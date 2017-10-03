Алматинский технологический университет: 60 лет устойчивого развития!

Алматинский технологический университет, являющийся одним из ведущих высших учебных заведений Казахстана и Центральной Азии, отмечает свой 60-летний юбилей. За этот период вуз прошел непростой путь становления, накопил бесценный кадровый и научный потенциал, получил международное признание.

Талгат Кулажанов,

ректор Алматинского технологического университета, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК:

Большая история АТУ начинается с 10 мая 1957 года, когда совместным приказом Министерства промышленности продовольственных товаров СССР и Министерства высшего образования СССР Алма-Атинский филиал Института усовершенствования руководящих и инженерно-технических работников был передан в ведение Министерства высшего образования СССР и реорганизован в Алма-Атинский филиал Всесоюзного заочного института пищевой промышленности. С тех пор Алматинский технологический университет стал кузницей незаменимых для промышленности кадров. Так, на протяжении уже 60 лет университет осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов и научных кадров для пищевой, перерабатывающей, текстильной и легкой отраслей промышленности, индустрии сервиса и гостеприимства. Вуз гордится тем, что за это время в его стенах высшее образование получило более 55 000 высококвалифицированных специалистов. Востребованность наших выпускников на рынке труда является ключевым показателем деятельности университета.

Студенты университета имеют возможность обучаться у сильнейшего научно-педагогического коллектива – это более 60 докторов наук, около 200 кандидатов наук и докторов философии (PhD). Перед молодыми людьми открыт широкий выбор будущей профессии: 22 специальности бакалавриата, 19 – магистратуры и 11 – докторантуры PhD. И это не просто цифры, за ними стоят упорство и твердая убежденность в благородной цели – подготовке конкурентоспособных специалистов, от которых будет зависеть дальнейшее развитие важнейших отраслей страны. Этот факт не остался неоцененным: в Национальном рейтинге вузов Казахстана АТУ входит в пятерку лучших технических вузов, а основные профильные специальности по пищевой и легкой промышленности, а также сферы индустрии гостеприимства ежегодно занимают первые места в Генеральном рейтинге образовательных программ вузов Казахстана. Эффективность инноваций, внедренных в систему управления, результативность учебного процесса и научных исследований позволили университету войти в мировой рейтинг. Так, сегодня АТУ входит в топ-200 университетов в международном рейтинге QS среди стран Восточной Европы и Центральной Азии.

В эпоху развития науки, изобретений и разработок вуз стремится к общемировым тенденциям в подготовке компетентных специалистов для сферы высокотехнологичной и умной экономики XXI века. Такое высокое качество образовательной и научной деятельности АТУ подтверждено аккредитацией всех образовательных программ вуза Независимым казахстанским агентством по обеспечению качества в образовании (НКАОКО), Национальным агентством аккредитации и рейтинга (НААР) и Международной аккредитацией профильных образовательных программ в агентстве ASIIN (Германия) с правом вручения знака «Евробакалавр в области инжиниринга».

Как известно, развитие деятельности любого вуза осуществляется путем обмена опытом и знаниями, и в современных условиях очень важно иметь возможность получить зарубежную практику. Так, университет наладил сотрудничество с более чем 90 вузами мира, которое подразумевает не только академическую мобильность студентов, но и стажировки преподавателей и совместные научно-исследовательские проекты. Также на базе АТУ осуществляется обучение по программам двойных дипломов совместно с Институтом менеджмента туризма и гостиниц (HTMI, Швейцария), Европейским институтом дизайна (Италия), Российским экономическим университетом им. Г. Плеханова (Россия) и Университетом пищевых технологий города Пловдива (Болгария). Все эти программы направлены на подготовку профессионалов, обладающих современными знаниями и практическими навыками, конкурентоспособных на казахстанском и зарубежном рынках труда.

АТУ создает всевозможные условия, чтобы выявить у молодежи инновационные и креативные способности, раскрывая горизонты для их деятельности. Университет обладает развитой материально-технической базой, оборудованными лабораториями, научно-инновационными центрами. Научные исследования и разработки ученых университета получили республиканское и международное признание, различные награды. Приятно отметить, что в настоящее время существенно растут книжный и информационный фонды, открываются современные лаборатории для учебных занятий и научных исследований, ведет деятельность Технолого-экономический колледж (ТЭК), готовящий специалистов среднего звена по профилю работы АТУ. Предметом особой гордости вуза является то, что при университете созданы и успешно функционируют «Технопарк по пищевой промышленности», «Технопарк по легкой промышленности» и «Технопарк по ресторанно-гостиничному бизнесу». Технопарки оснащены современным производственным оборудованием, обеспечивающим полный технологический цикл от сырья до создания продукции.

Коллектив университета понимает, что на базовый вуз, каковым в своей отрасли знаний является АТУ, возлагается серьезная ответственность за качество и эффективность работы. Поэтому стратегией развития АТУ до 2020 года определена его главная миссия – создание конкурентоспособной модели многоуровневого университетского образования в контексте Болонского процесса, интегрированного в мировое образовательное пространство и способствующего всестороннему профессиональному и интеллектуальному развитию личности. Нашей конечной целью является трансформация АТУ в современный исследовательский университет. Ведь по идее Президента нашей страны Нурсултана Назарбаева именно вузы должны стать научно-исследовательскими организациями, генерирующими новые знания, идеи и технологии.