7 тысячи госслужащих (категории С-О, D, D-О, С-R-1, С-R-2, Е-1, Е-2).

Также будет создана единая комиссия в аппарате акима города для аттестации служащих городских управлений. Данную комиссию возглавит руководитель аппарата акима.

На третьем уровне будут созданы аттестационные комиссии на районном уровне. Аттестацию здесь проходят госслужащие районных подразделений центральных госорганов и аппаратов акимов восьми районов города (категории С-R, Е). Всего на этом уровне аттестацию пройдут порядка 900 госслужащих.

В состав аттестационных комиссий могут войти служащие корпуса «А», уполномоченные по этике, госслужащие, успешно прошедшие аттестацию на вышестоящем уровне, члены Совета по этике, представители общественных советов, научно-экспертной, академической среды, общественных объединений.

Юлия ЖОРОВА