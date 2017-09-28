Аким Алматы проинспектировал ход реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры города

В рамках рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек проинспектировал ход реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры города. Аким города обратил внимание подрядчиков на необходимость обеспечения качественной укладки дорожного полотна и благоустройства прилегающей территории после проведенных ремонтных работ.

Как доложил руководитель Управления энергетики и коммунального хозяйства города Ермек Усенбаев, ремонт тепловых сетей находится в завершающей стадии и будет закончен по плану до начала отопительного сезона.

Так, на реконструируемом участке ул.Толе би вдоль водохранилища Сайран и участках улиц Масанчи, Казыбек би завершение работ с обустройством дорожного полотна запланировано на 10 октября.

На участках улиц Баишева и Тобаякова полное завершение технической части запланировано к 12 октября.

С 20 сентября открыто движение на реконструированном мосту по проспекту Абая через р.Есентай. Капитальный ремонт моста, построенного в 1964 году и находившегося в аварийном состоянии, позволил расширить проезжую часть до шести полос. Произведен монтаж нового мостового перехода, бетонирование основного русла реки, переустройство сетей, установка барьерного и перильного ограждения. По обеим сторонам разделительного ограждения установлены заполненные водой буферы безопасности, предназначенные для смягчения удара в случае ДТП. На сегодняшний день ведутся работы по строительству пешеходного перехода под мостовым сооружением и благоустройство прилегающей территории.

Напомним, что в текущем году были выделены средства на строительство и ремонт 32 км тротуаров и 182 км дорог, строительство 14,7 км и реконструкцию 42,2 км арычных сетей на 57 улицах, возведение и реконструкцию 317 км городских сетей водопровода и 265 км канализации, 32 км тепловых сетей. Ввод в эксплуатацию 284 км новых водопроводных сетей даст возможность подключить к централизованному водоснабжению 35 тыс. жилых домов, где проживают более 175 тыс. человек.