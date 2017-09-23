Алматинский турист: кто он и что ему предложить?

ТУҒАН ЖЕР

В мегаполисе впервые создадут портрет иностранного путешественника.

Уникальное исследование по программе Silk Road совместно проведут городское Управление туризма и внешних связей, туристский информационный центр Visit Almaty и Всемирная туристская организация. Действующей на сегодняшний день методологией сбора статистических данных и их достоверностью эксперты туротрасли не удовлетворены. Специалисты намерены построить детальный портрет среднестатистического алматинского гостя, что поможет узнать как о его потребностях, так и о собственных возможностях. Составлением «фоторобота» займутся около 100 человек – штат туристского инфоцентра, гиды, студенты и волонтеры.

– Туризм – одна из отраслей, которая должна расти ускоренными темпами. На необходимости привлечения туристов в Алматы акцентировал внимание Глава государства во время недавнего рабочего визита в наш город. Роль мегаполиса в развитии казахстанского туризма действительно очень высока. Алматинская история, культура и природа уникальны – нам есть что показать туристу. Поэтому мы активно продвигаем Алматы как дестинацию, где можно провести время интересно, комфортно и качественно, – отметил в ходе презентации проекта руководитель Управления туризма и внешних связей Алматы Ерлан Жайлаубай. – Сейчас мы получаем только статистику по количеству резидентов, и то только от мест размещения. Но важно глубже понимать, кто является нашим туристом, сколько он оставил денег бизнесу Алматы – пока нам это очень сложно определить. Такая информация позволит более эффективно распределять ресурсы, вносить корректировки в экскурсионные маршруты. В этой связи мы и обратились за помощью и рекомендациями к Всемирной туристской организации. Мы также будем опираться на опыт Узбекистана, апробировавшего этот инструмент в 2013 году.

Составлять туристский портрет исследователи намерены по результатам анкетирования и интервью. Цель стартового этапа – около 1000 заполненных анкет и порядка 100 респондентов, рассказавших о себе в живой беседе. Туристам будет предложено свыше десяти только ключевых позиций. Опрос не планируется проводить в формате онлайн – только в реальном времени. В число локаций исследования войдут Международный аэропорт Алматы и главные туробъекты города. Сбор информации, по предварительным подсчетам, займет 1,5–2 месяца, далее начнется сам анализ.

– Нас интересует все – от возраста, гражданства и образования туриста до того, из каких источников он узнал об Алматы и какими первыми впечатлениями уже может поделиться. Важно знать и о том, на какой срок он приехал и планирует ли продолжить путешествие по Центральной Азии после Алматы, – рассказал эксперт по туризму программы UNWTO Silk Road Николаус Голфинопулос. – Проект непростой, но важный. Разумеется, мы понимаем, что побеседовать с каждым невозможно, как и в любом другом городе. Надо понимать, что только интервью займет от 15 до 45 минут. Но мы уверены, что поговорить с достаточно большим количеством путешественников все же удастся. Мы не ожидаем, что каждый захочет обсуждать с нами свое путешествие, но информация, полученная от откликнувшихся туристов, поверьте, будет бесценной.

Следующий этап проекта, добавили спикеры, позволит определять по портрету туриста его вклад в ВРП города.



Марина ПЕСТРЯКОВА