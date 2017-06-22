Айнур Кудайбергенова: «Всегда нужно быть готовым к переменам»

В Послании Главы государства обозначен стратегический курс по профессионализации государственного аппарата и построению оптимальной системы государственного управления на основе сервисной модели. Ключевые задачи политического курса страны будут достижимы благодаря эффективности государственных служащих, которые должны работать на основе принципа меритократии и профессионального продвижения. В канун 23 июня – профессионального Дня государственных служащих BNews.kz расскажет о людях, прошедших трудовой путь от специалиста до руководителя благодаря своему труду и которые вносят вклад в развитие нашей страны.

Кудайбергенова Айнур Амангельдиевна работает руководителем Управления финансов города Алматы с июля 2016 года. Ее трудовой путь начался в 2002 году. После окончания с отличием Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова она по конкурсу принята ведущим специалистом в Министерство экономики и бюджетного планирования.

Благодаря собственному трудолюбию, компетенциям и стремлению к новым знаниям Айнур Амангельдиевна прошла карьерный путь с низовой должности ведущего специалиста до директора Департамента развития системы государственного управления.

В целом за 15-летнюю профессиональную деятельность участвовала в крупных реформах страны по повышению самостоятельности регионов, разграничению полномочий, административной реформе 2007–2009 годов, внедрению и развитию института государственных услуг, внедрению бюджетирования, ориентированного на результат.

Для получения знаний и опыта в корпоративном секторе с 2009 года во время экономического кризиса работала в фонде «Самрук-Казына». Там она непосредственно внедряла проектный подход в бюджетировании, переход на новые формы отчетности и участвовала в работе по оптимизации деятельности национальных компаний.

При отборе среди работников холдинга была зачислена в кадровый резерв «Самрук-Казына». В 2012 году вернулась в систему государственной службы и возглавила департамент, в котором ранее работала.

На данном этапе карьеры участвовала в разработке Закона «О государственных услугах» и поправок в ряд законов, позволивших реализовать Послание Главы государства по расширению реестра государственных услуг и правовой регламентации отношений в данной сфере. В целях повышения удобств для граждан и бизнеса активно продвигала идею оказания государственных услуг по жизненным ситуациям на основе опыта стран ОЭСР. Ведь люди обращаются за государственными услугами при определенных жизненных ситуациях: рождении ребенка, создании семьи, получении социальной помощи при потере доходов, прикреплении детей к школе и др.

Постоянно повышая свой потенциал, Айнур Амангельдиевна прошла отбор и зачислена в первый кадровый резерв корпуса «А» административной государственной службы. За вклад в развитие системы государственного управления в декабре 2013 года награждена государственной наградой – медалью «Ерең енбегі үшін».

Для получения опыта в общественном секторе перешла на работу в финансовый департамент партии «Нур Отан», где проработала более двух лет. Участвовала в работе по внедрению бюджетирования, ориентированного на результат, и опубликованию финансовой отчетности партии. Также работала в проекте Европейского союза «Региональное развитие» в качестве тренера по финансовому менеджменту для сельских акимов в трех регионах (ВКО, Мангистауская и Кызылординская области).

Принимала участие в качестве консультанта ПРООН в подготовке проекта второго периодического доклада по экономическому и культурному развитию Казахстана для Комитета ООН. В целом, всесторонне развиваясь, решила восполнить отсутствие опыта в регионах и сейчас возглавляет одно из координирующих управлений Алматы.

Наличие опыта работы в центральных органах и корпоративном секторе позволяет ей внедрять лучшие корпоративные практики на местном уровне и повышать эффективность управления активами акимата.

На сегодняшний день в соответствии с Посланием Главы государства ведется работа по снижению доли участия государства в экономике страны до 15%, в том числе через реализацию Комплексного плана приватизации и развитию государственно-частного партнерства. В 2016 году по городу Алматы обеспечена реализация 70% Комплексного плана до 2020 года, что говорит о качественно организованной работе по предпродажной подготовке и процессу торгов.

Кардинально пересмотрен мониторинг освоения бюджетных средств, что позволило Алматы занять достойное место по итогам оценки деятельности государственных органов. В целом требования нового времени таковы, что эффективному руководителю необходимы постоянные профессиональные знания, а также развитие и применение в повседневной деятельности критического мышления.

Помимо профессиональных качеств ее человеческие качества позволяют мотивировать сотрудников, повышать дух командности и стремление к новым знаниям. Айнур Амангельдиевна преуспевает также в семейной и социальной жизни.

У нее замечательная семья – муж и трое сыновей: Амирлан, Асылторе и Алихан. Она участвует в проекте «Каждый ребенок достоин школы», направленном на продвижение инклюзивного образования в Казахстане.

Главным принципом в воспитании детей является воспитание на своем жизненном примере и опыте. Только через трудолюбие, честность, постоянное стремление к новым знаниям можно достичь надежных результатов.

Глава государства в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» отметил, что Казахстан строит меритократическое общество, где каждый должен оцениваться по личному вкладу и по личным профессиональным качествам.

Очень важными качествами Айнур Амангельдиевны являются готовность к переменам, постоянное изучение передового опыта, открытость к новым знаниям, ориентированность на удовлетворение населения. Именно такие качества современных профессиональных государственных служащих позволят качественно реализовать задачу, обозначенную Главой государства по вхождению Казахстана в тридцатку развитых стран мира.