Активная позиция

В мегаполисе прошёл форум активных граждан

В его рамках состоялась церемония награждения наиболее отличившихся горожан и фотовыставка. Номинации определены с учетом семи приоритетов социально-экономического развития города, а также шести проектов программы «Рухани жаңғыру». На конкурс было представлено 30 проектов, из них выбрано семь лучших.

Для определения номинантов была создана комиссия, в состав которой вошли руководители проектного офиса «Рухани жаңғыру» Гульнар Конырова и городского Управления внутренней политики Нурлан Сыдыков, председатель ОФ «Я алматинец», депутат маслихата Константин Авершин, президент Ассоциации Евразийского франчайзинга, член Общественного совета Алматы Бекнур Кисиков, советник акима города Искандер Салиходжаев.

– Среди номинантов есть ребята, которые из-за своей скромности неизвестны широкой общественности. Членов комиссии поразил мальчик Давид Балтабаев – он просто начал убирать мусор в городе. Считаю, что подобная мотивация поможет подтолкнуть наших граждан на добрые поступки и активную жизненную позицию, – сказал Константин Авершин.

Так, в этом году активными гражданами Алматы стали: в номинации «За заботу о детях» – Андрей Луканин; за поддержку благотворительных и общественных мероприятий награждена Гульжан Наратаева; за стремление помочь людям с трудной жизненной ситуацией – Мадина Мырзахметова; за вклад в развитие спорта среди детей и за волонтерскую деятельность – Юлия Марченко; за активный образ жизни и помощь людям с ограниченными возможностями – Бахтияр Базарбеков. В течение 15 лет активный гражданин Байгали Мейрамбек способствует улучшению и благоустройству города, в том числе озера Сайран.

Ученик Казахско-Германской гимназии № 68 9-летний Давид Балтабаев награжден за патриотические чувства к Родине. По собственной инициативе мальчик собирает мусор в соседнем дворе и считает, что чистота города находится в руках каждого гражданина.

Форум продолжился концертной программой.

Юлия ЖОРОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА