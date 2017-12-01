Аким Алматы поздравил горожан с Днем Первого Президента Республики Казахстан

Сегодня в День Первого Президента Республики Казахстан в ледовом дворце «Халық Арена» был организован праздничный концерт с яркой шоу программой. Поздравляя горожан с праздником, аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что политика и решения Елбасы всегда были продиктованы интересами и благополучием народа.

«Во все времена, особенно, в переломные моменты истории, у каждого народа были лидеры, которые объединяли нации вокруг великих целей, совершали исторические прорывы. У нашего народа таким выдающимся общенациональным Лидером является Нурсултан Абишевич Назарбаев. Елбасы создал и укрепил современную казахстанскую государственность, провел страну через испытания кризисных лет, создал рыночную экономику, демократические институты. Обеспечил в стране стабильность, мир и согласие», - подчеркнул Бауыржан Байбек.

Аким Алматы также отметил, что благодаря огромному международному авторитету Главы государства, решен фундаментальный вопрос безопасности нынешних и будущих поколений – оформление государственной границы.