Новости Алматы

Служба «102» модернизирует методы приема звонков

Для обеспечения бесперебойной работы спецлиний городской Департамент внутренних дел в 2013 году закупил контакт-центр Aeonix производства Израиля. Он предусмотрен для обработки поступающего вызова, наилучшего распределения ресурсов сервера и оптимального уровня обслуживания вызова абонента.

– Установка на него дополнительного функционала позволяет теперь в реальном времени отслеживать поступающие вызовы и оценивать степень занятости действующих операторов. Для улучшения менеджмента качества обслуживания абонентов предусмотрен стратегический анализ рабочего процесса, а именно: формирование в автоматическом режиме отчетов по производительности каждого оператора спецлиний, информации по поступающим, принятым и отправленным на отработку вызовам, а также по вызовам, находящимся в режиме ожидания. Использование такого рода мониторинга работы позволяет в реальном времени отслеживать нагрузку поступающих вызовов, с помощью дисплея выводить информацию в операционный зал ЦОУ, тем самым обеспечивая жесткий контроль за работой операторов службы «102», – сообщил начальник Центра оперативного управления ДВД города полковник полиции Андрей Квашнин.

Вместе с тем он добавил, что в прош­лом году операторы Центра оперативного управления обработали 714 427 телефонных сообщений. С начала нынешнего года принято более 500 тысяч звонков. В среднем за сутки один оператор «102» принимает более 250 сообщений, то есть в сутки службой «102» в среднем обрабатывается около 2,5 тысячи телефонных звонков. Однако нормативная нагрузка на одного оператора должна составлять 180–200 поступивших сообщений в смену.

Ежесуточно на дежурство заступают десять операторов. За их работой в круглосуточном режиме ведется видеонаблюдение, организован учет принимаемых и обрабатываемых телефонных звонков с подведением итогов по окончании рабочей смены.

Установленная специальная программа позволяет отслеживать поступление звонков каждому оператору. Таблица контроля их занятости выведена на центральную консоль видеостены операционного зала ЦОУ. В окне программы отражаются текущее состояние телефонного аппарата каждого оператора, находящегося на рабочем месте, и телефонный номер звонящего абонента. Статусы оператора отображаются в цветовом режиме: зеленый – прием вызова, желтый – звонки внутренней АТС, красный – телефон блокирован в связи с заполнением электронной карты вызова, белый – оператор свободен. Кроме того, дополнительно установлена программа, позволяющая оператору «102» при соединении с абонентом видеть, с кем из занятых операторов телефон абонента соединялся до ответа.

Сауле РАХМЕТОВА

Аким Алматы проинспектировал ход реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры города

Бауыржан Байбек обратил внимание подрядчиков на необходимость обеспечения качества при укладке дорожного полотна и благоустройства территорий после реконструкции.

Как доложил руководитель городского Управления энергетики и коммунального хозяйства Ермек Усенбаев, в завершающей стадии находится ремонт тепловых сетей, он будет закончен по плану, к отопительному сезону.

На 10 октября запланировано завершение работ с обустройством дорожного полотна на участках улиц Масанчи, Казыбек би и Толе би вдоль озера Сайран. К 12 октября технически обновят участки улиц Баишева и Тобаякова.

С 20 сентября открыто дорожное движение на реконструированном мосту по проспекту Абая через реку Есентай. Капитальный ремонт аварийного моста, построенного в 1964 году, позволил расширить проезжую часть с четырех до шести полос. Здесь произведен монтаж нового мостового перехода, бетонирование основного русла реки, переустройство сетей, установка барьерного и перильного ограждений. По обеим сторонам разделительного ограждения установлены заполненные водой буферы безопасности, предназначенные для смягчения удара в случае ДТП. Сейчас ведутся работы по строительству пешеходного перехода под мостовым сооружением и благоустройство прилегающей территории.

Всего в текущем году выделены средства на строительство и ремонт 32 км тротуаров и 182 км дорог, строительство 14,7 км и реконструкцию 42,2 км арычных сетей на 57 улицах, 317 км водопроводных и 265 км канализационных, 32 км тепловых сетей. С вводом в эксплуатацию 284 км новых труб к централизованному водоснабжению подключили 35 тысяч жилых домов, где проживают более 175 тысяч человек.

Виктор АНДРЕЕВ

В Алматы прошёл международный научный симпозиум, посвященный 120-летию Мухтара Ауэзова

Встреча на тему «Мухтар Ауэзов и духовное возрождение нации» состоялась в здании «Ғылым ордасы». Она посвящена 120-летию великого казахского писателя, общественного деятеля, ученого, первого академика Национальной академии наук, доктора филологических наук, профессора Мухтара Омархановича Ауэзова.

Мухтар Ауэзов учился и работал в Семипалатинске, Ташкенте, Ленинграде. В 1930-х годах переехал в Алматы. Судьбу города и жизнь того периода он проиллюстрировал в эссе «День Алматы».

Дом № 185 на улице Тулебаева, построенный писателем, сегодня стал одним из центров казахской культуры. Здесь писатель завершил свое знаменитое произведение «Путь Абая». При поддержке акимата города мемориальный дом-музей отремонтировала корпорация «Астана-Стройинвест».

– Глава государства в своей программной статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» отметил, что мы должны беречь духовную культуру, продвигать наш язык и литературу. Перо Мухтара Ауэзова стало одним из лучших примеров казахской классической литературы и неисчерпаемым вдохновением для будущих поколений, – приветствуя собравшихся, сказал аким Алматы Бауыржан Байбек.

О творческом и научном наследии классика, его значении для современной литературы и науки размышляли ведущие казахстанские ученые-филологи. В симпозиуме также приняли участие ученые-литературоведы из США, Голландии, России, Турции и других стран.

Виктор АНДРЕЕВ

Внеочередная ХХІІ сессия маслихата города Алматы шестого созыва состоится 6 октября 2017 года в 09.00 в зале № 3 акимата города Алматы.

Маслихат города Алматы

Ветераны Жетысуского района побывали на экскурсии

Накануне празднования месячника пожилого человека в рамках реализации программы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» аким района Мухтар Тажибаев организовал экскурсию по достопримечательностям мегаполиса для более 50 ветеранов-юбиляров, которым исполнилось 80–85 лет.

Путешествие началось с посещения пешеходной зоны по улице Панфилова. Ветераны района прошлись по обновленному Арбату. Пожилые люди проехались на метро. Следующая остановка автобусной экскурсии – Парк Первого Президента РК, где пенсионеры неспешно прогуливались, вспоминая события минувших лет. Затем они посетили международный комплекс лыжных трамплинов, где проходят соревнования не только по прыжкам с трамплина, но и множество городских культурно-массовых программ. Завершилась экскурсия посещением Центрального государственного музея РК – одного из старейших и крупнейших музеев страны, где коллекция фонда насчитывает около 300 тысяч экспонатов.

На обратной дороге пенсионеры делились между собой приятными впечатлениями и выразили благодарность за незабываемую экскурсию.

В целом в рамках месячника пожилого человека в районе пройдут всевозможные мероприятия по поддержке и оказанию практической помощи жителям пожилого возраста. Для них организуют дни открытых дверей в поликлиниках, различные спортивные и благотворительные встречи.

Своих ветеранов, которых когда-то провожали на заслуженный отдых, поздравят предприятия и организации, расположенные на территории района.

Ника ИЛЮШИНА

В Казахском национальном аграрном университете обсудили переход государственного языка на латиницу

Профессорско-препода­вательский состав вуза выразил единогласную поддержку данной инициативы. Руководство университета уверено, что такая модернизация выведет учебный процесс на совершенно новый уровень и позволит молодым специалистам шагать в ногу со временем.

– Наш университет готов к осуществлению перехода на латиницу. Более того, считаем, что это положительно отра­зится на учебном процессе, что немаловажно для аграрных специальностей, ведь все научные термины будут на латинском алфавите, – сказал доктор педагогических наук Есенгельды Медеуов.

Свое мнение также высказали ведущие ученые-филологи. Они отметили, что для перехода алфавита госязыка на латиницу необходимо проделать большую работу.

– Переход на латинскую графику не значит, что один знак кириллицы меняется на латинскую букву. Нужно учитывать многие нюансы и подходить к этому вопросу как к кардинальным реформам казахского языка. Для этого сейчас наступил очень хороший момент. Перед нами стоит несколько задач. Во-первых, нужно определить состав исконно казахских звуков, описать, каким образом мы будем соблюдать морфологическую систему, слоговую структуру, создать методику правильного переноса слов, – отметил главный научный сотрудник Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова Алимхан Жунисбек.

Научные сотрудники уверяют, что резкого перехода на латиницу не ожидается. Все должно пройти гармонично, и какое-то время кириллица будет присутствовать в обиходе. Однако молодое поколение к такому переходу готово уже сейчас.

– В мире существует 200 государств, из них более 120 читают и пишут на латинице. Мы войдем в число абсолютного большинства. К тому же научная информация передается на латинице. То, что Казахстан решил перейти на латинский алфавит, это очень верное решение согласно требованиям сегодняшнего дня. Нынешняя молодежь готова читать и писать на латинице, потому что новое поколение привыкло пользоваться новыми технологиями, Интернетом, компьютером. Одним словом, переход на латиницу будет проходить не революционным, а эволюционным путем. Республика Казахстан переходит на более эффективную и плодотворную графику. В этом я вижу прагматизм государственных решений и открытость сознания казахстанского общества, что особенно подчеркивает Президент в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», – заключил руководитель центра гуманитарных исследований «Рухани жаңғыру» Ханкельды Абжанов.

Наталья ГЛУШАЕВА

Языковая реформа не будет сопровождаться сложностями

Переход казахского алфавита на латинскую графику, по мнению экспертов, не должен вызвать трудности или проблемы. Глава Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова Ерден Кажыбек убежден, что предстоящая модернизация – исключительно техническая задача. Своим видением языковой реформы доктор филологических наук поделился в ходе республиканской конференции по вопросам перехода на латиницу, прошедшей в рамках программы «Рухани жаңғыру».

– Необходимо разъяснить гражданам принципы составления алфавита, вопрос этот очень важный, он интересует каждого. Поскольку современный латинский алфавит не способен полноценно отразить звуковую гамму казахского языка, потребуются нововведения. Эти моменты нужно обсуждать не только со специалистами, но и просто с носителями языка, – отметил Ерден Кажыбек. – Трудностей никаких нет – это простой технический вопрос. Главное наше преимущество заключается в изучении опыта всех стран, перешедших на латиницу, как тюркских, так и европейских. Есть мнение, что якобы придется переиздать всю литературу. Ничего подобного. Ежегодно мы издаем и переиздаем литературу на казахском языке. В определенный момент ее просто начнут выпускать на новой графике. В век Интернета оцифровывается все. Через 10 лет вся литература будет размещена в виртуальных фондах. Так что проблем нет. Через два-три месяца, думаю, мы придем к консенсусу.

Новый алфавит в систему делопроизводства, образования и другие сферы, подчеркнул спикер, будет внедрен без спешки, в течение нескольких лет. После разработки методической и нормативной базы приступят к изданию словарей и учебников, подготовке педагогов и методистов. На первый взгляд такой алгоритм замедляет процесс, но на самом деле, уверен ученый, все это упростит реформу и сделает ее более эффективной. Главный блок работы предстоит экспертам с утверждением единого стандарта алфавита – его должны принять до конца года. В Институт языкознания поступило уже более 100 вариантов алфавита. Наиболее оптимальный вариант будет выбран с точки зрения благозвучности, удобства, практичности. Учитываются научная, социологическая и психологическая составляющие.

– Основа казахского языка должна быть полностью соблюдена и сохранена, – считает профессор кафедры казахского языка и методологии КазНПУ имени Абая Фаузия Оразбаева. – Мы должны учитывать потребности населения, всех поколений. Нужно помнить, что несколько диграфов, приходящихся на одну букву, будут восприниматься гораздо сложнее, и это может сказаться на письменной грамотности. Нужно выдерживать орфографические и орфоэпические нормы.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Переход на латиницу – веление времени

Генерал-майор Андрей КАСКЕЛЕНОВ, первый заместитель командующего регионального командования «Оңтүстік» РК, начальник штаба:

– Одним из основных поручений в статье Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: духовная модернизация» отмечен переход казахского языка на латиницу. Это очень важный вопрос, так как касается сохранения единства народа, укрепления национальной сплоченности, конкурентоспособности каждого человека и страны в целом.

Реформа нацелена на повышение глобальной конкурентоспособности Казахстана. Впервые о необходимости перехода казахского языка на латиницу Елбасы упомянул на 12-й сессии Ассамблеи народа Казахстана в 2006 году. Поэтапный процесс в этом направлении ведется с того самого времени, здесь не уместны спешка и необдуманные решения. В 2012-м в Стратегии «Казахстан-2050» Нурсултан Назарбаев указал точную дату перехода казахского алфавита на латинский шрифт – до 2025 года. «Переход на латиницу казахского языка до 2025 года духовно сблизит нас и укрепит наше единство. Это шаг к интеграции в глобальную систему науки и образования. Сейчас все основано на латинском алфавите. Нужно восполнить эти пробелы. В этом нет трудностей, так как наши дети с 1-го класса обучаются английскому языку и используют латинский алфавит», – отметил Президент.

Если обратиться к истории, латиница – знакомый для казахов алфавит. В 1929-1940 годах в Казахстане применялся латинский алфавит. Переход на латиницу – это тот самый инструмент, который даст возможность эффективно освоить все новые технологии, укрепить дружбу с тюркоязычными странами, сохранить национальный код и расширить сферу влияния казахского языка. Это не прихоть, это веление времени, как верно подметил Президент страны Нурсултан Назарбаев. Этот шаг будет толчком к модернизации и движением к большему международному признанию Казахстана.

Подготовила Виктория ИЗБИЦКАЯ