Новости Алматы

Алматинским водителям напомнили о правах инвалидов на дороге

В мегаполисе проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Дорога равных возможностей», приуроченное к Международному дню инвалидов. Отработка нацелена на формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

– Для них создаются дорожно-технические условия: в городе действуют 52 регулируемых перекрестка, оборудованных по программе «Реабилитация инвалидов», 49 светофорных объектов, оснащенных специальным звукофоном, на 36 светофорных объектах имеются табло обратного отсчета времени. На 730 объектах города установлено 1500 дорожных знаков «Парковка для инвалидов», – сообщил и. о. начальника Управления административной полиции ДВД Алматы Жандос Мураталиев.

Он также отметил, что для перевозки людей с ограниченными возможностями приспособлено 600 городских автобусов. Транспортировку инвалидов-колясочников осуществляют 14 инватакси и автобус марки Volkswagen Сrafter.

Между тем в отношении водителей, незаконно паркующих свое транспортное средство под знаком 7.17 «Парковка Инвалид», составлены административные протоколы на общую сумму 34 млн 387 тыс. 700 тенге.

Проверяют полицейские и общественный транспорт на наличие и исправность пандусов. Совместно с коммунальными службами обследуют состояние улично-дорожной сети и пешеходные переходы на предмет обустройства их табличками «Слепые пешеходы» и «Инвалиды».

Кроме того, полицейские наметили проведение профилактических мероприятий в школах, детских домах, интернатах и в других подобного рода заведениях.

Сауле РАХМЕТОВА

В ТРЦ MegaPark прошла ярмарка госуслуг

Она организована Департаментом Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Алматы и аппаратом акима Алмалинского района.

Граждане, посетившие ярмарку, воспользовались правом получения профессиональной консультационной и методической помощи со стороны местных исполнительных органов и территориальных подразделений центральных госорганов, в том числе неправительственных организаций. Кроме того, они ознакомились с имеющимися вакансиями в госорганах Алматы.

– Сегодня ярмарку посетили 2526 человек, по вопросам оказания госуслуг – 2119, имеющихся вакансий – 407 граждан, из них 58 в Центр занятости населения Алматы за трудоустройством, – сообщил главный специалист управления госуслуг департамента Шавкет Турдуев.

В большинстве случаев население района интересовалось вопросами по регистрации актов гражданского состояния, предпринимательства, оформления недвижимости, возможностями получения услуг в режиме он-лайн, а также наличием свободных вакансий в разных организациях.

В ярмарке приняли участие 21 государственный орган и три неправительственные организации, такие, как НПП «Атамекен», АО ФРП «Даму», АО «ГФСС», которые оказывают наиболее востребованные и социально значимые государственные услуги в следующих сферах: архитектура и градостроительство, здравоохранение, образование, регистрация актов гражданского состояния, жилищных и земельных отношений, предпринимательства и по другим актуальным направлениям.

В ближайшее время проведение ярмарки запланировано в Ауэзовском и Бостандыкском районах.

Юлия ЖОРОВА

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Общественный совет обсудил вопросы туризма в Алматы

Перед городом стоит задача вывести туристический кластер на новый современный уровень. Крупным вектором развития должен стать экологический, событийный и деловой туризм.

– Если говорить простыми цифрами, то вклад туризма в ВРП города составляет 1,5 процента. От ВВП страны туризм занимает около одного процента, – отметил руководитель Управления туризма и внешних связей Алматы Ерлан Жайлаубай.

Он подчеркнул, что необходимо развивать все туристические потенциалы города. Одним из новых направлений должен стать медицинский туризм. Привлекает мегаполис гостей и интересными событиями. В следующем году планируется проведение более 50 международных мероприятий, которые непременно должны заинтересовать иностранных посетителей.

– Доля организованного туризма составляет 20 процентов. За прошлый год приехало 6 млн иностранцев в Казахстан, Алматы посетило 400 тысяч иностранцев. В этом году показатели увеличились, но надо стремиться к большему, – отметил Ерлан Жайлаубай. – Алматы не является азиатским или европейским городом. Мы евразийский мегаполис, и у нас есть что показать: это симбиоз космополитического региона и природы, наличие памятников ЮНЕСКО, Великий шелковый путь, наш гастрономический туризм. Также есть креативные театры и творческие объединения, которые будут интересны туристам. Что касается приоритетных рынков развития туризма, ими являются Россия, Иран, Китай и Индия.

Участники слушаний подняли ряд вопросов, которые, по их мнению, являются грузилом, мешающим легкому и быстрому процветанию туристической сферы. Одна из злободневных проблем – отсутствие инфраструктуры вокруг природных и исторических достопримечательностей, в том числе плохое состояние дорог. Отметили участники также необходимость пополнения кадрового состава гидов профессионалами, обладающими знанием как минимум трех языков. Кроме того, все музеи города должны быть оснащены аудиогидами. Важным моментом в организации иностранного туризма является система туристического информирования. На этой неделе очередной инфокиоск откроется на железнодорожном вокзале Алматы II.

Кроме того, по словам руководителя Управления туризма и внешних связей, достигнута устная договоренность с Управлением административной полиции о выделении экскурсионным автобусам мест для стоянок, а также разрешить им движение по выделенным для общественного транспорта полосам. Сейчас разрабатывается возможность внедрения новых туристических городских автобусных маршрутов по схемам, разработанным туристическими компаниями.

Оживленную дискуссию совета вызвал вопрос о статусе проекта «Кок-Жайлау». Сейчас идет разработка нового технико-экономического обоснования самого курорта с учетом природно-климатических условий.

– Мы отказываемся от застройки площадью 200 тысяч кв. м, которая была в старом проекте. Отказываемся от большого количества трасс, из-за которых нам пришлось бы срезать много деревьев, пересматриваем вопрос прокладки дороги. Создаем круглогодичный комплекс, это будет в первую очередь городской курорт, доступный для всех, с учетом исторически сложившихся пеших маршрутов. Эти кардинальные изменения позволят снизить нагрузку на экологию, – отметил Ерлан Жайлаубай.

Серафима ПИРОГОВА

В школах, вузах и колледжах города прошёл антикоррупционный час

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматы организованны масштабные учебные мероприятия по проведению «Единого часа антикоррупционной информации».

Главной задачей антикоррупционной политики является формирование в обществе антикоррупционного мировоззрения и правового сознания, консолидация государства, общества и бизнеса в борьбе с этим социальным злом на основе взаимного доверия, ответственности и партнерства.

– Сегодня во всех учебных заведениях преподаватели встречаются со студентами и объясняют законодательство борьбы с коррупцией.

Разъясняют определенные морально-нравственные нормы поведения студентов. В КазНУ имени аль-Фараби кафедра теории государства и права в этом году ведет очень серьезный проект «Гражданский контроль» вместе с Агентством государственной службы. Именно на этой кафедре накоплен богатый опыт методологической и разъяснительной работы о вреде коррупции. Самое главное – это воспитывать молодежь в духе нетерпимости к такому социальному злу, как коррупция, – сообщил декан юридического факультета Даулет Байдельдинов.

В ходе мероприятия преподаватели КазНУ имени аль-Фараби, колледжа народных промыслов и других учебных заведений мегаполиса рассказали о проводимых у них антикоррупционных мероприятиях.

Ирина ТУЛИНОВА

В Национальной библиотеке представлен четырехтомник «Традиции: вчера, сегодня, завтра»

Этнографический труд создан поэтом, главным редактором журнала «Дәстүр» Касымханом Бегмановым в рамках программы «Рухани жанғыру». Книга посвящена 100-летию со дня рождения знатока казахской традиции и филологии Жагды Бабалыкулы.

Открывая презентацию, глава академии «Традиции и обычаи» Марат Токашбаев рассказал, что в четырехтомнике опубликованы беседы на этнографические темы с именитыми деятелями науки, образования, культуры. В их числе Оразалы Сабден, Совет-Хан Габбасов, Абсаттар Дербисали, Сатыбалды Нарым­бетов.

– Эксперты, чьи высказывания собраны в книге, рассуждают на этнографические темы с точки зрения истории, изобразительного искусства, филологии и теологии. Думаю, что книга будет интересна как профессио­нальным исследователям, так и широкому кругу читателей, – отметил Марат Токашбаев.

Автор многотомного сборника Касымхан Бегманов сделал акцент на том, что книга позволит проследить путь развития отечественной этнологии с древнейших времен до наших дней.

– Материал собирался во всех регионах Казахстана. Мы проанализировали не только исторический путь развития казахской этнологии, но процессы, повлиявшие на формирование народного творчества других тюркских этносов, – сказал он, добавив, что в условиях глобализации очень важно беречь родную культуру, учить подрастающее поколение традициям и обычаям.

Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

В Алматы реализуется пилотный проект по деструктуризации домов-интернатов

Об этом сообщили в Управлении занятости и социальных программ Алматы.

– Сегодня в 53 интернатах проживают 14 тысяч человек с проблемами ментального здоровья, – говорит руководитель отдела по делам инвалидов управления Нуржамал Рыскулова. – Услуги там самые разные. Кроме того, попасть туда непросто. В связи с перегрузкой этих учреждений люди ждут своей очереди по нескольку лет. Ежегодно диагноз о нарушении психического здоровья впервые ставится более 100 тысячам гражданам, среди них люди, страдающие алкоголизмом и наркоманией. Попадая в интернат, они ведут «растительный» образ жизни. А находясь среди нас, в буквальном смысле отторгаются обществом. Поэтому люди с ментальными нарушениями – большая проблема, которая требует решения. Предварительная оценка, которая проведена в центре оказания специальных социальных услуг № 1 (бывший интернат № 1) показала, что 34 процента его контингента могут проживать в малокомлектных домах. В рамках пилотного проекта в нашем городе уже полгода работает пять таких домов, проживают 40 людей с ментальными нарушениями. Содержание и проживание в них жителей полностью происходит за счет местного бюджета. Их регулярно посещают депутаты маслихата. Там инвалидов учат самостоятельно обслуживать себя, ориентироваться в окружающем мире, чувствовать себя его частью. На днях в нашем городе откроется еще один такой малокомплектный дом, рассчитанный на 20 человек.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

В Академии Пограничной службы КНБ почтили память героев-панфиловцев

Самая масштабная во Второй мировой войне битва состоялась 30 сентября 1941 года. 16 ноября у разъезда Дубосеково состоялся бой, который вела 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Панфилова.

Спустя 76 лет в этот день кафедрой философии и социально-политических дисциплин специально-тактического факультета Академии Пограничной службы КНБ Республики Казахстан организовано и проведено торжественное мероприятие, посвященное памяти подвига героев-казахстанцев.

Празднование мероприятия началось в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев с возложения цветов к Вечному огню и отданием воинских почестей. Патриотическая акция продолжалась в кинотеатре «Арман», она включала концертную программу и диалог гостей с курсантами.

В качестве приглашенных гостей выступили внучка генерал-майора Ивана Панфилова Алуа Байкадамова, родственница Бауыржана Момышулы Зейнеп Ахметова, представители Совета генералов РК, Архива Президента РК, студенты Казахского национального педагогического университета имени Абая, профессорско-преподавательский состав и курсанты академии.

Алуа Байкадамова поблагодарила организаторов и подчеркнула, что героический подвиг легендарной дивизии – это память и гордость народа, которую нельзя стереть уже никогда.

Директор Архива Президента РК Борис Джапаров и главный эксперт Мухаммед Жылгельдин во время выступления ознакомили военнослужащих с ранее неизвестными архивными материалами об исторических фактах Великой Отечественной войны и выразили желание к дальнейшему сотрудничеству с академией в деле патриотического воспитания.

Зейнеп Ахметова как представительница семьи Бауыржана Момышулы поделилась своими воспоминаниями и отметила важность подобных мероприятий – символично, что данная акция проведена именно 16 ноя­бря, в день боя у разъезда Дубосеково.

Представитель республиканского общественного объединения «Совет генералов» Еркин Мусабаев обратил внимание на преемственность поколений и сохранение воинских традиций, которые являются связующим звеном и опорой военно-патриотического воспитания. Данное мероприятие отражает содержание государственной программы «Рухани жаңғыру» и патриотического акта «Мәңгілік ел».

В заключительной части мероприятия был организован показ художественного фильма «28 панфиловцев», посвященный подвигу героев-панфиловцев. Бесспорно, данное мероприятие нашло отклик в сердцах и сознании курсантов академии.

Файыл ЮСКАЕВ,

старший преподаватель кафедры ФиСПД