Алашординец Иса

К 100-летию национально-освободительного движения «Алаш»

В газете «Вечерний Алматы» от 19 сентября 2013 года прочитала статью о сборе материалов к публикации об алашординцах. Я хотела бы рассказать о книге под названием «Алашовцы Жетысу: Иса Тергеусизов», вышедшей в 2013 году. Автором этой книги является профессор, доктор политических наук Д. Б. Кыдырбекулы.

В этой книге описывается жизнь и деятельность Исы Тергеусизова (1882–1842), одного из членов партии «Алаш». Иса Тергеусизов еще до революции 1917 года принимал активное участие в распространении книги Миржакыпа Дулатова «Оян, қазақ!». Он был членом верненской уездной земской управы и членом уездного Совета Алаш-Орды Семиречья. В декабре 1917 года был общекиргизский съезд в Оренбурге. В нем помимо Исы Тергеусизова принимали участие представители Семиреченской области Сатылган Сабатаев и Манке Исмаилов. Об этом было написано еще в сборнике документов «Алаш-Орда», выпущенном в 1929 году в Кзыл-Орде (составитель Мартыненко).

В местах, где родился и жил Иса Тергеусизов, его называли Иса-торе за его доброе отношение к людям. К тому же он обладал даром врачевания, лечил людей, за что они были ему благодарны. Видимо, эта способность перешла к нему от его предка Куртка-таупы, который был лекарем и прожил долгих 136 лет.

С именем Иса-торе он продолжал жить и в эмиграции в Китае, где параллельно с политической занимался также общественной деятельностью – помогал людям. Близким его другом и соратником был Ибрагим Джайнаков, который также был деятелем Алаш-Орды в Жетысу. Они вместе продолжили борьбу в Синьцзяне против Гоминьдана. Там к ним присоединился синьцзянский поэт Танжарык Жолды-улы (1903–1947).

Иса Тергеусизов был арестован и казнен гоминьдановскими властями в начале 1940-х годов. Китайские архивы, хранящие многие факты его жизни в эмиграции, к сожалению, до сих пор закрыты. Об этом периоде его биографии можно судить только по воспоминаниям тех, кто знал его лично или слышал о нем. К несчастью, многие его рукописи были утеряны. Есть лишь несколько его песен, которые сохранили для нас те, кто слышал их, еще находясь в Синьцзяне. Эти песни остались в памяти благодаря семье известного казахского журналиста и писателя Балгабека Кыдырбекулы. Его дочь, композитор Балнур Кыдырбек, переложила их на ноты.

Смерть Исы Тергеусизова долгое время была окружена загадками, ходили разные версии. Однако в стихах Танжарыка Жолды-улы нашлись свидетельства об этом трагическом событии. Прочитав эти стихи, не могла сдержать слез – до того правдивы описания.

В преддверии векового юбилея Алаш-Орды выражаю от имени семьи и потомков Исы Тергеусизова (он был отцом моего покойного мужа Арсланбека Исаевича) благодарность всем, кто сумел восстановить доброе имя человека, отдавшего жизнь за свободу и независимость казахского народа.

Сара Тергеусизова,

пенсионерка