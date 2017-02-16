Агентство объявляет конкурс среди представителей СМИ на лучшие журналистские работы на антикоррупционную тематику

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции объявляет конкурс для представителей СМИ на лучшую работу на антикоррупционную тематику.
Конкурс направлен на формирование антикоррупционной культуры, сохранение и укрепление в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции.
Для участия в конкурсе принимаются материалы, опубликованные либо вышедшие в эфир в период с 1 января 2017 года до 1 июня 2017 года, а также циклы публикаций. При этом количество предоставляемых на конкурс работ не ограничено.
Материалы принимаются на государственном или русском языках по нижеследующим номинациям:
– «Лучшая телевизионная работа»;
– «Лучшая печатная публикация»;
– «Лучшая интернет-публикация».
Конкурсная комиссия принимает материалы конкурсантов до 1 июня 2017 года включительно. Итоги конкурса будут подведены после окончания приема документов.
При подведении итогов конкурса жюри будет учитывать следующие аспекты:
– актуальность материалов и соответствие обозначенной тематике;
– новизну и глубину анализа проблемы и ее влияние на формирование антикоррупционной культуры;
– стиль изложения;
– манеру подачи и самостоятельность авторской концепции.
Материалы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 010000, г.Астана, ул. Абая, 33а, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, каб.1205, тел.: +7 (7172) 75-32-02, 75-34-08, сот: +77027437177, эл. почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе для представителей средств массовой информации на лучшие журналистские работы
на антикоррупционную тематику
1. Общие положения
1. Конкурс для представителей средств массовой информации (далее – СМИ) на лучшие журналистские работы на антикоррупционную тематику (далее – Конкурс) проводится с целью формирования антикоррупционной культуры, сохранения и укрепления в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции.
2. Определение победителей осуществляется решением конкурсной комиссии, в состав которой входят представители Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (далее – Агентство), других государственных органов и неправительственных организаций.
2. Условия участия в Конкурсе
3. К участию в Конкурсе приглашаются журналисты всех казахстанских СМИ республиканского и регионального уровней.
4. К участию в Конкурсе принимаются материалы (программы, документальные фильмы, студиные записи, статьи, интервью), направленные на формирование антикоррупционной культуры, сохранение и укрепление в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции.
Принимаются материалы, опубликованные либо вышедшие в эфир в период с 1 января 2017 года до 1 июня 2017 года, а также циклы публикаций.
5. Количество предоставляемых на Конкурс работ не ограничено.
6. Материалы, не соответствующие тематике Конкурса, предъявляемым требованиям, а также поступившие после окончания сроков предоставления, к Конкурсу не допускаются. Материалы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются.
3. Этапы проведения Конкурса
7. Объявление о Конкурсе.
В республиканских и региональных СМИ на государственном и русском языках публикуется объявление о проведении Конкурса, в котором отражаются условия участия в нем.
8. Прием материалов Конкурса.
Публикации должны быть предоставлены в оригинале или ксерокопии материала (с указанием издания, даты и контактных данных автора).
Аудиовизуальные работы должны быть предоставлены в сопровождении эфирных справок в виде копии телевизионной программы (на дисках cd/dvd, flash-носителях).
Журналистам информационных агентств необходимо прислать копию опубликованных материалов с подтверждением размещения на интернет-сайте.
Материалы принимаются на государственном или русском языках. Последний день приема материалов на Конкурс – 1 июня текущего года.
К предоставляемым материалам прилагаются: краткая биографическая информация о журналисте, фотография 3x4, перечень информационных материалов.
Конкурсные материалы поступают в адрес Агентства до 1 июня 2017 года.
9. Рассмотрение материалов Конкурса.
Рассмотрение материалов Конкурса осуществляет конкурсная комиссия после окончания приема документов.
При оценке материалов Конкурса принимаются во внимание следующие критерии:
1) соответствие обозначенной тематике;
2) глубина анализа проблемы и ее влияние на формирование антикоррупционной культуры;
3) стиль изложения;
4) самостоятельность авторской концепции.
10. Подведение итогов.
Объявление победителей происходит в рамках подведения общих итогов Конкурса, где определяются лучшие работы, занявшие соответственно первое, второе, третье место в следующих номинациях:
1) «Лучшая телевизионная работа»;
2) «Лучшая печатная публикация»;
3) «Лучшая интернет-публикация».
5. Контактная информация
010000, город Астана, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, пр. Абая, 33а,12-й этаж, кабинет 1205, тел. +7 (7172) 75-32-02, 75-34-08, сот: +7-702-743-71-77, электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.