Алға, Казахстан!

Казахстанская сборная завоевала первые три медали на Универсиаде-2017

Алматы официально объявил о старте грандиозного события в истории страны – XХVIII Всемирной зимней Универсиады. Торжественная церемония открытия поразила своими масштабами не только казахстанцев, но и зарубежных участников и гостей Игр. Напутствовал самых спортивных студентов из 57 стран в стенах «Алматы Арены» Глава государства Нурсултан Назарбаев. Универсиада-2017, подчеркнул Президент, оставит богатое наследие – все инвестиции в проект пойдут на благо казахстанцев.

Накануне алматинская Универсиада разыграла первые комплекты наград, и три из них – серебро и две бронзы – открыли копилку казахстанской сборной. Дебютировала в активе лыжница Анна Шевченко, ставшая третьей на дистанции 5 км классическим стилем с результатом 14:23.08. Бронзовый призер уступила соперницам из России – чемпионке Лилии Васильевой и ее соотечественнице Анне Нечаевской. Следом за Анной медали Казахстану принесли призеры в соревнованиях по фристайлу: серебро – у Жибек Арапбаевой, бронза – на счету Жанботы Алдабергеновой.

Впрочем, первый повод для гордости хозяева Универсиады подарили болельщикам еще в канун открытия Игр. Мужская сборная по хоккею с шайбой разгромила соперников из Китая с сенсационным счетом 22:0. Не менее фееричной победой завершился групповой матч у женщин. Казахстан – Великобритания – 11:0.

Сегодня, 31 января, соревнования пройдут в десяти видах спорта. Подробное расписание доступно на сайте Универсиады almaty2017.com.

Марина ПЕСТРЯКОВА