Новости Алматы

На маршрут № 70 выехали новые автобусы

Обновление подвижного состава осуществляется в рамках городской транспортной реформы и создания устойчивой системы общественного транспорта. Очередную партию автобусов из 14 машин осмотрел аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе рабочего объезда.

Как доложил ему руководитель городского Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максут Исахов, частный перевозчик, обслуживающий данный маршрут, не располагал необходимым количеством подвижного состава, из-за чего со стороны пассажиров поступало много нареканий.

– Маршрут является довольно востребованным, поскольку начинается в мкр. Кокжиек, проходит через центр города и заканчивается в мкр. Горный гигант. Было принято решение возложить обслуживание маршрута на ТОО «Алматыэлектротранс» с выделением ему необходимых автобусов. Это новые низкопольные 12-метровые автобусы экологического класса Евро-5, оснащенные кондиционерами, пандусами, камерами видеонаблюдения. Ожидаем, что теперь пассажиропоток увеличится в несколько раз, – сообщил Максут Исахов.

Напомним, ранее в рамках транспортной реформы новые автобусы вышли на маршруты № 86, 65, 103, 50, 126, 112, возобновил свою работу маршрут № 77.

В целом, в текущем году выделены средства на приобретение 388 автобусов, из них 165 уже на линии, оставшиеся 223 выйдут до конца текущего года. Частные перевозчики тоже закупают новые автобусы, из 254 на маршрутах уже курсируют 79. До конца года городской автопарк пополнят еще 32 автобуса, остальные 163 прибудут в первом квартале следующего года.

Виктор АНДРЕЕВ

На Градостроительном совете Алматы утвердили строительство новых жилых домов в Наурызбайском и Алатауском районах

На Градостроительном совете города Алматы утвержден ряд новых проектов, строительство которых позволит обеспечить введение 276,8 тыс. квадратных метров жилья и 6,7 тыс. парковочных мест, шести дошкольных образовательных учреждений и частной школы, а также передачу двух земельных участков площадью 3.6 га в коммунальную собственность города. В целом, при возведении новых объектов будет освоено порядка 27,5 га, из которых 10,6 га является площадью озеленения. На период строительства будет создано 4,5 тысяч рабочих мест.

Так, в Наурызбайском районе в мкр. «Шугыла» утвержден проект строительства девяти 16-ти этажных жилых домов. Предусмотрено строительство многоуровневого паркинга на 1026 мест. В рамках социальной ответственности бизнеса застройщик передает в коммунальную собственность земельный участок площадью 0,6 га под строительство детского сада.

В свою очередь в Алатауском районе в мкр. Ожет начнется строительство жилого комплекса состоящего из пяти семиэтажных зданий. На территории запроектированы два детских сада на 100 и 150 мест, подземный паркинг, а также трехуровневые дворовые парковки. В качестве рекреационной зоны предусмотрен бульвар со сквером.

Вместе с тем, в Бостандыкском районе будет построена международная общеобразовательная школа на 360 учащихся и детский сад на 120 мест. Здание состоит из двух блоков, соединенных между собой галереями. На территории школы предусмотрены детские игровые и спортивные площадки, бассейн и спортивное поле для соревнований.

В том же районе в квадрате улиц пр. Аль-Фараби, пр. Сейфуллина, Маркова и Попова появится жилой комплекс, построенный по «зелёным» стандартам. При возведении домов разной этажности будут применяться экологически чистые материалы, обеспечена высокая энергоэффективность в период эксплуатации, предполагается посадка деревьев на террасах. Также предусмотрены коммерческие помещения на первом этаже, два детсада на 350 мест и подземный паркинг. Срок реализации – 4 года.

Помимо этого, в Бостандыкском районе утверждены проекты еще двух многоквартирных жилых комплексов. Комплекс из пяти домов, детского сада, подземного паркинга и коммерческих помещений севернее бульвара Бухар жырау, восточнее реки Есентай. Утвержден также проект строительства комплекса из пяти многоквартирных жилых домов различной секционности с подземным паркингом, коммерческими помещениями в квадрате улиц Гагарина-Березовского-Радостовца-Короленко.

В Ауэзовском районе на улице Тепличная предполагается строительство комплекса из шести жилых 12-ти этажных зданий с подземным паркингом и коммерческими помещениями.

Следует отметить, что при рассмотрении проектов особое внимание обращается на применение энергоэффективных решений, качество материалов внешней отделки, ночную подсветку фасадов зданий, условия доступа для маломобильных групп, площадь озеленения, нагрузку на транспортные потоки, благоустройство дворовых территорий и др.

Уличные аншлаги на проспекте Нурсултана Назарбаева поменяют к 16 декабря

К этому времени планируется обновить таблички еще на трех улицах: имени Сагадата Нурмагамбетова, Талгата Бегельдинова и Розы Баглановой. Замену аншлагов произведут в рамках социальной ответственности бизнеса.

С такой инициативой выступили депутаты городского маслихата в лице Мурата Адильханова, Вячеслава Банщикова и Владислава Ли.

– Благодаря нашему Главе государства сегодня мы все живем в Казахстане в мире и согласии, уверенно строим планы на будущее, создаются все условия, чтобы каждый мог открыть свое дело, смело строить бизнес. При этом проспект имени Нурсултана Назарбаева – одна из главных улиц в Алматы, и мы бы хотели принять участие в работе по обновлению уличных аншлагов города, – сказал народный избранник, бизнесмен, меценат Вячеслав Банщиков.

Так, ко дню Независимости на проспекте Нурсултана Назарбаева планируется заменить таблички на 160 домах и 33 юридических организаций. По улице Сагадата Нурмагамбетова – на 115 жилых зданиях и 11 юрорганизацих, Розы Баглановой – на 136, Талгата Бегельдинова – на 24 домах.

В городском Управлении по развитию языков пояснили, что оформление уличных аншлагов на переименованных улицах будет производиться согласно определенным стандартам единого оформления городов республиканского, областного, районного значения и других населенных пунктов.

Ника ИЛЮШИНА

В торгово-развлекательных центрах мегаполиса установили ёлки желаний

На новогодних деревьях уже можно найти более тысячи посланий от воспитанников из детских домов, в которых они пишут о своих мечтах и желаниях. В роли Дедов Морозов выступят руководители организаций, которые стараются исполнить желания детей в преддверии самого волшебного праздника.

– Этой доброй традиции уже несколько лет. В текущем году, помимо ребят из многодетных семей и детдомов, мы также хотим порадовать детей с ограниченными возможностями и тех, кто находится в детском хосписе. Им всем нужны забота, внимание и вера в чудо, – сказал инициатор проекта Charity Wish Tree Азамат Кадырбек.

По его словам, в прошлом году благодаря новогодним елкам желаний исполнились мечты 1200 детей.

К акции с радостью присоединяются многие компании, различные фонды и неравнодушные алматинцы. Так, в благотворительном фонде «Аяла» уже собрали 500 открыток, в которых дети с ограниченными возможностями рассказали, что они метают получить в подарок.

В рамках новогоднего благотворительного проекта детскую мечту может исполнить любой желающий. Просто увидев елку желаний, нужно выбрать письмо и посмотреть в нем, о чем мечтает ребенок, и вложить в конверт деньги на этот презент.

Тем временем остались считаные дни до того, как наш город полностью оденется в праздничный наряд. Новогоднее оформление города начнется после празднования Дня Независимости РК.

Елки к Новому году по традиции появятся в каждом районе города. Всего в мегаполисе их будет более пятнадцати. Так, зеленые красавицы появятся у Дворца Республики, ГАТОБ, в Парке Первого Президента РК, на ледовом комплексе «Алматы Арена»… Торгово-развлекательные центры также установят на своей территории украшенные ели.

В этом году Управление культуры и архивов Алматы выделило из местного бюджета на оформление города и все декабрьские праздники 175 миллионов тенге. В 2016 году сумма была больше и составила 215 миллионов тенге.

В акимате пояснили, что разработана единая концепция оформления города, которая должна охватить тематики всех декабрьских праздников, а также Новый год.

Впервые в Алматы будут оформлены не только магистральные улицы, но и улицы восьми районов города, мосты и развязки общей протяженностью более 260 км. Их украсят с помощью гирлянд, иллюминаций, малых архитектурных форм, кронштейнов. Всего предусмотрено более 6800 элементов оформления, в частности с использованием национального стиля.

В ход пойдут и прошлогодние, уже отреставрированные украшения.

Кроме этого в Алматы состоится и уже ставший традиционным конкурс среди предприятий города на лучшее оформление к Новому году. В нем могут участвовать коммерческие предприятия, школы, больницы, вузы и другие организации мегаполиса. В рамках празднования Нового года каждый районный акимат организует и детские новогодние мероприятия.

31 декабря на площади Республики алматинцев и гостей города ждет традиционная праздничная программа.

Леля ВЕРЕСОВА

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Более 65 тысяч жителей прикрепились к поликлиникам Алматы

При этом в ходе кампании по свободному выбору лечебных учреждений в рамках обязательного медстрахования большинство наших граждан (около 57 тысяч человек) изъявили желание лечиться в частных поликлиниках.

Всего в Казахстане другие медицинские организации выбрали свыше 300 тысяч граждан. Как отметил управляющий директор Фонда социального медстрахования Эрик Байжунусов, данный показатель почти в два раза выше, чем в прошлые годы.

– Это свидетельствует о возросшем интересе населения к кампании по прикреплению и к своему праву свободного выбора поликлиники, – отметил Байжунусов. – В ближайшие годы мы планируем совершенствовать эту систему. Уже сегодня на основе предложений фонда подготовлен новый приказ министра здравоохранения по прикрепительной кампании. С вводом его в действие мы ожидаем, что этот процесс станет удобнее для пациента. Кампания особенно актуальна для Алматы и Астаны, так как именно в крупных городах наибольшее количество частных медицинских центров и клиник. В целом к организациям первичной медико-санитарной помощи прикреплены более 18 млн человек, из них 1,8 млн – в Алматы. Казахстанцев прикрепляют для обслуживания автоматически по месту жительства, если гражданин не изъявил желания изменить поликлинику. Граждане могут узнать о том, где они обслуживаются, войдя на портал e-gov.kz или обратившись к консультантам в connectionpoint в ЦОНах. Более подробные инструкции и инфографика доступны на сайте фонда: https://fms.kz/ru/content/poleznye-materialy

Нелли СТАСОВА

В Интернете нужно создать бесплатные ресурсы, где желающие смогут в любое время получить информацию о переходе казахского языка на латиницу

Это предложение прозвучало на совещании в Доме дружбы. В обсуждении механизмов перехода казахского языка на латиницу приняли участие ведущие ученые-лингвисты, представители Ассамблеи народа Казахстана, специалисты Института философии, политологии и религиоведения.

– Ассамблея народа Казахстана – проводник идей Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Сейчас мы активно включились в пропаганду перехода казахского алфавита на латиницу, – говорит заместитель председателя АНК, руководитель республиканской Ассоциации азербайджанцев Абульфаз Хамедов. – Уверены, что Глава государства принял правильное решение, которое положительно скажется на развитии нашей страны.

Выступающий отметил, что сегодня необходима активная пропаганда нового алфавита среди всех слоев населения. На телеканалах и в печатных изданиях нужно создать специальные постоянные рубрики по разъяснению перехода казахского языка на латиницу.

– Однако нужно помнить, что главным источником информации, особенно для молодежи, сегодня остается Интернет. Во Всемирной сети нужно создать специальные сайты, где в любое время суток каждый человек сможет получить ответы на вопросы. Например, узнать о правильном употреблении тех или иных графических символов, – добавил Абульфаз Хамедов.

Также он рассказал, что Ассоциация азербайджанцев в Казахстане уже внесла свой вклад в популяризацию нового казахского алфавита, выпустив на латинице книгу Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Дорога жизни». Презентация издания успешно прошла в Астане.

В свою очередь директор Института философии, политологии и религиоведения Ахан Бижанов подчеркнул, что реформирование казахского алфавита обусловлено историческими предпосылками и направлено на интеграцию в мировое технологическое и коммуникационное пространство.

– Переход на латиницу имеет большое значение для духовного возрождения и укрепления общеказахстанской национальной идентичности в контексте модернизации общественного сознания казахстанцев, – сказал Ахан Бижанов.

В формате конференции всесторонне обсудили актуальные вопросы реализации реформы казахского алфавита. По итогам встречи статьи и предложения участников опубликуют в специальном сборнике.

Леля ВЕРЕСОВА

В Казахской государственной филармонии имени Жамбыла состоялась республиканская научно-практическая конференция «Модернизация технического и профессионального образования в системе здравоохранения»

Мероприятие приурочено к 80-летию Республиканского высшего медицинского колледжа.

– За годы своей образовательной деятельности наше учебное заведение подготовило и выпустило более 40 000 специалистов. В колледже обучаются студенты по семи специальностям среднего медицинского и фармацевтического образования. Сегодня здесь проходят обучение около 2500 студентов по семи специальностям и более 3000 специалистов ежегодно проходят переподготовку и повышение квалификации. Их профессиональной подготовкой занимаются около 150 опытных преподавателей с высшей и первой категорией, кандидаты наук, в том числе медсестры с высшим образованием, – сказала директор колледжа Найля Рузденова.

В соответствии с новыми задачами, стоящими перед здравоохранением, сегодня функции и организационные формы деятельности специалистов сестринского дела меняются. Прежде всего упор делается на первичную медико-санитарную помощь, формирование здорового образа жизни. Это связано с реструктуризацией медорганизаций, сокращением сроков пребывания в стационаре, расширением объемов внестационарной помощи и реабилитационных мероприятий. Происходит формирование больниц и отделений с различной интенсивностью лечения и ухода, организацией хосписов и оказанием паллиативной помощи.

Вместе с тем повышаются требования к качеству образовательного процесса. От традиционной системы обучения «Сам учу – сам проверяю» мы перешли на оценку контроля качества образования независимой комиссией.

В рамках конференции прошел конкурс среди преподавателей сестринского дела медицинских колледжей Казахстана «Лучший преподаватель по сестринскому уходу». Был проведен и мастер-класс для главных специалистов сестринского дела управлений здравоохранения областей, городов Астаны и Алматы под названием «Новая модель сестринского дела как инструмент обеспечения международного уровня, соответствующий потребностям современного здравоохранения».

Нэлли СТАСОВА

Химия и жизнь

Каково настоящее и будущее органических продуктов в нашей стране?

Об этом речь шла на форуме ORGANIC FUTURE’17, который прошел в Казахском национальном аграрном университете.

На мероприятии, которое состоялось при поддержке городского акимата, ученые и представители неправительственных организаций и общественности говорили о практике использования органического производства в Казахстане, а также о проблемах сельхозсектора нашей страны.

– 1,8 млн товаропроизводителей из 170 стран сегодня занимаются производством биоорганической продукции, – говорит ректор Казахского Национального аграрного университета Тлектес Есполов. – И эта цифра с каждым годом увеличивается. Под биоорганическое производство задействовано около одного процента мировой площади сельскохозяйственных угодий. Размер глобального органического рынка составляет около 88 млрд долларов. А доля органического рынка в составе глобального продовольственного всего лишь порядка 4 процентов.

В то же время, по словам Есполова, радует, что в нашей стране лишь небольшая часть площади сельскохозяйственных угодий обрабатывается ядохимикатами и на незначительной ее части вносятся минеральные удобрения. Список пестицидов, разрешенных к использованию на территории Казахстана, включает более 202 наименований активных веществ, на основе которых разрешены к применению более 750 препаратов, и это число растет. В то же время безвредных для человека ядохимикатов не существует, уверен ученый.

– Это ведет к возникновению у людей онкологии, заболеваний сердечно-сосудистой системы, поражению легких и почек, – говорит Есполов.

Например, в европейских медоносных пчелах в настоящее время найдено около 60 видов различных пестицидов. Сегодня эти насекомые находятся под угрозой во всем мире. Пчелы являются предметом общественного беспокойства, так как они – опылители посевов и дикорастущих растений.

Массовое применение пестицидов в сельском хозяйстве требует постепенной замены их биологическими средствами защиты растений, уверены участники форума. На химическую борьбу с вредителями ежегодно из государственного бюджета выделяются огромные средства. Например, только на борьбу с одним вредителем – хлопковой совкой государство тратит 200 миллионов тенге. На эти средства можно было бы создать более шестидесяти биофабрик. Учеными доказано, что экономическая эффективность применения биологических методов защиты растений больше на 70–80% по сравнению с химическими средствами защиты.

– Аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики. В своем Послании народу Казахстана Президент нашей страны говорит о том, что агропромышленный комплекс Казахстана имеет перспективное будущее, – отметил руководитель Управления сельского хозяйства и ветеринарии Айдын Керимбек. – По многим позициям мы можем быть одними из крупнейших в мире производителями аграрной экспортной продукции. Особенно это касается производства экологически чистых продуктов питания. Мы имеем большой потенциал в мире по производству продуктов питания. В Казахстане насчитывается порядка 217 млн гектарорв сельскохозяйственных угодий. Из них в пользовании сельхозпредприятий находится около 100 млн гектаров земли. При этом биоорганическое производство сертифицировано лишь на площади 300 тыс. гектаров.

Из 180 фермерских хозяйств и субъектов сельского хозяйства в Казахстане всего 29 компаний могут экспортировать свою продукцию за рубеж как биоорганическую, так как она соответствует необходимым стандартам. В данное время лишь у нас производится 25 органических сельхозкультур, из которых экспортируется только четыре вида. В основном вся выращенная продукция реализуется на внутреннем рынке. Для ее поставки на внешний рынок необходима сертификация. И эта работа в Казахстане поставлена не на должном уровне. Причина в недостаточности лабораторий.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Уважаемые граждане!

В случаях, если вам стало известно о фактах коррупции (взяточничества) со стороны должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, а равно если вы столкнулись с фактами затягивания вопросов при оказании государственных услуг, в том числе оформлении разрешительных документов на виды деятельности, со стороны вышеуказанных должностных лиц, вы можете обратиться в ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ КазНУ им. аль-Фараби, ГУК-3, пр. Аль-Фараби, 71, контактные телефоны: +7-701-801-86-88, +7-707-463-05-70, 8 (727) 221-12-55.

При появлении у гражданина информации о фактах коррупции и обращения им в приемную мы примем от него обращение в письменной форме, дадим оценку, какому правоохранительному органу следует эту информацию направить, и направим. Контроль исполнения этого обращения остается за нами, гражданин будет получать нашу поддержку в ходе рассмотрения его обращения.

Только совместными усилиями при участии населения можно добиться искоренения подобных фактов. Учитывая, что некоторые граждане, располагающие информацией, не хотят тратить время на «бумажную волокиту» либо желают сохранить анонимность, предлагаем писать свои письма на электронный адрес отдела собственной безопасности Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

КазНУ им. аль-Фараби представил модель университета 4.0

КазНУ им. аль-Фараби активно включился в процесс реализации программы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», предлагая конкретные идеи и проекты. Ректор КазНУ академик Галым Мутанов в столице Беларуси Минске представил новую платформу развития высших учебных заведений – модель университета 4.0.

Модель была презентована широкой зарубежной научной общественности на VI заседании рабочей комиссии по координации деятельности научно-образовательного консорциума между высшими учебными заведениями и НИИ Беларуси и Казахстана.

Глобализация и научно-технический прогресс стремительно меняют облик современного мира, наука и технологии стали движущими силами цивилизации. В этой связи современными технологиями должен управлять разум, который основывается на высокой духовности и нравственности. Еще Циолковский отмечал: «Не признаю я и технического прогресса, если он превосходит прогресс нравственный». Предложенная ректором КазНУ Г. Мутановым модель университета 4.0 представляет собой новый инновационный тренд в деятельности университетов на пороге четвертой промышленной революции.

Для развития духовно-нравственной платформы университет в рамках модели смарт-университета 4.0 осуществляет проект «Зеленый мост через поколения», направленный на реализацию инициативы «Зеленый мост», предложенной на 66-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Президентом Казахстана Н. А. Назарбаевым. Выдвинув данный проект на конференции ООН РИО+20, КазНУ совместно с ведущими вузами мира разрабатывает механизмы по внедрению практических рекомендаций по распространению идеологии, информации и образовательно-исследовательских программ по устойчивому развитию.

Р. Ережепқызы, ст. преподаватель юридического факультета КазНУ имени аль-Фараби