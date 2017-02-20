Аким Алматы подвел итоги социально-экономического развития мегаполиса за 2016 год

Во Дворце Республики прошла отчетная встреча акима города Алматы Бауыржана Байбек с населением, в ходе которой были подведены основные итоги социально-экономического развития мегаполиса за прошедший год, а также озвучены планы на ближайшую и долгосрочную перспективу.

Дорогие алматинцы!

Сегодня мы встретились, чтобы подвести итоги развития Алматы за 2016 год и обсудить дальнейшие планы.

Прошлый год стал особенным. Мы отмечали 25-летие Независимости. Все успехи и достижения Казахстана – это результат единства и согласия нашего народа, неустанного труда каждого казахстанца, мудрой политики Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Не случайно День Независимости наша страна начала отмечать со Дня тысячелетия Алматы, включенного ЮНЕСКО в Календарь памятных и юбилейных дат человечества.

Мы всегда с гордостью говорим: «Алматы – золотая колыбель Независимости». Здесь принимались судьбоносные решения – Конституция, государственные символы, национальная валюта.

Поэтому заботу об Алматы наш Президент всегда считал одной из своих первостепенных задач.

Как отметил в своем выступлении во время празднования Дня города Елбасы, «этим решением особо подчеркнута уникальная роль Алматы в региональном и глобальном развитии.

Здесь проходил Великий шелковый путь – первая торговля и общечеловеческая магистраль, соединявшая восток и запад, север и юг огромной Евразии. Пятьсот пятьдесят лет тому назад вся земля Жетысу стала большой колыбелью Казахского ханства.

Здесь возник один из главных очагов уникальной урбанистической культуры всего региона Центральной Азии.

Алматы выпала честь быть первой столицей суверенного Казахстана. Современный Алматы стал отражением уверенного и поступательного развития всего Казахстана».

Благодаря поддержке Президента экономика Алматы за 25 лет Независимости выросла более чем в 100 раз. В Алматы обеспечены самые высокие доходы населения, продолжительность жизни, самый развитый бизнес, самое высокое качество образования, самое большое количество туристов и высокое качество сервиса.

Буквально на днях мы провели большое международное мероприятие – XXVIIIзимнюю Универсиаду. Как отметили иностранные гости, Универсиада была проведена на уровне Олимпийских игр. Рекордное количество стран-участниц – свидетельство высокого авторитета и доверия к нашей стране, а также признание Алматы как центра зимних видов спорта.

Эти Игры дали мощный импульс развитию туристского потенциала мегаполиса. Универсиаду, а вместе с ней и наш город увидело более миллиарда человек в 80 странах мира. Эффект для развития города, в том числе экономический, мы будем получать еще долгие годы.

Дорогие алматинцы!

В глобальной экономике мегаполисы – это экономические локомотивы, умножающие благосостояние целых государств. В развитых странах города дают до 80% национального ВВП.

Плюсы мегаполисов состоят в возможности осуществлять крупные промышленные и технологические инвестиции.

Как вы знаете, Алматы сегодня создает пятую часть экономики нашей страны, обеспечивает 60% кредитного портфеля банков, более 45% объема оптовых и розничных операций и почти 20% внешнеторгового оборота страны.

Наряду с наиболее развитыми городами в Алматы сложилась несырьевая экономика. Торговля и услуги составляют более 80%. Это придает экономике города гибкость, устойчивость и стабильность.

Поэтому, несмотря на мировой кризис, неблагоприятные прогнозы экспертов, рост экономики Алматы составил в 2016 году более 2,5%. По всем ключевым показателям города достигнута положительная динамика.

Так, в прошлом году в республиканский бюджет собрано 1 трлн 259 млрд налогов и сборов, что на 22% больше предыдущего года.

Особый оптимизм внушает рост на 10% доходов местного бюджета, что связано с ростом оплаты труда в государственном и частном секторе. В целом средняя зарплата алматинца выросла на 12%. Это свидетельствует о росте благосостояния населения.

Инфляцию удалось удержать на уровне 8%, это самый низкий уровень в стране (8,5%).

Обеспечена устойчивая занятость. Несмотря на постоянный приток трудовых мигрантов, безработица в Алматы сохранилась на уровне прошлого года (5,3%). Благодаря системным мерам за год создано более 25 тыс. постоянных рабочих мест.

Только в прошлом году по поручению Президента на инфраструктурные проекты «Нұрлы жол» направлено порядка 20 млрд тенге. В рамках антикризисной программы на строительство жилья из республики выделено почти 33 млрд тенге.

Улучшению благосостояния населения способствовала также легализация. В Алматы легализовано имущества и денег почти на 4 трлн тенге – 68% странового объема. Эти активы вовлечены в экономику и дадут ежегодно более 100 млрд тенге налогов.

С остальными показателями вы можете более подробно ознакомиться в раздаточных материалах.

Дорогие алматинцы!

Пять институциональных реформ – это новая система ценностей. Открытый диалог, подотчетность, верховенство закона и нулевая терпимость ко всем, даже самым мелким правонарушениям. На первый план выходят такие ценности, как доверие и взаимная ответственность.

Считаю, что положительные результаты во многом достигнуты благодаря активному участию наших горожан – медиков, учителей, предпринимателей, общественных активистов.

Ежедневно мы получаем сотни предложений. Прямая связь через социальные сети помогает нам быстрее реагировать на проблемы, быть открытыми для жителей 24 часа.

Только на Instagramакимата подписано 126 тысяч постоянных подписчиков, 82% поступивших в прошлом году обращений исполнено. Основные вопросы – работа общественного транспорта, качество дорог, уборка мусора, освещение, КСК. Каждое обращение берется в работу.

Большое внимание жителей обращается на чистоту и порядок в городе. Хочу отметить активное участие жителей в предотвращении стихийных свалок. Мобильное приложение позволяет оперативно устранять нарушения. Вывезено 646 тыс. тонн мусора, на 32,5% больше, чем в 2015 году.

С помощью горожан мы кардинально усилили контроль за незаконной вырубкой деревьев. Так, нормы компенсационной посадки по решению депутатов увеличены в 2,5 раза.

Много обращений приходит через депутатов фракции правящей партии «Нур Отан». Благодаря их инициативе введены проездные для горожан с низкими доходами, увеличены дотации на хлеб и жилищную помощь.

Общественный совет способствовал улучшению работы КСК, ситуации в аэропорту, подготовке к Универсиаде, организации парковок. Алматы – это город неправительственных организаций. У нас зарегистрирована треть НПО страны. Поэтому на актуальные проекты НПО в 2016 году выделено более 1 млрд тенге. Это самый большой объем финансирования в стране. Еще раз хочу вкратце остановиться на вопросах, заданных на прошлой встрече. Всего было более 30 вопросов, 70% из них уже решены в рамках законодательства. К примеру, поднимались вопросы дефицита мест в детских садах, школах. В прошлом году за счет городского бюджета построены 2 детских сада в микрорайонах Алгабас и Аккент. Пристройка к школе 156 на 600 мест в мкр. Ужет завершится в августе. Решены вопросы модернизации инженерных сетей, увеличены выделенные полосы, усилен контроль за КСК. Активно поднимался вопрос по сохранению культурного наследия, созданию в городе национального колорита. Нами открыты новый музей, театр традиционного искусства «Алатау», Мультимедийный центр традиционной музыки, несколько казахских ресторанов. Планируется открытие в Атлетической деревне городка традиционного ремесленничества. Снесены уродующие наш город билборды, в первую очередь – перед фасадами исторических зданий. Установлено несколько тысяч скамеек и урн, исполненных в национальном стиле. Стремясь стать глобальным городом, мы в первую очередь опираемся на нашу идентичность. В этом наше конкурентное преимущество. Иностранные туристы, приехавшие на Универсиаду, были удивлены высоким уровнем нашего сервиса, но в первую очередь их интересовала наша национальная культура, быт и обычаи. Хочу отметить, что на прошлой неделе все акимы районов провели отчетные встречи. В них участвовало почти 15 тысяч человек. Мы приняли в работу более 500 вопросов. Наиболее острые вопросы заданы по благоустройству (30%), транспорту (11%), коммунальной сфере (10%). Все вопросы я взял на личный контроль. Сейчас мы их изучаем и анализируем. Уже на следующей неделе ряд вопросов найдут отражение в нашем бюджете. Дорогие алматинцы!

Развитие города базируется на семи приоритетах программы «Алматы-2020». Эту программу мы разработали вместе. В ее основе – забота о каждом человеке.

Наша программа отмечена в отчете ООН как пример лучшей практики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Основной приоритет программы – комфортный город. Только в благоприятных условиях человек может реализовать свой потенциал.

Главные критерии комфортности городов – это безопасность, мобильность горожан, экология, чистота, обеспечение качественной питьевой водой и электричеством.

Первое – это безопасность.

Низкий уровень преступности – решающий фактор при выборе места жительства, вложения инвестиций, отдыха туристов.

В 2016 году на материально-техническое оснащение правоохранительных органов было выделено в 2 раза больше средств. В текущем году бюджет ДВД увеличен еще на четверть.

В соответствии с Планом нации создана Местная полицейская служба, подотчетная населению.

В результате на 5% удалось снизить общее число правонарушений. Повышена раскрываемость. Уменьшилось число пострадавших в ДТП.

Помогают обеспечивать порядок 75 тысяч камер видеонаблюдения. Штрафы на автомобилистов обеспечивают также доходы в бюджет ежегодно более 6 млрд тенге. Мы продолжим увеличивать охват камерами города с созданием единой аналитической системы.

По поручению Главы государства проводится работа по формированию нулевой терпимости к правонарушениям. Особый упор ставится на профилактику.

Благодаря проведению в общественных местах и на рынках 140 рейдов выявлено более 2 тысяч нерезидентов, нарушивших миграционное законодательство.

Наш город находится у подножия гор, и поэтому высоки риски техногенных катастроф.

В этой связи на противодействие чрезвычайным ситуациям в 2016 году расходы увеличены в 4,5 раза. Закуплена современная противопожарная техника. В Алатауском и Медеуском районах дополнительно построены пожарные депо.

Приобретено 10 глубинных насосов, кардинально снизивших риски селя в нашем городе.

В целом на 40% уменьшилось число пострадавших от чрезвычайных ситуаций.

В текущем году расходы на ЧС увеличены еще в 4 раза, обеспеченность пожарной техникой доведем до 70%, сирено-речевыми установками до 60%. Начнем строительство трех селезащитных плотин и одного защитного сооружения.

Важный вопрос для комфорта и безопасности – уличное освещение. В прошлом году мы начали модернизацию системы, которая сопровождалась отключениями. Мы знаем, это вызывало нарекания граждан. Но эту работу надо продолжать.

В прошлом году построено 25 км новых линий, заменено оборудование по управлению освещением, заменено 7% светильников. В этом году продолжим замену старого освещения на светодиодное. Планируется установка 6 тысяч фонарей.

Особую радость горожанам доставила архитектурная подсветка знаковых и крупных объектов города: «Атакент», КазахКонцерт, Центральная мечеть, Государственный музей, гостиница «Казахстан», Театр оперы и балета. Эта работа будет продолжена.

Второе. Транспортная реформа

Как вы знаете, проблема пробок характерна для большинства мегаполисов. Мы подошли к этой задаче системно, начали транспортную реформу.

По поручению Президента только в строительство 30 транспортных развязок за последние 15 лет инвестировано более 300 млрд тенге. Строительство еще двух развязок завершит в 2018 году формирование Малого транспортного кольца, снизит нагрузку на основные улицы.

В этом году начнется расширение трассы в районе рынка Алтын-Орда, что решит острую транспортную проблему.

Началостроительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), планируемое с этого года, значительно разгрузит город от транзитного потока. БАКАД увеличит экономический потенциал Алматы как логистического хаба между Западным Китаем и Европой. Ожидаемые инвестиции в проект составят более 350 млрд тенге. Это позволит создать тысячи рабочих мест, задействовать в первую очередь алматинские компании. Однако проблему заторов только строительством развязок и объездных дорог не решить. С этого года начата разработка комплексной схемы организации дорожного движения в центре города. Мы даем приоритет не частному, а общественному транспорту. Количество выделенных полос будет увеличиваться. На модернизацию троллейбусных линий будет выделено почти 5,5 млрд тенге. Это в 3 раза дешевле, чем восстановить трамваи. Другим крупным транспортным проектом является ЛРТ, в этом году будет объявлен конкурс по определению подрядчика. В этом году начнется вынос сетей. К 2020 году завершится строительство еще двух станций метро, ветка дойдет до Абая – Момышулы. Метро себя оправдало, уже сегодня пассажиропоток увеличился на четверть. Электронное билетирование стало неотъемлемой частью транспортной системы Алматы. «ОНАЙ» позволит обеспечить прозрачность оплаты общественного транспорта, удобство для пассажиров. Пока наличный расчет еще действует в общественном транспорте. Но мы двигаемся в сторону снижения наличного расчета до полного поэтапного исключения. Прорабатываем введение дифференцированного тарифа. Например, оплатил один раз и в течение 1,5 часа можно делать пересадки. Кроме того, покупка разового билета будет дороже, чем оплата по карточке. Эти вопросы рассматриваются в Парламенте. Хочу подчеркнуть – с 2012 года, несмотря на повышение цен на комплектующие и ГСМ, тариф на проезд не пересматривался. Город выделяет значительные средства на компенсацию перевозчикам за льготников. В 2016 году выделили 2,7 млрд тенге – на эти деньги можно было купить 50 газовых автобусов или отремонтировать дороги. Дороги формируют облик города. Вся улично-дорожная сеть Алматы – это более трех тысяч километров. Например, такое же расстояние до Атырау. Большое внимание уделяется качеству дорожного полотна. На ремонт дорог в прошлом году выделено почти 7 млрд тенге. Проведен средний ремонт на 196 улицах (141 км), текущий на 250 тыс. м2 дорожного покрытия. Третье. Улучшение экологии. Сегодня все глобальные города ищут формулу баланса экономики и экологии. Для нас это большой приоритет. Мы принимаем системные меры. При росте населения Алматы в 1,5 раза количество легковых автомобилей выросло в 10 раз. Это яркий пример благосостояния граждан. Но также всем известно, автомобили не только создают пробки, но и 80% выбросов. Уровень загрязнения воздуха остается высоким, но имеет тенденцию к снижению. По данным Казгидромета, за 4 года индекс загрязнения снизился на 22%. Доля выбросов от объектов энергетики за 2016 год снизилась на 8%. В 2016 году значительно усилена работа по контролю токсичности и дымности выхлопных газов. Взыскано 136 млн тенге штрафов. При этом 67% случаев превышения норм зафиксировано у иногородних машин. Сегодня доля экологически чистого общественного транспорта составляет 60%. Почти четверть заправок реализуют газовое топливо, в 2017 году их количество будет увеличено до трети. Вводим новые виды экологичного транспорта. В рамках проекта Almaty Bike сегодня открыто 50 велостанций, до 2018 года увеличим их в 5 раз. Приоритетной задачей является газификация. Более 95% города газифицировано, до конца 2018 года планируется полная газификация. Для 7 тысяч абонентов были протянуты трубы, но абоненты не подключались из-за высокой цены. Мы провели работу с компаниями, снизили цены за подключение – за год подключилось 6 100 домов. До 2020 года охватим 4,5 тыс. абонентов агломерации, прилегающих городу. По поручению Главы государства введензапрет строительства зданийбольше 12 метров или 3 этажей выше Аль-Фараби, а также запрет возведения любых зданий в горной местности. Ограничен въезд неэкологичным видам транспорта на «Шымбулак». Четвертое. Благоустройство. В соответствии с международными стандартами, если в городе хорошо себя чувствуют дети, старики, люди с ограниченными возможностями, мамы с колясками – значит, комфортно и остальным. В прошлом году проведен текущий ремонт и благоустройство 38 парков и скверов, построены новые скверы в Жетысуском, Наурызбайском и Алмалинском районах. Совместно с Urban Talks, школой городских решений City Solution, фондом «Зеленое спасение», мастерской Orange Apple на базе Центра урбанистики Алматы разработано 22 эскиза для реконструкции парков и скверов. В 8 парках работа начнется уже этой весной. Капитальный ремонт планируется в парках Первого Президента и Южном, рекреационной зоне в районе аэропорта. В первую очередь необходимо следить за качеством общественных пространств – тротуарами, парками, детскими площадками. В этом году реконструкция пешеходных зон планируется с Жибек жолы. Проведен конкурс по созданию общественной зоны на месте трамвайного депо. Эскизы одобрены техсоветом. Визитная карточка Алматы – это арыки. Целостность и функциональность арычной сети была разрушена хаотичной застройкой. Системная модернизация не проводилась ряд лет. В прошлом году проведена работа по очистке почти 80% арычной системы и ливневой канализации (935 км), реконструкция проведена в четырех районах города. В этом году эта работа продолжится, выделено 573 млн тенге. Пятое. Доступное жилье и инфраструктура ЖКХ Еще одним критерием комфортности является надежная инфраструктура ЖКХ – доступность жилья, качество инженерной инфраструктуры и услуг. Обеспеченность жильем на одного алматинца составляет 27 м2. По данным экспертов, это в четыре раза выше, чем в Сингапуре и в 1,5 раза – Москве и Стамбуле. Второй год фиксируются рекордные объемы введенного жилья. Так, в прошлом году введено почти 2 млн м2 с ростом на35%. Это 14,2 тыс. квартир. В прошлом году более 18% очередников получили квартиры. В этом году с учетом Атлетической деревни будет распределено в 1,5 раза больше, большинство из них – в долгосрочную аренду с правом выкупа. Проведена большая работа по вопросам проблемных заемщиков. За два года по программе рефинансирования принято более 6 тысяч заявок, 74% из них поддержаны банками. Для рассмотрения неправомерных отказов создана специальная комиссия. Рассмотрено 623 жалобы. В результате 117 займов одобрены банками, более половины уже рефинансированы. Очень актуален вопрос качественной работы КСК. Усилен общественный и партийный контроль за их работой. Проверены почти 150 КСК, в 86% случаев выданы предписания, наложены штрафы. На сегодня все КСК разместили свои отчеты. Эту работу сдвинули с мертвой точки при активном участии горожан и бизнеса. Силами КСК за год отремонтировано три тысячи подъездов, подвалов, фасадов. За счет местного бюджета заменили 47 лифтов, провели ремонты кровель более 30 домов и 290 дворов. При поддержке бизнеса покрашено 200 фасадов. Проведена полная паспортизация домов. Для накопления средств на капитальный ремонт КСК открыто более 2,3 тысячи счетов КСК. Более 45% домов нуждаются в капремонте. Как вы знаете, городская система тепло-, водо– и электроснабжения имеет высокий износ – в среднем 65-70%. На 15% снижен дефицит тепла в Бостандыкском и Ауэзовском районах за счет модернизации западного теплового комплекса. На 14% увеличена годовая выработка электроэнергии на ТЭЦ-2 для северо-западной и центральной части города. Обеспечены надежное теплоснабжение и стабильная подача газа за счет реконструкции Юго-Восточной котельной и новой газораспределительной станции. Ежегодно проводится модернизация и строительство инженерных сетей. Каждый год вкладывается порядка 40 млрд, что снижает износ на 2%. Но, по оценкам экспертов, на полное восстановление требуется более 500 млрд тенге. В целом Градсоветом рассмотрены проекты 24 жилых комплексов. В течение двух-трех лет планируется построить 30 тысяч квартир, 70% из них – доступное жилье четвертого класса с надежной инфраструктурой, спортивными площадками, паркингами и детскими садами, модернизацией и строительством новых инженерных сетей. Всего одобрено 48 проектов с частными инвестициями на 581,8 млрд тенге. Шестое. Экономически устойчивый город Алматы – город бизнеса и частного капитала. Город, привлекательный для инвестиций. Это подтверждают мировые рейтинги. В 2016 году Казахстан занял 35-е место в рейтинге Doing Business, рассчитываемому по Алматы. На городском уровне проделана большая работа. По индикатору «Разрешение на строительство» рост показателя в 3,5 раза, по «Подключению к электроснабжению» – в 1,5. Как сказал в послании Глава государства: «Применение цифровых технологий – это важная комплексная задача». Внедрение электронного документооборота между коммунальными предприятиями Алматы сократило выдачу техусловий с 14 до 5 дней, АПЗ с 10 до 6 дней. Мы будем продолжать работу по системному снижению адмбарьеров для бизнеса. Необходимо избавиться от устаревших и абсурдных требований. На прошедшей в пятницу встрече с предпринимателями Алматы с участием Генпрокурора поручено на 80% сократить требования по СЭС, на 72% по пожарной безопасности. До 1 марта будет создано мобильное приложение для обжалования необоснованных проверок. Множество проверок будет сокращаться. Необходимо стимулировать бизнес. Инвестиции приходят туда, где бизнес легко развивается. В Алматы в 2016 годуначали работу 12 ТНК. В этом году придут еще три мировые сети отелей, в 2018-м – крупный бренд стройматериалов и предметов для дома. Малый и средний бизнес развивается быстрее рядом с крупными игроками. Создает им сервис, продает услуги. МСБ – основа экономики нашего города. Малые и средние предприятия создают 29% ВРП и 57% налогов города, 7 из 10 рабочих мест. Одним из ключевых вопросов для бизнеса является доступ к кредитным ресурсам. Совместно с «Даму» на 12 млрд тенге открыты городские программы поддержки. Объем кредитов МСБ за год вырос на 30% (до 920 млрд тенге). Новые возможности даст бизнесу и масштабная приватизация. Так, в прошлом году 18 организаций перешли в частную собственность, в их числе Алматыспецтехпаркинг, спортивные клубы, гостиница «Жетысу». Горожане часто жалуются на очереди в государственных поликлиниках, плохое обслуживание. Как вы помните, недавно сняли руководителя одного из медучреждений города, который говорил, что население надо «крутить», гонять по кабинетам. По некоторым данным, до 500 млн долларов тратят те, кто может себе это позволить на лечение за рубежом. А остальным куда идти? Приватизация позволит вложить в развитие поликлиник частные средства, привлечь к управлению объектами здравоохранения лучший мировой опыт. Это позволит снизить расходы бюджета и повысить качество обслуживания. До 2018 года планируется вывести на приватизацию 30 организаций. В их числе – диагностический центр, поликлиники, комбинат ритуальных услуг, пилотно – один колледж, музыкальную школу, Дом школьников и другие. Наша задача – провести приватизацию прозрачно и объективно. С широким освещением и открытым доступом к полной информации об объектах. Серьезным драйвером города с потенциалом высокой занятости населения является туризм. Богатое культурное и историческое наследие, уникальная природа и климат создают для этого все условия. По международным оценкам, туризм по доходности занимает третье место после нефтегазовой отрасли и автомобилестроения в мире. Работа каждого 11-го занятого в мире связана с туризмом. В Алматы, не смотря на огромный потенциал, в этой сфере работают только 2,5%. При этом каждый второй иностранный турист посещает наш город. Девальвация тенге повысила конкурентоспособность местных туристических услуг. Город известен хорошими отелями, высоким уровнем сервиса, гастрономическим разнообразием, горнолыжными курортами и торговыми центрами. Это надо использовать. Туризм – это окно возможностей. Универсиада, 1000-летие и предстоящее EXPO повысили узнаваемость нашего города в мире. Новые уникальные спортивные объекты создали условия для развития событийного туризма. Впервые прошел фестиваль скидок Almaty Sales Festival. Цены в 100 торговых центрах были снижены до 80%. Фестиваль будет проводиться дважды в год. Это должно стать традицией. Седьмое. Алматы – социально-ориентированный город В прошлом году на развитие системы образования направлено 70,8 млрд тенге. Этого все равно недостаточно. Алматы – региональный магнит, высокие темпы урбанизации и естественного прироста населения. Вопрос детских садов только за счет государства полностью не решить. За 2016 год количество детских садов увеличилось на 40% (6 тысяч мест). При этом только за счет бизнеса в прошлом году открыто 175 детских садов и мини-центров. В этом году планируется строительство семи детских садов на 1,5 тыс. мест. Кроме того, застройщики 24 МЖК взяли перед Градсоветом обязательства открыть сады на 5,3 тыс. мест, половина этих мест будут государственными и снизят очередь. Были нарекания горожан по распределению мест в детских садах. С января эта услуга полностью прозрачна – переведена в электронный формат. Аналогичная ситуация со школами. Количество детей растет. В городе дефицит ученических мест составляет 50 тыс. Ввиду нехватки земли школьный вопрос решается путем строительства новых корпусов на территории действующих. В прошлом году на 1800 мест введены новые корпуса к двум школам в Алатауском и Наурызбайском районах. Кроме того, на принципах ГЧП на 600 мест открыта 168-я школа в соответствии с современными требованиями к качеству и комфорту. Мы знаем, сегодня наиболее перегружены школы в мкр. Улжан, Мамыр, Думан, нет школы в мкр. Дархан. Это мы будем решать в первую очередь. В этом году планируем строительство семи школ на 5,5 тыс. мест, снизив потребность на 11%. В целом у нас качество образования самое высокое в стране. Школьники Алматы в течение пяти лет удерживают лидерство в ЕНТ. Лучшие результаты при этом у выпускников Алатауского района и казахских школ. Недавно с 14 по 17 февраля прошел республиканский конкурс научных проектов. Пятнадцатый год подряд алматинские школьники занимают в нем первое место. Давайте еще раз поздравим наших детей и поблагодарим за эту работу учителей! Экономика построена на знаниях. Мы будем наращивать материально-техническую базу школ. Полностью оснастим кабинеты химии, физики. Как сказал Елбасы: «Без овладения английским языком Казахстан не достигнет общенационального прогресса», до 100% доведем оснащенность лингафонно-мультимедийными кабинетами. Перейдем к здравоохранению. В городе самые низкие по стране показатели общей и младенческой смертности, заболеваемости туберкулезом. В результате отмечается самая высокая продолжительность жизни населения по республике – 75,35 лет, на уровне европейских стран. В прошлом году на здравоохранение выделено 92,1 млрд тенге, с ростом на 31%. По сравнению с 2015 годом в 9 раз больше приобретено медицинского оборудования. В целом оснащенность медорганизаций составляет 78,4%. Закуплены 40 автомобилей медицинской помощи, оснащенных современным оборудованием. Все машины скорой помощи подключены к навигационной системе «Комек». Таким образом в два раза сократилось время приезда бригады скорой помощи. В рамках подготовки к Универсиаде на базе двух горбольниц – № 4 и № 7 построены вертолетные площадки. Это позволит обеспечивать оперативно доставку сложных пациентов. Также в 4-й горбольнице внедрен проект EmergenceRoom, изменивший подходы к работе приемного отделения. Ранее госпитализированный пациент обходил все кабинеты врачей, сейчас его комплексно осматривают бригадой врачей в одном помещении. Это позволило в два раза сократить время пребывания пациентов в приемном покое, в три раза – оформление документации, в 1,7 раза снизить количество жалоб, в три раза увеличить пропускную способность. В этом году также планируется закуп новейшего оборудования. Будут увеличены мощности центра психического здоровья и онкологическогодиспансера. В Наурызбайском районе начнется строительство поликлиники. Следующий важный вопрос любого мегаполиса – поддержка населения с низкими доходами. За счет оптимизации бюджета в 2016 году на соцподдержку направлено более 16,6 млрд тенге. Почти 3 млрд тенге – на содержание ребенка в детском саду. Это снизило нагрузку на родителей почти на 23 тыс. тенге ежемесячно. «Социальный хлеб» для 14 тыс. человек. Бесплатный проезд, льготы и проездные людям с ограниченными возможностями, многодетным, пенсионерам, студентам, школьникам. По поручению Главы государства ко Дню Независимости премировали соцработников и впервые из местного бюджета выделили соцпособия к празднику. На 14% увеличен охват соцподдержкой инвалидов, предоставляются услуги «Инватакси» и индивидуальных помощников. Восьмое. Полицентричное развитие За последние пять лет город вырос в два раза. Присоединены новые территории. Имеются диспропорции в развитии районов. Например, Медеуский район опережает Наурызбайский более чем в 100 раз по налогам, в 19 раз по числу МСБ, в 33,5 раза – по объему промышленного производства. В Наурызбайский район инвестировано более 38 млрд тенге. Открыты Назарбаев Интеллектуальная школа, три новые поликлиники, более 30 детсадов, 20 спортивных и детских площадок, строятся РУВД, акимат. Как результат налоги в районе выросли на 70%. Как вы знаете, был большой сель, снесены дома. По стабилизации русла реки Каргалы проводится большая работа. Теперь это будет набережная – место для прогулок. В Наурызбайском районе появится свой терренкур. Алатауский район стал новым центром притяжения для жителей и гостей Алматы. С момента создания района число жителей стало в 1,5 раза больше – до 200 тыс. человек. За восемь лет только из бюджета города в район вложено более 300 млрд тенге. Построены уникальные спортивные объекты, сформирована полноценная инфраструктура: акимат, суд и прокуратура, налоговая, пожарное депо, ЦОН, спецЦОН, архив, РУВД. В районе теперь будет комфортно и безопасно. Проведены масштабные работы по благоустройству и озеленению. Реконструирован Большой Алматинкий канал, укреплены берега реки Боралдай. Новые скверы оснащены современными поливочными системами. Возведен микрорайон на 15,6 тыс. квартир. В течение трех лет будут построены еще 279 домов (16 тыс. квартир). В результате повысилась инвестиционная привлекательность района. За восемь лет инвестиции выросли в 32 раза, объем промышленной продукции – в 12 раз. Количество ресторанов – в 1,7 раза, гостиниц – в 1,5. Налоговые поступления выросли в три раза – до 22,5 млрд тенге.

Уважаемые алматинцы!

Алматы – крупный мегаполис. Он растет, город развивается, растут его потребности, появляются новые задачи, которые вместе в вами мы будем решать.

В конце своего доклада хочу коснуться еще одного вопроса. Важным событием для нас стала Универсиада. Ее мы провели успешно.

Сборная команда Казахстана за историю участия в Универсиаде завоевала самое большое количество медалей, заняв второе место в общекомандном зачете.

Это былисамые масштабные соревнования в истории зимних Игр. По данным МВД, Алматы посетилосвыше 30 тысяч туристов. Также мегаполис в этот период посетило свыше 170 тысяч граждан из других регионов Казахстана.

Универсиадастала самым захватывающим спортивным мероприятием не только для любителей спорта, но и для всего населения. Было распродано более 230 тысяч билетов, т. е. почти 90%.

Универсиада-2017 стала самым экономичным спортивным событием в истории зимних Игр и оставила богатое наследие. Новые объекты Универсиадырасполагают современной инфраструктурой – семь спортзалов, два бассейна, центр олимпийской подготовки и фитнес-залы.

Нам нужно грамотно распорядиться наследием Универсиады. Мы подошли к этому вопросу с заботой о будущем.

Атлетическая деревня станет комфортным жилым комплексом с инфраструктурой бизнес-класса. 1748 квартир будут предоставлены в аренду с последующим выкупом, в том числе для молодых семей.

Алматы – город молодежи. Каждый третий студент учится в Алматы. Поэтому по поручению Елбасы этот год объявлен в Алматы Годом молодежи!

Мы примем городскую программу молодежи до 2020 года. Создание условий для развития и максимальной реализации потенциала молодежи – один из факторов устойчивого развития города.

В поддержку молодых семей мы в 2,5 раза сократили оплату в детских садах. Большое внимание уделяется развитию молодежного предпринимательства. Четверть средств региональных программ поддержки бизнеса будет направлена на стартапы, как правило, реализуемые молодежью. На базе Евразийского технологического университета планируется открыть центр обслуживания молодых предпринимателей, в Алматы Менеджмент университете – стартап-академию. Большое внимание уделяется студентам вузов. Так, в прошлом году решена проблема с массовой задолженностью за обучение. Принятые меры не позволили допустить отчисление 18 тыс. студентов. Рассматривается возможность строительства общежитий Этот вопрос будет решаться совместно с вузами и правительством. Универсиада стала мощным фактором консолидации казахстанцев, укрепления патриотизма, традиционных, семейных ценностей и здорового образа жизни. Мы уверены, что количество граждан, интересующихся и занимающихся спортом, после Универсиады значительно возрастет. Все необходимые условия для этого у нас есть.

Ардақты алматылықтар!

Азаттықтың алтын бесігі – Алматы қашаннан Отанымыздың экономикасының қозғаушы күші, еліміздің рухани ордасы, оның білімі мен ғылымының, мәдениеті мен спортының орталығы, бірден-бір туристік бренді.

Сондықтан, қаламыздың экономикалық жағдайы, оның даму барысы тек алматылықтар ғана емес, барша қазақстандықтар үшін үлкен маңызға ие.

Қаламыздың тұрақты дамуына, қарапайым тұрғындардың әлеуметтік жағдайын нығайтуға, билік пен бұқара арасында өзара сенім мен шынайы жанашырлыққа негізделген ахуал орнатуға бағытталған ауқымды істер жөнінде баяндадым.

Елбасының жасампаз саясатын іске асырудағы барша тірлігіміздің өзегі – бірлік пен татуластық. Сондықтан, әрдайым «төртеуіміз түгел болып, төбедегіні келтіре» берейік!

Атқарылған істер баршылық. Ал алдымызда тұрған мақсат-міндеттер болса – «шаш етектен». Олардың барлығын еңсеруге Алматының сапалы адами әлеуеті мен экономикамыздың мүмкіндігі жеткілікті, орасан зор.

Олай болса, қолда барды оңтайлы пайдаланып, артылған сенім мен үлкен үміттің үдесінен шыға білейік!

Назарларыңызға рахмет!