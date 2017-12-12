9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией

Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря начиная с 2004 года. В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года.

Цель Конвенции – предупреждение и искоренение коррупции. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно положению Конвенции необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции.

На сегодняшний день Конвенцию подписали около 140 государств и ратифицировали около 80. Казахстан ратифицировал данную Конвенцию в мае 2008 года.

Казахстан с первых дней своей независимости ведет бескомпромиссную борьбу с коррупцией и готов к конструктивному взаимодействию на антикоррупционном фронте со всеми государствами и соответствующими международными организациями.

Коррупция затрагивает все страны вне зависимости от уровня развития. Она подрывает экономическое развитие, ослабляет демократические институты и принцип верховенства закона, нарушает общественный порядок и разрушает доверие общества, тем самым давая возможность процветать организованной преступности, терроризму и другим угрозам безопасности человека. Коррупция приводит к уменьшению богатства страны и снижению уровня жизни.

По данным ООН, ежегодный объем взяток оценивается в 1 триллион долларов. Мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью. Эти средства составляют более 5% глобального ВВП. По данным Программы развития ООН, в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз. В то же время, когда страны ведут борьбу с коррупцией, государственные доходы в долгосрочной перспективе возрастают в четыре раза. При снижении коррупции бизнес может развиваться на 3% быстрее, а уровень детской смертности может снизиться на 75%.

Казахстан проводит политику противодействия коррупции, нацеленную на создание государства, свободного от коррупции. Ключевыми задачами в достижении данной цели являются формирование транспарентного государства, формирование профессионального государственного аппарата, обеспечение верховенства закона, улучшение условий для развития бизнеса.

Для этого приняты законы «О противодействии коррупции», «Об общественных советах», «Об информатизации». Реализуется проект «Открытое правительство», предусматривающий: открытые бюджеты – позволяет гражданам проводить общественный контроль за расходованием бюджетных средств, открытые данные – данные о деятельности госорганов доступны для общества (размещаются на их сайтах и сайтах профильных госорганов), открытые нормативно-правовые акты – граждане могут участвовать в обсуждении проектов нормативных правовых актов и решений госорганов, открытый диалог – развивается обратная связь между обществом и госорганами (создано 229 общественных советов при госорганах, 75% членов которых являются представителями гражданского общества), оценку эффективности государственных органов – общество имеет возможность публично обсуждать деятельность госорганов и достигнутых ими результатов, руководители центральных государственных органов, акимы всех уровней, ректоры вузов ежегодно отчитываются о своей деятельности перед населением.

Одним из наиболее эффективных инструментов борьбы с коррупцией является автоматизация, позволяющая исключить человеческий фактор. Поэтому по поручению Главы нашего государства Казахстан взял курс на цифровизацию. На сегодня уже порядка 50% государственных услуг, а это наиболее коррумпированная сфера, оказывается в электронном формате, при котором полностью исключается контакт чиновника с услугополучателем. Это позволило на 2/3 сократить бытовую коррупцию в данной сфере.

Сфера государственных услуг впервые взята под государственный контроль. Ведется ежедневный мониторинг своевременности их оказания, пресекаются случаи необоснованного отказа в их предоставлении и истребования от услугополучателей излишних документов. Также выявляются так называемые скрытые государственные услуги, которые потом вносятся в Реестр государственных услуг и далее стандартизируются и регламентируются.

С каждым годом идет сокращение разрешительных функций. В этом году правительством ведется большая работа по сокращению контрольных и надзорных функций. На сегодня соответствующей рабочей группой предложено к сокращению порядка 40% таких функций. Это также однозначно приведет к сокращению коррупции на бытовом уровне.

Созданный специальный орган для борьбы с коррупцией – Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции ведет свою деятельность в нескольких направлениях: противодействие и профилактика коррупции, выработка политики и контроль в сфере государственной службы, контроль качества государственных услуг. Тем самым агентство борется не только с последствиями коррупции, но и проводит разъяснительную работу политики государства в данной сфере, повышает антикоррупционную культуру населения, а также ведет контроль в наиболее коррумпированных сферах – это государственная служба и государственные услуги.

Коррупция оказывает негативное воздействие на все общество. Каждый из нас становится жертвой разрушительного эффекта коррупции если не напрямую, то опосредованно. Она мешает бизнесу, что ведет к сокращению общего богатства страны и в итоге – к снижению общего богатства страны, а это в свою очередь сокращает финансирование социальных услуг (школы, больницы, дороги, коммуникации, благоустройство, полиция и т.д.) и снижает качество государственных услуг. Создает условия «привилегированным» с большими деньгами и связями изменять решения госорганов в свою пользу, в первоочередном порядке получать создаваемые государством социальные блага. Подрывает доверие к государству.

Поэтому искоренение коррупции – это интересы и задача не только государства, но и всего общества. Каждый гражданин должен быть обеспокоен этой проблемой, никто не должен оставаться пассивным в борьбе с этим злом. Общество и государство должны объединиться в борьбе против коррупции в целях развития, мира и безопасности.

Айгуль Байханова,

руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы