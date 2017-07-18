Алматинцы почтили память Владимира Толоконникова

К установленному в фойе Лермонтовки портрету актера поклонники его таланта несли живые цветы, оставляли записи в книге памяти.

В память об актере звучали длительные аплодисменты, теплые слова о Владимире Толоконникове говорили его коллеги, друзья, зрители.

– Его роли в кино и театре вызывают добрую, светлую улыбку, она помогает нам жить, – подчеркнул коллега Владимира Толоконникова Геннадий Балаев.

Племянница актера Галина Юркова отметила, что он всегда был преданным своей работе.

– Мой дядя был очень талантливым человеком, добрым, веселым. В нашей памяти он будет жить, пока бьется наше сердце, – сказала она.

Президент фотоклуба «Медео» Валерий Коренчук сделал акцент на том, что Владимир Толоконников прошел очень хорошую школу актерского мастерства.

– Он прикоснулся к театру еще в детстве – в известной на всю Алма-Ату студии, которую вел актер Русского театра драмы Михаил Борисович Азовский. И эта творческая закалка помогала ему всю жизнь, – подчеркнул Коренчук.

Он вспомнил эпизод, когда несколько лет назад Владимир Толоконников оказался с переломом в больничной палате.

– Я ему в шутку сказал – ну что ты зря лежишь с переломом, в спектакле «Семейный портрет с посторонним» ты как раз появляешься с загипсованной ногой, так что давай, на сцену!.. Он рассмеялся и спустя некоторое время действительно приступил к работе, – рассказал Коренчук.

Тем временем поделились воспоминаниями об актере и его российские коллеги.

– Он сыграл главную роль в моем главном фильме «Собачье сердце». Стал там, мягко говоря, одним из составных успеха, если не самым главным. Но не в этом дело. Он был добрым, душевным и умным человеком. Это самое важное. Жалею, что редко встречались. Глубоко скорблю, – сказал режиссер Владимир Бортко.

Композитор Владимир Дашкевич отметил, что это был один из самых талантливых актеров, с кем ему приходилось работать.

– В «Собачьем сердце», которое благодаря Володе входит в сотню великих фильмов ХХ века, он сыграл настолько великолепно, что ничем не уступил Евстигнееву. Удивительно, насколько облик навечно закрепленного за ним Шарикова совершенно не соответствовал его внутреннему миру. В жизни он был очень интеллигентным, мягким, – сказал он.

Владимир Алексеевич Толоконников родился в Алма-Ате в 1943 году. Долгие годы служил в Государственном академическом русском театре драмы имени М. Ю. Лермонтова. Был удостоен звания «заслуженный артист Казахской ССР».

Широкую известность получил в 1988 году после фильма Владимира Бортко «Собачье сердце» по одноименной повести Михаила Булгакова, в котором снялся в роли Шарикова.

В 2001–2003 годах в паре с Геннадием Балаевым был исполнителем главных ролей в казахстанском скетчкоме «Толобайки».

Сыграл главную роль в фильме Петра Точилина «Хоттабыч», воплотив на экране образ древнего джинна, столкнувшегося с современной интернет-культурой. За роль Хоттабыча получил кинонаграду MTV-2007 в номинации «Лучшая комедийная роль».

Актер ушел из жизни в Москве 15 июля.



Юрий КАШТЕЛЮК