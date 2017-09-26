Новости Алматы

В горах Алматы устанавливают специальные сетки, предотвращающие камнепад

Задействованы в процессе в основном профессиональные альпинисты. Такие сетки крепят плотно к склону, они фиксируют крупные камни, предотвращая их падение. В большинстве случаев эта процедура не требует вырубки деревьев, а также способствует росту зеленых насаждений на склоне, сохраняя его естественный облик, поэтому такие сети специалисты предпочитают использовать для защиты от камнепада. Склон покрывается стальными канатами, обладающими достаточной гибкостью и прочностью, что позволяет не допустить движения камней на поверхности склона.

В целом экстренные службы мегаполиса делают все для того, чтобы снизить риск возникновения природных чрезвычайных ситуаций.

Тем временем экстренные службы активно готовятся к отопительному сезону. В данное время они проверяют соблюдение пожарной безопасности в частном секторе и предупреждают жителей о том, что если причиной пожара станет какое-либо нарушение, это грозит штрафом в размере 5 МРП, или 11 345 тенге.

– Каждый год люди совершают одни и те же ошибки. Например, после отопительного периода не очищают дымоходы, не меняют плиты печей. Наиболее проблемны в этом плане Алатауский, Турксибский и Жетысуский районы, где высок процент частных домов с отоплением на твердом топливе, – отметил начальник Управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС Алматы Марат Бекбаев.

Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Сегодня запустят безостановочный пассажирский поезд Алматы – Уральск

В связи с чем время в пути следования поезда № 49/50 сообщением Алматы – Уральск по сравнению со стандартными составами, курсирующими в данном направлении, сократится на 22 часа.

В вагонах созданы необходимые условия для комфортного пребывания пассажиров, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Отметим, 22 сентября текущего года по итогам процедуры обмена грамотами о ратификации между министерствами иностранных дел РК и Российской Федерации вступил в силу протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами двух государств об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта.

В связи с чем пассажирские поезда казахстанского формирования освобождены от прохождения всех видов пограничного контроля при безостановочном следовании по территории России на приграничном участке Жайсан – Илецк – Чингирлау, что значительно сократит время в пути следования.

Виктор АНДРЕЕВ

Городской центр оказания специальных социальных услуг № 3 посетил Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров

Данное учреждение предназначено для постоянного проживания престарелых горожан, а также людей с инвалидностью 1 и 2 группы, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании.

В ходе посещения совместно с представителями неправительственных организаций омбудсмен ознакомился с условиями проживания подопечных центра. Гости интересовались соблюдением международных стандартов и норм национального законодательства при обеспечении прав постояльцев центра на достаточный жизненный уровень, охрану здоровья, социальную защиту, трудовую реабилитацию, свободу передвижения, участие в культурной жизни, доступ к информации.

Аскар Шакиров отметил особую значимость предоставляемого в учреждениях подобного типа спектра необходимой помощи в связи с проводимыми в стране институциональными реформами, направленными на создание современного государственного механизма, предоставляющего эффективные, своевременные и качественные госуслуги.

По завершении встречи выработаны необходимые рекомендации, которые будут направлены в соответствующие уполномоченные органы.

Алия КАЗБАЕВА

В мегаполисе переименуют более ста улиц

Это касается Алатауского и Наурызбайского районов, где сегодня ряд улиц не имеет названий либо дублирует те, что были в городе еще до появления на карте новых административных единиц. Это создает путаницу. Порой даже экстренные службы не могут найти нужный адрес.

– В первую очередь мы планируем переименовать повторяющиеся улицы. Только в Наурызбайском районе их 106. Еще 93 улицы в городе и вовсе не имеют названия. Это очень серьезный вопрос, который нужно решить как можно скорее – сказал руководитель отдела ономастической работы и анализа городского Управления по развитию языков Отепберген Калабай.

В районе уже начали появляться новые улицы. Например, Самрук, Кыран, Буланды и другие.

Напомним, в Казахстане действует мораторий на присвоение улицам и объектам имен людей. Однако на историко-географические названия ограничений нет.

В Алматы насчитывается около 2,5 тысячи улиц. Из них за последние четверть века переименованы более 600.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА

В городе откроют информационные киоски для туристов

Первые справочные точки появятся на пересечении проспектов Абая и Достык, а также на Арбате по проспекту Жибек жолы.

Как отметила директор туристического информационного центра города VisitAlmaty Асель Нуркебаева, необходимость создания таких киосков назрела давно, ведь Алматы считается туристическим центром Казахстана.

– В нынешнем году страницу Алматы на портале Tripadvisor посетило 748 250 человек, что больше на 200 тысяч по сравнению с прошлым годом. По данным сайта, самыми заинтересованными являются россияне, затем граждане США, Индии и Китая, – сказала Асель Нуркебаева.

Пока в городе открыта одна информационная стойка в аэропорту, куда в среднем за сутки поступает более 50 обращений. В будущем подобные стойки появятся на алматинских железнодорожных вокзалах.

Серафима ПИРОГОВА

В минувшие выходные на площадке перед ТЮЗом имени Мусрепова прошла масштабная ярмарка изделий ручной работы

В распродаже приняли участие лучшие мастера хенд-мейда не только из Алматы, но и из других городов Казахстана. Более того, приехали даже несколько рукодельниц из ближних республик.

Товары на ярмарке были представлены самые разные: одежда, украшения, предметы быта, игрушки, сувениры и многое другое. Каждое изделие при этом эксклюзивное, потому что выполнено вручную.

Алматинцы и гости города с интересом рассматривали все предложенные товары. Благо каждый мог найти в этом разнообразии что-то для себя. Например, внимание многих привлекли изделия мастерицы Светланы Бобровой, приехавшей в наш солнечный город из Бишкека специально, чтобы принять участие в ярмарке. Рукодельница создает оригинальные картины, которые сама называет живыми. И это на самом деле так, ведь под стеклом в красивой раме можно увидеть композиции из засушенных цветов и трав.

– Созданием таких оригинальных картин из природных материалов я увлеклась три года назад, когда ушла в декретный отпуск. Научилась буквально за несколько часов под руководством одного знакомого, – рассказывает Светлана Боброва. – Оказалось, сделать такую картину совсем несложно, к тому же это довольно быстро. Подготовительный этап гораздо более трудоемкий. Одни растения я выращиваю, другие собираю, потом их надо еще засушить. Раньше я делала эти картины для себя и друзей. Продавать начала лишь недавно. Не думала, что мои «живые» картины могут быть так востребованы. Особенно интерес к ним проявляют иностранцы.

Кстати, на ярмарке возле ТЮЗа было немало туристов. Среди многообразия изделий их внимание привлекли изделия в национальном стиле: украшения, различные сувениры, предметы одежды и так далее.

Подобные ярмарки изделий ручной работы проходят в Алматы регулярно, представленные на них товары всегда пользуются спросом.

Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

В Алматы прошел IV республиканский детский фестиваль мастер-классов «Аман келешек – здоровое будущее»

Праздник организовал Фонд Первого Президента РК при поддержке городского акимата. В нем приняли участие более трех тысяч казахстанских школьников и воспитанников детских домов и коррекционных школ-интернатов.

Тематика нынешнего фестиваля позволила инициаторам проекта погрузить ребят в безграничный мир космоса, новых технологий и энергии будущего.

– В нашей стране по поручению Елбасы создаются все условия для развития безграничного потенциала и бескрайних талантов маленьких граждан нашей республики. «Все лучшее – детям» – такой ориентир в одном из Посланий определил Глава государства казахстанским родителям. Фонд Нурсултана Назарбаева в своей деятельности, инициируя не первый год подобные мероприятия, как «Аман келешек», придерживается именно этого лозунга, – сказал исполнительный директор фонда Канат Джумабаев.

Территорию спортивно-тренировочного комплекса Фонда Первого Президента РК, где проходило действо, разбили на восемь тематических площадок, каждая из которых носила название планеты солнечной системы. Ребята в возрасте от 11 до 15 лет в образовательно-развлекательном формате постигали азы инновационных технологий и не только.

Именитые мастера обучали школьников 3D-моделированию космических аппаратов, авиамоделированию, полету на дельтаплане, восточным единоборствам, театральному искусству, балетному мастерству, игре в шахматы и многому другому.

На фестивале работала радиосвязь со специальным позывным UP2017AK, которую организовала Алматинская радиолюбительская лига. У ребят была уникальная возможность общения со своими сверстниками по всему миру.

Об особенностях фестиваля рассказала его идейный вдохновитель, старший координатор проектов фонда Гульнара Ершиманова.

Впервые в этом году фестиваль вышел за пределы спортивно-тренировочного комплекса. Для участников из регионов работали три выездные площадки, где им преподали уроки по производству кинофильмов, классическому танцу и конной выездке.

Посетили фестиваль олимпийские чемпионы Ермахан Ибраимов и Ольга Шишигина. Известные спортсмены, поприветствовав ребят с пожеланиями отличной учебы и призывом к здоровому образу жизни, исполнили гимн «Аман келешек».

Среди почетных гостей также были представитель Департамента общественной информации ООН в Казахстане Властимил Самек и председатель президиума РОО «Совет генералов РК» Рустем Кайдаров.

Властимил Самек отметил, что Фонд Первого Президента РК – одна из немногих организаций в стране, которая вносит большой вклад в развитие инклюзивного общества и гуманизма среди казахстанцев.

Неожиданным событием для всех стал флешмоб, который из зажигательного танца вылился в яркий праздник красок холи. Разноцветный салют разогнал все тучи над стадионом и подарил отличное настроение участникам фестиваля.

Алия Казбаева

В городе откроют информационные киоски для туристов

Первые справочные точки появятся на пересечении проспектов Абая и Достык, а также на Арбате по проспекту Жибек жолы.

Как отметила директор туристического информационного центра города VisitAlmaty Асель Нуркебаева, необходимость создания таких киосков назрела давно, ведь Алматы считается туристическим центром Казахстана.

– В нынешнем году страницу Алматы на портале Tripadvisor посетило 748 250 человек, что больше на 200 тысяч по сравнению с прошлым годом. По данным сайта, самыми заинтересованными являются россияне, затем граждане США, Индии и Китая, – сказала Асель Нуркебаева.

Пока в городе открыта одна информационная стойка в аэропорту, куда в среднем за сутки поступает более 50 обращений. В будущем подобные стойки появятся на алматинских железнодорожных вокзалах.

Серафима ПИРОГОВА

Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования родным и близким Узакбая Караманова в связи с его кончиной, сообщает пресс-служба Акорды

В телеграмме отмечается, что Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о кончине видного государственного и общественного деятеля Узакбая Караманова.

«Узакбай Караманович всю свою жизнь трудился во имя народа и процветания родной земли. Благодаря своим прекрасным организационным способностям и авторитету в обществе он занимал многие высокие государственные должности и всегда с честью выполнял все возложенные на него обязанности», – говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев отметил, что казахстанцы всегда будут помнить его имя и заслуги перед страной.

Узакбай Караманов родился 20 августа 1937 года в селе Уялы Аральского района Кызылординской области.

В разные годы работал директором комбината строительных материалов и конструкций треста «Алмаатапромстрой», работал заместителем министра легкой промышленности Казахской ССР, первым замом министра строительства предприятий тяжелой индустрии Казахской ССР. В 1989 году Караманов стал председателем совета министров Казахской ССР, а в 1990 году был назначен премьер-министром Казахской ССР. Узакбай Караманов избирался в Мажилис (Парламент) Казахстана, был основателем союза строителей Казахстана.

В парке «Фэмили» состоялось торжественное закрытие XIIІ сезона молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел»

Мероприятие организовало республиканское общественное объединение «Центр поддержки инициативной молодежи» при содействии ТОО «Асар».

– Программа «Жасыл ел» широко развернута с 2005 года по инициативе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, – говорит координатор проектов «Молодежные трудовые отряды «Жасыл ел» Жулдуз Апешева. – Она нацелена на воспитание нового поколения молодых граждан республики, ответственных не только за озеленение страны, но и за будущее процветание нашего общего дома – Казахстана. Уже 12-й год в 14 областях республики и в городах Алматы и Астане успешно работают региональные штабы «Жасыл ел». Основное направление деятельности – трудоустройство студенческой и безработной молодежи на время летних каникул, благоустройство садов, парков и скверов, работа в лесопитомниках и национальных заповедниках.

Привлекая к работе в региональных штабах студентов, мы способствуем решению проблемы молодежной занятости. Участие студентов в молодежных трудовых отрядах формирует у современной молодежи чувство патриотизма, ответственности и самостоятельности.

Только в нынешнем году молодежные трудовые отряды «Жасыл ел» по всей стране посадили более пяти тысяч деревьев, убрали более 135 тонн мусора, очистили от бытового мусора более трех с половиной гектаров земли. Более тысячи бойцов работали в отрядах экопатрулей, которые занимались очисткой территории зон отдыха Алмаарасан, Медеу, Коктал, предгорий Заилийского Алатау и информированием населения об экологической проблеме города.

На церемонии награждения были вручены ценные подарки в номинациях «Лучший»: командир, боец, штаб, руководитель, отряд.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Дети, страдающие онкологическими заболеваниями, поучаствовали в уникальном проекте

Они попробовали себя в роли профессиональных моделей. Инициатором фотопроекта стала алматинка Кира Ударцева.

Мальчишки и девчонки разных возрастов с радостью участвуют в этом проекте. Среди них 16-летняя Сабрина Хаанова, приехавшая в Алматы из Тараза на лечение. В рамках акции она попробовала себя в разных стилях: предстала в образе уличного музыканта, гламурной леди и даже футболиста.

Еще один участник проекта Нурдаулет Бакдаулетов примерил на себя образ боксера и гангстера.

Подобные фотосессии – настоящий праздник для детей. В рамках акции они получают подарки, о которых давно мечтали.

Так, например, Нурдаулету презентовали велосипед и билет на шоу дельфинов, самая юная участница 6-летняя Наргиля Чулуладзе, которой месяц назад удалили опухоль мозга, получила в подарок самокат.

– Мы хотим подарить радость ребятишкам, на долю которых выпало немало испытаний, – говорит Кир Ударцева. – Это не разовый, а долгосрочный проект. Каждую пятницу мы проводим фотосессии в студии Александра Ергазина. К нашей команде могут присоединиться все желающие.



Леля ВЕРЕСОВА