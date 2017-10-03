Новости Алматы

Градостроительный совет утвердил ряд новых проектов

В их числе строительство бизнес-центра и три многоквартирных жилых комплекса.

Возведение объектов на 9,9 га земли привлечет частные инвестиции в размере 74,8 млрд тенге, из них 4,9 га подлежат озеленению. Всего в эксплуатацию будет введено 188 тыс. м жилой площади, 2787 парковочных мест и четыре дошкольных учреждения.

Жилой комплекс «Сейфуллина» через 25 месяцев вырастет в Бостандыкском районе. Он состоит из 13 блоков и детского сада на 120 мест. В проекте заложен подземный паркинг с эксплуатируемой кровлей, представленной благоустроенными дворами. Кроме этого, компания-застройщик в рамках социальной ответственности бизнеса обязуется построить детский сад на 160 мест и передать его в коммунальную собственность.

В этом же районе между ул. Сатпаева и пр. Абая, западнее ул. Тлендиева, возведут жилой массив, насчитывающий 19 домов. Территория комплекса условно делится на три зоны, включающие дворовое, общественное пространство и дорогу к детскому саду на 200 мест. Срок реализации проекта – 36 месяцев.

Третий жилой комплекс появится в микрорайоне № 3 Ауэзовского района. Он состоит из четырех 9- и 12-этажных домов. Объект имеет двухуровневый подземный паркинг и детский сад на 60 мест. Продолжительность строительства составит 20 месяцев.

Вместе с тем бизнес-центр «Парк-офис» возведут через два года в Бостандыкском районе на пересечении пр. Аль-Фараби и ул. Розыбакиева.

Поскольку градостроительные требования запрещают строительство высотных объектов выше пр. Аль-Фараби, то высота зданий бизнес-центра не превысит 12 метров. Проект предусматривает три блока, соединенных навесной галереей с парковым пространством между ними. Парковая инфраструктура включает в себя площадку летнего кафе, велотрассы, переговорные павильоны из прозрачных конструкций и террасы, интегрированные в офисную атмосферу.

Рассматривая эти и другие проекты, особое внимание специалисты обращают на применение энергоэффективных решений, количество мест в подземных автопаркингах, качество материалов внешней отделки, ночную подсветку фасадов зданий, условия доступа для маломобильных групп, площадь озеленения, нагрузку на транспортные потоки.

Виктор АНДРЕЕВ

Транспортный холдинг открыл второй центр обслуживания «ОҢАЙ»

По словам директора ТОО «Транспортный холдинг Алматы» Садира Хамраева, с введением дифференцированного тарифа и началом учебного года в августе-сентябре количество обращений в центр обслуживания «ОҢАЙ» увеличилось.

– За этот период мы обслужили 13 788 человек. При этом более 90 процентов обращений связано с восстановлением утерянных карт. Мы учли пожелания алматинцев и решили, что сегодня городу действительно необходим второй центр «ОҢАЙ», – сказал Садир Хамраев.

Теперь совместно центры обслуживания населения смогут ежедневно обслуживать до 900 человек. Перечень услуг, которые будет предоставлять населению второй центр обслуживания «ОҢАЙ», не изменится – это перевыпуск транспортных карт для всех категорий граждан по причине утери, выхода из строя при механическом повреждении, изменения льготы. Здесь будет осуществляться продажа единых карт «ОҢАЙ», пополнение баланса, приобретение проездных абонементов, а также первичный выпуск для школьников Алматинской области.

Процесс перевыпуска льготных карт состоит из четырех этапов и займет 15–20 минут: получение талона электронной очереди, консультация у оператора центра для сверки информации с базой данных о праве на льготу, оформление заявления на перевыпуск карты, оплата перевыпуска в кассе, получение готовой карты.

Новый центр работает по адресу: пр. Абылай хана, 3а, с 10.00 до 19.00.

Нелли СТАСОВА

В Алматы проходят мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека

В его рамках появилась Аллея славы ветеранов здравоохранения. В честь заслуженных врачей на территории горбольницы № 5 были высажены хвойные деревья.

– Сейчас в системе здравоохранения большое внимание уделяется именно пожилым людям, потому что это наше достояние и гордость, – отметила и. о. заместителя главврача городской клинической больницы № 5 Сауле Тулегенова. – Мы постоянно проводим дни открытых дверей для пожилых людей. Работает и клуб долголетия. Для наших престарелых граждан проводим различные лекции и профилактические беседы.

Сегодня городское Управление занятости и социальных программ проводит акцию «Забота о пожилых – долг каждого». Она состоится для жителей Социального жилого дома. Построенный по инициативе городского акимата, он предназначен для одиноких пенсионеров и инвалидов, супружеских и семейных пар пенсионного возраста, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании. Спонсоры и организаторы – представители Бостандыкского акимата и школы № 140 имени Мукагали Макатаева подготовили для жителей социального дома праздничный обед и поздравления.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

На форум Almaty Invest – 2017 съедутся международные режиссеры, продюсеры и кинематографисты

Участники встречи, которая состоится 5 октября, обсудят потенциал Алматы по реализации ТВ-проектов и перспективы развития киноиндустрии.

Специалисты поделятся опытом продюсирования проектов, расскажут о планах создания киношколы. Кроме того, они презентуют инструменты, упрощающие создание теле- и кинопроектов, что сподвигнет стимулирование притока инвестиций в отрасль.

По словам гостя предстоящего события кинорежиссера Рашида Нугманова, во всем мире практикуются эффективные инструменты по привлечению инвестиций в кино­отрасль, что способствует повышению квалификации местных кадров, созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры и туризма.

В дискуссии форума также примут участие продюсер «MTV Европа» Ричард Корам, музыкальный и кино-, ТВ-продюсер Тонги Дайран, директор исследовательской компании «Невафильм» Олег Брезин, режиссер, автор проекта «Ашаршылык» Марина Кунарова, продюсер Astana Film Fund Эрнар Курмашев и председатель Союза кинематографистов Ахат Ибраев.

Помимо основных дискуссионных сессий, посвященных логистике, образованию, пищевой промышленности и кинопроизводству, в рамках форума предусмотрено проведение ТВ-дебатов «Международный инвестиционный опыт» с участием инвестора Айдана Карибжанова и экономиста Рахима Ошакбаева. Они рассмотрят лучший мировой опыт привлечения мегаполисами иностранных инвестиций.

Алия КАЗБАЕВА

В городской поликлинике № 4 состоялось мероприятие, посвященное программной статье Президента Казахстана «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»

Мероприятие открыл главный врач больницы Манат Сейдуманов. Клинику посетили представители общественных и государственных организаций. Среди них – президент Ассоциации высших учебных заведений, депутат Маслихата Рахман Алшанов, председатель комиссии по вопросам законности и правопорядка, учредитель ОФ «Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма» Какимжан Бишманов, депутат Маслихата Алматы V созыва Кусман Шалабаев, секретарь Турксибского районного филиала партии «Нур Отан» Нуржан Ажибаев.

Они выступили с лекциями по программной статье Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».

Присутствующим был продемонстрирован видеоролик о проделанных в лечебном учреждении акциях в рамках программной статьи Елбасы. В них сотрудники клиники принимают самое активное участие. Состоялся необычный флешмоб «Рухани жаңғыру». В нем также приняли участие иностранные и казахстанские студенты КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова и Казахстанско-Российского медицинского университета. В виде мозаики они сформировали беркута – символ «Рухани жаңғыру».

В честь 77-летнего дня рождения Главы государства был организован и символичный запуск в небо 77 голубей.

Нелли СТАСОВА

В Алматы начал работу Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации

В заседаниях рабочих групп, которые продлятся до 5 октября, примут участие уполномоченные представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и других межгосударственных комитетов по стандартизации.

Большое внимание будет уделено вопросам совершенствования и углубления сотрудничества, упорядочению и активизации работы межгосударственных технических комитетов по обновлению закрепленного за ними действующего фонда межгосударственных стандартов. Продолжаются работы по рассмотрению в государствах – участниках СНГ одобренного проекта соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации и уточнению проекта порядка распространения документов.

По результатам обсуждения участники заседания примут согласованные рекомендации, подпишут протоколы заседаний. Следующее мероприятие запланировано на апрель 2018 года.

Анастасия МАЛЫШЕВА

В Алматы презентовали «Энциклопедию корейцев Казахстана»

Большое справочное издание авторы представили в Доме дружбы, приурочив выход книги к 80-летию проживания корейской диаспоры в Казахстане.

В энциклопедии собрано три тысячи статей и более тысячи персоналий. Также издание повествует о важных исторических периодах. Коснулись авторы и современных реалий. Имеются в книге и необычные факты. К примеру, в Казахстане больше, чем в какой-либо другой стране, названо улиц в честь корейцев – более 30.

Автором идеи и руководителем проекта «Энциклопедия корейцев Казахстана» является Иван Пак, заслуженный деятель науки и техники, доктор технических наук, профессор, председатель совета старейшин при Ассоциации корейцев Казахстана. Над созданием сборника под его руководством коллектив авторов работал три года.

– Энциклопедия корейцев Казахстана – это фундаментальный труд, в котором отражена самая достоверная информация об этом этносе. Авторский коллектив ученых проделал большую работу. Это был народный проект, – сказал заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий секретариатом АНК Администрации Президента РК Дархан Мынбай.

Вышедшее в свет издание по праву считается уникальным. Подобного сборника в СНГ еще не было. Издание включает биографии и некоторого числа представителей других этносов, в частности Абая, Мухтара Ауэзова. Произведения Абая, как отмечено в книге, переведены на корейский язык и изданы в Южной Корее.

В свою очередь президент Национальной академии наук РК Мурат Журинов высоко оценил энциклопедию и назвал ее сокровищем.

Тираж издания составил тысячу экземпляров.

Милана БАРАБАШ

В мегаполисе прошла сельскохозяйственная ярмарка



Торговые ряды растянулись на площади перед аэровокзалом, на пересечении проспекта Жибек жолы и улицы Желтоксан. На этот раз в ярмарке приняли участие фермеры из Шымкента, Туркестана, Арыса и 11 районов Южно-Казахстанской области, а также 40 пищевых предприятий Алматы. Общий объем продукции составил 320 тонн на сумму более 125 миллионов тенге. В ассортименте представлено более 50 наименований товаров, в том числе мясные, молочные изделия, растительные и животные масла, мука, крупы и т. д.

Свежие и экологически чистые товары не залеживались на прилавках. Люди выстраивались в очередь за отечественной продукцией, которую можно было купить, как обычно, по ценам на 15–20 процентов ниже рыночных. Многие алматинцы давно уже привыкли запасаться на таких распродажах, ведь благодаря сниженным ценам можно хорошо сэкономить и при этом не в ущерб качеству.

– Мне нравится закупать продукты на ярмарке, правда, место проведения поменялось, раньше она проходила на площади «Астана». Так как я живу недалеко, мне и сюда ходить удобно. Радует, что продукты здесь всегда свежие, а продавцы приветливые, – сказала пенсионерка Евгения Орлова.

Такие сельскохозяйственные распродажи проводятся в Алматы регулярно. Их цель – стабилизация цен на продовольственные товары в городе.

Маргарита НЕЖДАНОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА