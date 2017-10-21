Новости Алматы

Алматинцы поделятся своим пониманием «умного города»

Продолжается программа «МыАлматы», призванная повысить качество жизни алматинцев через развитие сфер урбанистики, инноваций, бизнеса и культуры. Трехлетний проект, реализуемый при финансовой поддержке Европейского союза, направлен на вовлечение жителей в решение городских вопросов и поддержку социальных инициатив. Участниками дополнительной диалоговой площадки станут сами жители, городские власти, сообщества, эксперты. Главными инструментами обратной связи станут семинары, форумы и реализация устойчивых городских проектов. Со следующей недели стартует социальный опрос на almatydc.kz, где алматинцы смогут поделиться своим представлением «умного города».

– «МыАлматы» наряду с такими проектами, как городские мастерские, общественная приемная Open Almaty, направлен на вовлечение гражданского общества в развитие «умного города», – прокомментировала старший аналитик центра урбанистики АО «Центр развития Алматы» Зарина Даулеткан. – Подобные инструменты уже доказали свою эффективность в мире, нужно развивать их и у нас.

Проект «МыАлматы» создан по аналогии с успешно внедренной в Великобритании программы Active Citizens. Платформа для обмена мнениями и предложениями будет доступна всем, кто пожелает быть услышанным.

Со следующего года «МыАлматы» откроет прием заявок на гранты для гражданских проектов. Десять лучших идей получат финансирование на сумму до 5000 евро.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Общественный совет Алматы провел очередное заседание комиссии по вопросам инноваций, инвестиций, государственно-частного партнерства и жилищно-коммунального хозяйства

Разговор состоялся на тему безопасности граждан в общественных местах, транспорте, на предприятиях и в местах массового отдыха.

– Во многих городах Казахстана уже повсеместно установлены видео­камеры, в школах, вузах и организациях есть план эвакуации при пожаре или другом стихийном бедствии, – говорит директор общественного фонда «Ак журек» Руслан Масхутов. – Но почему-то нигде нет алгоритма действия оказания первой помощи человеку. Постепенно у людей меняется стереотип мышления, что оказание первой медицинской помощи не прерогатива медицинских служб, а долг каждого из нас. С 2000-х годов во всех развитых странах внедрена концепция доступности дефибрилляторов. Они установлены повсеместно как в помещениях, так и в общественных местах. Человека не возьмут за рубежом на работу, пока он не предоставит сертификат о прохождении курса по оказанию первой медицинской помощи.

По статистике ВОЗ, еженедельно происходит 30 смертей по причине остановки сердца на 1 млн населения. В Казахстане от этого погибает свыше 500 человек в неделю. 80 процентов остановок сердца происходит вне медицинских организаций. А помощь нужно успеть оказать в течение первых двух минут, потом она неэффективна.

Сегодня 90 процентов частных клиник Казахстана не имеют дефибрилляторов, хотя известно, что любой анафилактический шок ведет к остановке сердца. Такая же ситуация в высших и средних учебных заведениях. У всех нас на памяти случаи, когда нашим студентам и учащимся становилось плохо на уроках физкультуры и при других ситуациях, они погибали.

В 2015 году фонд «Ак журек» при поддержке Министерства здравоохранения инициировал в Казахстане проект «На счету каждая секунда». Он мультипликативный и касается безопасности граждан в общественных местах, учебных заведениях, на рабочем месте, в транспорте, в частных медицинских организациях. Мы пропагандируем важную роль оказания медпомощи гражданами, которые не имеют специального образования, с помощью общедоступного дефибриллятора. В преддверии Универсиады алматинский аэропорт установил во всех терминалах дефибрилляторы. Они также появились в аэропортах Астаны и Шымкента. С 6 июня этого года Комитет гражданской авиации выпустил приказ об установке дефибрилляторов на всех воздушных бортах. В перспективе они появятся и в железнодорожных вагонах, где ежегодно от остановки сердца погибает до 50 человек. Наши работодатели, руководители общественных объектов, транспорта могут сделать так, чтобы в их заведениях люди не умирали от остановки сердца. В их силах приобрести дефибрилляторы и обучить свой персонал оказывать первую медпомощь до прибытия скорой. Со своей стороны при поддержке службы санавиации, Общества Красного Полумесяца фонд «Ак журек» готов прийти им на помощь в обучении.

Городской акимат планирует внести установку дефибрилляторов в проект «Смарт сити» как один из элементов безопасного города.

Уже сегодня этими аппаратами оснащаются офисы и цеха предприятий и организаций.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Вузы мегаполиса присоединились к новому проекту по развитию молодежи в рамках программы «Рухани жаңғыру»

Особенности новой программы представителям учебных заведений разъяснил менеджер проекта «Ұлы дала жастары» Болат Атыбай. Встреча состоялась в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая.

– Инициатором программы выступает Министерство образования и науки Казахстана. Ее цель – помочь молодежи сформировать предпринимательское мышление, открыть специальные курсы, чтобы молодежь могла свободно изучать иностранные языки, постоянно совершенствовать знания и навыки в рамках выбранной профессии. Проект рассчитан не только на студентов, в нем могут принять участие стипендиаты программы «Болашак», – сказал Болат Атыбай.

Он отметил, что в рамках проекта планируется создать университетский электронный хаб, который поможет разработать программу для конкретного студента или молодого специалиста. Кроме этого, благодаря начинанию на базе 130 вузов откроются бизнес-клубы, которыми будут руководить успешные бизнесмены. Они расскажут студентам о том, как начать свой бизнес, что нужно, чтобы сделать его прибыльным. Бюджет проекта составляет 12 миллионов тенге.

– Проект «Ұлы дала жастары» поможет молодым людям стать конкурентоспособными, креативными специалистами с предпринимательским мышлением. Мы стремимся к тому, чтобы к 2022 году 80 процентов учащихся вузов обладали необходимым комплексом знаний и навыков и могли стать конкурентоспособными специалистами. Информацию о достижениях молодежи можно найти в Интернете, на странице программы «Рухани жангыру» ruh.kz, – сказал Болат Атыбай.

В свою очередь руководитель проектного офиса программы «Рухани жаңғыру, советник акима Алматы Гульнара Конырова отметила, что на установочном совещании поставлены основные задачи для успешной реализации программы.

– Мы все должны упорно работать, чтобы достичь желаемых результатов, – подчеркнула она.

Елена СОКОЛОВА

Алматинцы отметили день улицы Баймагамбетова

С помощью таких необычных акций жителей и гостей мегаполиса знакомят с историей города. Уже состоялись праздники, посвященные улице Толе би, проспекту Абая. А на днях сотрудники акимата Турксибского района в креативной форме рассказали, почему одна из улиц названа в честь Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Султана Баймагамбетова. Он вписал свое имя в историю в 21 год, когда закрыл амбразуру своим телом на Ленинградском фронте, повторив подвиг Александра Матросова.

В честь Дня улицы Баймагамбетова школьники подготовили литературно-музыкальную композицию о жизни Султана Баймагамбетова. Также они исполнили песни военных лет, что вызвало особые эмоции у гостей праздника – ветеранов и тружеников тыла. Они же, в свою очередь, поблагодарили организаторов за прекрасный праздник.

– Я очень рада, что сегодня собрались вместе представители старшего поколения и молодежь. Для каждого из гостей этот праздник важен по-своему. Пожилые люди могут вспомнить лучшие годы своей жизни, а школьники, слушая их рассказы и напутствия, узнают историю родного города, страны. Такой диалог поколений очень важен, – сказала председатель Совета ветеранов Галия Байгутдинова.

Участникам встречи вручили памятные подарки.

Вероника ЛЮБИМОВА

В Алматы прошли тактико-специальные учения «Жәрдем-2017»

Взаимодействие органов управления, сил и средств территориальной подсистемы государственной системы гражданской защиты отработаны на территории ГКБ № 7.

Учения организовала городская станция скорой медицинской помощи в рамках недельного обучения сотрудников, проводимого израильскими специалистами.

По замыслу диспетчерская служба «103» получила сообщение о ДТП с участием автобуса и легкового транспорта, в котором пострадали более 15 человек, имеются жертвы. Необходима помощь. Информация передана в службы взаимодействия. Прибывшие на место происшествия специалисты городской службы спасения после оценки обстановки и ликвидации пожара в автобусе совместно с сотрудниками Центра медицины катастроф и пожарными занялись эвакуацией пассажиров из автобуса. В это время приехавшие врачи бригады службы «103» приступили к оценке состояния пострадавших. К месту ДТП подтянулись еще несколько бригад скорой помощи и санавиации. Спасатели произвели осмотр всех транспортных средств и отключили аккумуляторы. Пострадавших передали бригадам «103» для госпитализации.

Проведение подобных учений позволяет проверить готовность систем оповещения и связи, организацию оперативного дежурства на всех уровнях государственной системы гражданской защиты. А также организацию спасения и оказания медицинской помощи пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации.

По завершении учений сотрудники израильского исследовательского медицинского центра CoMet подвели итоги и рассказали о работе своих служб и порядке действий при массовом ДТП.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Алматинцам помогут создать семейный бизнес в школе предпринимательства «Династия»

Программа развития семейного предпринимательства и финансовой грамотности, доступная жителям всех регионов страны, стартует 28 октября. Эксперты уникального образовательного курса помогут определить цель, структурировать финансовые ресурсы и найти партнеров. Участники «Династии» узнают, как грамотно выбрать нишу, управлять финансами и находить баланс между работой и семьей. Обязательное условие для каждого предпринимателя – вовлечение в проект членов собственной семьи. Проект реализован при поддержке Палаты предпринимателей Алматы.

– По статистике, 57% потребителей в мире предпочитают продукцию семейных компаний. И сейчас есть возможность запустить казахстанские семейные традиции. Мы сделаем упор на партнерские взаимоотношения, именно этому будем обучать предпринимателей, – сказала председатель координационного совета Ассоциации семейного бизнеса Казахстана Яна Исакова. – Для алматинцев на базе университета AlmaU каждую неделю будут проходить очные встречи с экспертами и бизнесменами, регионы смогут подключаться к онлайн-площадке. Мы не ожидали настолько большого интереса. Планировалось, что от Алматы будут участвовать 50 человек, но, видимо, лимит будет расширен. Отбора на конкурсной основе не будет – мы ждем всех. Также предусмотрено три гранта – на 100 тысяч тенге, 150 и 250.

Подать заявку можно на сайте fba.kz или через мобильное приложение Business Еvent Network. Контакты: 292-45-51, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Аида МАМЕТОВА

Ярмарка государственных услуг прошла на площадке Open Almaty

Горожанам была предоставлена профессиональная поддержка со стороны специалистов профильных направлений, оказывающих госуслуги, также здесь можно было получить электронную цифровую подпись.

В целом в Алматы госуслуги оказывают 48 госорганов, общее количество предоставляемых услуг – 353. Через государственную корпорацию и портал электронного правительства оказывается 60% всех госуслуг. В ярмарке приняли участие 23 госоргана и 922 посетителя, из них 727 обратились за консультацией, получили услуги на месте 195 человек.

В целях качественного разъяснения населению о порядке получения госуслуг были разработаны информативные видеоролики и раздаточные материалы с описанием пошагового алгоритма получения госуслуг.

Посетителям представилась возможность получить электронную цифровую подпись, разъяснения по порядку предоставления услуг и одновременно – любую услугу в электронном виде.

Все желающие в течение 15 минут получили электронный цифровой ключ, который в дальнейшем предоставит им возможность самостоятельно получать услуги, не выходя из дома, тем самым значительно экономить свое время.

В большинстве случаев население интересовалось вопросами, касающимися порядка и условий проведения налоговых платежей, получения лицензии на адвокатскую и нотариальную деятельность, оформления земельных участков и недвижимости.

Спрос у населения вызвали услуги по получению ЭЦП, по выдаче адресной справки, об отсутствии судимости, о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, прикреплению к медицинским организациям.

За помощью для прикрепления к медицинским организациям обратилось порядка 40 человек, услуга которым была предоставлена после получения электронной цифровой подписи.

Проведение ярмарки будет продолжено в каждом районе. Ближайшие запланированы в Турксибском и Наурызбайском районах.

Организаторами мероприятия выступили Департамент агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции и аппарат акима Алматы.

Юлия ЖОРОВА

В Алматы стартовал первый республиканский конкурс молодых исполнителей на домбре и кобызе «Көшпенділер әуені»

В течение трех дней на сцене Алматинского музыкального колледжа имени Чайковского свой талант и виртуозность исполнения покажут ученики музыкальных учреждений.

Несмотря на то что конкурс проводится впервые, принять в нем участие съехались более 100 начинающих музыкантов.

– На конкурс приехали самые лучшие студенты казахстанских музыкальных учебных заведений. «Көшпенділер әуені» внесет свою лепту в укрепление статуса Алматы как культурной столицы республики. Будет стимулировать рост развития национальной музыки, интереса среди молодежи к домбровому искусству и кобызу и, возможно, вдохновит композиторов писать народную музыку, – отметил директор колледжа имени Чайковского заслуженный деятель культуры Биржан Хасангалиев.

Конкурс станет не только стартовой площадкой для молодых исполнителей, но и своеобразным духовным мостом и связующим звеном между разными поколениями. Отличительной чертой соревнований стало то, что денежное вознаграждение будет распределяться между победившим учеником и подготовившим его педагогом. Финальный концерт и подведение итогов пройдет 22 октября. Услышать игру юных дарований приглашаются все желающие.

Также в рамках конкурса во внутреннем дворе колледжа открылся первый на территории Казахстана памятник великому композитору П. И. Чайковскому.

Наталья ГЛУШАЕВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА