Алматы лидирует в рефинансировании кредитов по Программе содействия и сохранения единственного жилья ипотечных заемщиков

Данная программа принята Национальным банком РК по поручению Главы государства в апреле 2015 года.

– Данные банков второго уровня свидетельствуют о том, что наибольшее количество ипотечных заемщиков, рефинансировавших свои займы по условиям программы, сосредоточено в Алматы, – сообщил начальник Управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБ РК Александр Терентьев.

В ходе встречи по предварительным итогам реализации программы с участием сотрудников городского акимата, заинтересованных госорганов и общественных объединений, представляющих интересы проблемных ипотечных заемщиков, Александр Терентьев отметил, что доля участвующих в акции алматинских ипотечников составляет 21%. Всего в Алматы рефинансировано 4134 займа на общую сумму 42,9 млрд тенге.

На втором месте – Южно-Казахстанская область (13%), на третьем – Жамбылская и Карагандинская (9%).

Он подчеркнул, что для облегчения долговой нагрузки программа предусматривает рефинансирование остатка основного долга по займу за вычетом капитализированных сумм по ставке не более 3% годовых. Образовавшаяся задолженность по вознаграждению, комиссиям, неустойке заемщика по займу подлежит прощению банками. Таким образом, задолженность заемщика по займу снижается в два и более раза.

В сентябре 2015 года Нацбанк внес изменения и дополнения в программу.

– Они были направлены на освобождение заемщиков из категории социально уязвимых слоев населения от уплаты госпошлины, взысканной судами, и на установление курса конвертации проблемных валютных займов с просрочкой платежа более 90 дней на 1 января 2015 года на дату перехода к свободно плавающему курсу, – сказал руководитель управления НБ РК.

По его словам, программу скорректировали для поддержки социально уязвимых категорий ипотечников и проблемных валютных заемщиков в связи с введением 18 августа 2015 года свободно плавающего обменного курса тенге. Он также напомнил, что период освоения банками выделенных средств завершился 1 апреля нынешнего года. Неосвоенные деньги банки вернули в АО «Фонд проблемных кредитов», на которые по заявкам банков будут установлены дополнительные лимиты. Срок освоения дополнительных лимитов составит полгода от даты их установления.

– Таким образом, программа не прекращает свое действие, поскольку предусматривает рефинансирование банками займов в течение шести месяцев за счет дополнительных лимитов, а также в течение 10 лет от даты первичного размещения денег в банках за счет денег, поступающих от погашения ранее рефинансированных займов. Другими словами, программа предусматривает револьверный механизм освоения денег. С учетом данного механизма предполагается, что количество рефинансированных займов до 2026 года может составить порядка 41 тысячи, – сказал Александр Терентьев.

Отметим, что 11 апреля текущего года Президент страны поручил правительству и Национальному банку РК внести предложения по решению проблем валютных ипотечных заемщиков – физических лиц.

Однако, несмотря на предпринимаемые государством меры по решению проблем ипотечников, среди них имеются заемщики из категории социально незащищенных слоев населения, не располагающие необходимыми финансовыми возможностями для исполнения обязательств даже по условиям программы. В связи с этим решение проблем вышеуказанной категории заемщиков требует принятия совместно с банками второго уровня иных мер.

Напомним, в апреле 2015 года, исполняя поручение Главы государства о необходимости разработки комплекса мер по решению проблем ипотечных заемщиков, Национальный банк РК принял программу, направленную на оказание содействия и сохранение единственного жилья ипотечных заемщиков, получивших займы в банках второго уровня в период с 2004 по 2009 год.

Виктор АНДРЕЕВ