Алматинцы, о которых говорят больше всего

«Вечёрка» продолжает рассказывать о людях, не забывающих о доброте и меняющих город к лучшему

Такой здоровый экстрим

Среди алматинцев сложно встретить спортсмена-любителя, не участвовавшего хотя бы в одном из двухсот стартов от команды «Экстремальная атлетика». Вице-президент общественного объединения Тимур Артюхин рассказал, как за десять лет энтузиастам удалось увлечь горожан здоровой культурой нестандартного формата, развивать туризм и помогать бизнесу.

Ультрамарафоны, дневные и ночные забеги по бездорожью, всевозможные велосоревнования по горному рельефу и даже мультиспортивные гонки на прочность физики и психики длиной в 24 часа. Это лишь часть амбициозных идей команды «Экстремальная атлетика», пополняющей спортивный календарь города и открывающей новые ощущения тысячам алматинцев, которым наскучил традиционный спорт. Неформальные масс-старты сделали спортивную жизнь мегаполиса ярче и разно­образнее, а ежегодный ультрамарафон Tengri Ultra Trail и вовсе стал для Алматы во всех отношениях выгодным брендом, узнаваемым даже за рубежом. Сделали это своими силами алматинцы, десять лет назад просто искавшие экстремальные развлечения для самих себя, но скромная спортивная тусовка разрослась до невероятных масштабов.

– До рождения «Экстремальной атлетики» мне самому и всем моим знакомым-любителям, кого привлекают нестандартные соревнования, приходилось ездить за границу, чтобы в них участвовать. И тут мы подумали: зачем уезжать? Если в Казахстане таких стартов нет, значит, их нужно организовать самим. Забеги и велогонки, но не простые, а с экстремальным уклоном, при этом доступные всем, – говорит вице-президент ОО «Экстремальная атлетика» Тимур Артюхин. – Под одним крылом объединились несколько самостоятельных любительских сообществ, люди самых разных профессий, занявшихся организацией именно тех соревнований, которые им интересны как хобби. Такая диверсификация позволяет нам проводить до 30 стартов в год. Это колоссальный объем оргработы, нюансов и форс-мажоров, не видимых глазу участника. И это не говоря о разрешительных документах от соответствующих инстанций. Благо и городской акимат, и власти Алматинской области охотно идут нам навстречу. Первые мероприятия мы делали для себя и близких друзей, поэтому ни страхов, ни сомнений не было. Первый крупный старт мы провели в мае 2007 года в Тамгалы-Тас – мультигонку Kazakhstan Adventure Race. Она включала в себя этапы скайраннинга, или высотного бега, плавание, скалолазание, или технику горного туризма, ориентирование, стрельбу, задачи на логику – на все это ровно сутки. На одной из таких гонок базовый лагерь находился в лесничестве, выше экопоста на Медеу, и оттуда участникам приходилось добегать до Большого Алматинского озера, пика Фурманова, Кок-Жайляу. Мы провели шесть таких гонок, получили бесценный опыт, пригодившийся в организации нашего крупнейшего старта по бездорожью – Tengri Ultra Trail там же, в Тамгалы-Тас. Состязания в беге на 15, 35 и 70 км собирают рекордное число участников во всем нашем календаре – прогноз на ультрамарафон 2017 года уже превышает 1500 спортсменов, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья. Мы бегаем днем и ночью, летом и зимой, в гору и с горы – это огромный выбор захватывающих соревнований для любого уровня физподготовки. Свой интерес к такому формату и у профессиональных атлетов – для них это нестандартная тренировка и способ протестировать себя вне зоны комфорта. Поэтому уровень участников растет, и это хорошо видно на примере нашего уникального старта для бегунов и велосипедистов Kosmos UpHill. Прошедшие соревнования собрали несколько профессиональных гонщиков, трое из которых – представители команды Astana Pro Team, через день отправившиеся на мировой велотур.

Сегодня в костяке «Экстремальной атлетики» около десяти энтузиастов, благодаря которым социальный продукт окреп и дорос до уровня бизнес-проекта. Впрочем, генераторы креативных идей хоть и научились зарабатывать на своем увлечении, заработок это сравнительно небольшой. Участникам фактически возвращается стартовый взнос нагрудным номером, питанием на трассе и стилизованной медалью финишера, моду на которые также привили алматинцам «экстремалы». Часть суммы идет на оплату работы судей, транспортные расходы и обязательно с каждого взноса – налоговые отчисления в бюджет. Кстати, о пользе городу и агломерации: майскому Tengri Ultra Trail уже на второй год удалось стать центром притяжения туристов. Специально для участия в старте в прошлом году в Алматы прилетели спортсмены из России, Южной Кореи, Японии и даже США.

– Есть примеры, когда спортсмены прилетали за две недели до старта и, заранее наметив себе маршрут, путешествовали по Казахстану. Как правило, на пути главные достопримечательности Алматы и Астаны, так что развивается заодно и внутренний туризм, – добавляет Тимур Артюхин. – С учетом отеля и заведений общепита спортсмен-турист в среднем тратит около 50 долларов в сутки, за десять дней – это 500 долларов, а если десять человек, то все 5000. Свою выгоду получает и бизнес спортивной экипировки и инвентаря. В подготовке к стартам люди покупают абонементы в фитнес-клубы и на стадионы, кто-то записывается к профессиональным тренерам. Но главная для нас ценность – в сопричастности к изменению жизни наших участников на 180 градусов. Мы получаем отзывы с историями о том, как наши старты стали первыми соревнованиями за 20–30 лет после школьной физкультуры, о том, как люди нашли здесь новых друзей и даже будущих супругов. И когда видишь, как еще вчера далекий от спорта человек получает первую медаль, говорит, что хочет бегать, и возвращается на следующий старт, – это высшая награда. Отдельное удовольствие доставляет ощущение того, что ты не просто меняешь жизнь людей, а делаешь что-то впервые. Ничего подобного до нас не было, а все существующие федерации, клубы и сообщества имеют узкую специализацию. И все это пока только начало – мы находимся на самом старте пути. В двухмиллионном Алматы даже если на гонку придут 2000 человек, то получится всего одна тысячная доля, так что рынок просто огромен.

Ближайшим стартом «Экстремальной атлетики» станет II новогодний забег, который пройдет 1 января в роще Баума. Ровно в полдень на дистанции 7, 21 и 42,2 км выйдут около 400 участников, на данный момент уже исчерпавшие лимит стартовых номеров.

Городские диалоги

Алматинцы, неравнодушные к городу, но не всегда понимающие, что и зачем в нем происходит, раз в месяц встречаются на дискуссионной площадке Urban Talks. «Вечёрка» узнала у создателей проекта, как культурные диалоги о внешней среде перевоспитали внутреннюю и заставили город прислушаться.

Год назад алматинка Анель Молдахметова вместе с командой единомышленников решила вынести сетевые обсуждения тем, волнующих горожан, в реальное пространство. Приоритетной целью было не столько выдвижение практических предложений для города, сколько привитие дискуссионной культуры тем, кто отстаивает свое право голоса. Жаждущим поучаствовать в городской жизни, посчитали создатели Urban Talks, не мешало бы для начала прекратить пустые споры в соцсетях и научиться аргументировать точку зрения в живом общении. Алматинцам приглянулась идея с самоперевоспитанием и возможностью пообщаться с профильными экспертами.

– У нас было предостаточно поводов увидеть, что алматинцы не равнодушны к тому, что происходит в городе. Однако львиная доля обсуждений скатывается к экспрессивным высказываниям в комментариях к новостям и постам в соцсетях. В онлайн-пространстве, как правило, уровень обмена мнениями по тем или иным вопросам, касающимся всего социума, очень низкий, и мы решили что-то с этим делать, – рассказала соорганизатор проекта Urban Talks Анель Молдахметова. – На решение о создании площадки повлияла и личная мотивация каждого из членов нашей команды. Сама я – продюсер городских проектов, училась и долгое время жила в Москве, где и углубилась в эту тему. Однако по возвращении в Алматы я поняла, что интерес к городским проектам среди нашего населения не такой явный. В российской столице, кстати, тоже есть формат общественных дискуссий, но несколько другого плана. Мы же при создании Urban Talks комбинировали то, что уже существует в мире, и получился максимально демократичный вариант. Помимо профильных экспертов, пула активистов и вообще всех желающих присоединиться к обсуждению, мы приглашаем чиновников. Я веду постоянный мониторинг подобных инициатив в разных городах и могу сказать, что абсолютных аналогов подобных сообществ не встречала. Поначалу были опасения, что «базар» просто перенесется из Интернета в реальное пространство, но мы поверили в то, что справимся со своей сверхзадачей о культуре дискуссии. За год проект показал свою эффективность – он стал зеркалом, индикатором того, что происходит в активной городской среде, а поймать и понять обратную связь с ее населением очень важно. Мы захотели видеть, как люди реагируют на ту или иную тему, какие у них есть сомнения, опасения и предложения, и у нас это получилось.

Одним из первых поводов для встреч участников Urban Talks послужила концепция датского архитектора Яна Гейла. Организаторы площадки задались целью в подробностях донести до жителей мегаполиса суть идеи о городе для людей, выстроив диалог между местными властями и обществом. Другая дискуссия была посвящена прошедшему в начале года конкурсу на создание городского бренд-бука. Руководители крупных рекламных агентств и специалисты по маркетингу территорий раскрыли для простого обывателя само понятие бренд-бука и дали свой ответ на вопрос, зачем городу бренд. Городская администрация в свою очередь получила от этой встречи мощную обратную связь.

Экспертный состав сообщества организаторы стараются делать разнообразным – это местные и зарубежные молодые урбанисты, маркетологи территорий, социологи, архитекторы, проявляющие наибольшую активность. Обменяться мнениями по той или иной теме интересно и студентам, однако средний возраст аудитории все же 30+. Главным показателем востребованности темы считается количество участников, а их рекордное число уже достигло 120 человек. Участие в проекте Urban Talks открыто для всех и абсолютно бесплатно. Чтобы охватить как можно больше людей, площадку сделали мобильной – с чередованием локаций.

Следить за анонсами темы и местами проведения ближайших встреч можно на странице Urban Talks facebook.com/urbantalksalmaty.

Материалы подготовила Марина ПЕСТРЯКОВА

Фото из личных архивов героев

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