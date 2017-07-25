300 000-го посетителя встретил павильон России на EXPO-2017

Система подсчета посетителей российского павильона на Международной специализированной выставке EXPO-2017 зафиксировала вход 300 000-го гостя, которым стала Ардак Аупбаева.

Ардак живет и работает в Астане. На выставку она пришла в первый раз и оказалась юбилейным посетителем павильона России. Сотрудники встретили долгожданного гостя на входе и подарили ей памятные сувениры, а также возможность отпраздновать вместе важное событие – Национальный день России на EXPO-2017: посетить все концерты, встретиться со звездами, которые будут принимать участие в празднике.

После индивидуальной экскурсии по экспозиции Ардак пообещала прийти 8 сентября и поздравить Россию с торжественным днем, а также отметила высокую оснащенность павильона и необычные экспонаты, которые интересны не только взрослым, но и детям.

По последним данным организаторов выставки, Россия находится в списке трех самых посещаемых павильонов стран – участниц EXPO-2017, первое место занимает казахстанский павильон «Нур-Алем».

С момента открытия российский павильон на Международной выставке посетили около 300 официальных делегаций. Среди почетных гостей павильона России Президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Республики Казахстан Бакитжан Сагинтаев, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр энергетики России Александр Новак, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халид Аль-Фалих, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель и другие. Павильон России также посетили российские фигуристы Евгений Плющенко и Ирина Слуцкая, кинорежиссер Юлий Гусман, народный артист России Владимир Овчинников, телеведущие Валдис Пельш, Екатерина и Александр Стриженовы и другие.

Одна из причин такого внимания – обширная культурно-деловая программа. Более 70 мероприятий состоялось в рамках участия России на EXPO-2017. В ближайшее время, а именно 28 июля, пройдут показы Театра экологической моды из г. Самары, а на 29 июля запланировано празднование Международного дня амурского тигра.