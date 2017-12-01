Алматы празднует

В Алматы открылся мультимедийный музей «Нур Отана»

Событие приурочено к празднованию Дня Первого Президента РК. В торжественной церемонии открытия нового выставочного пространства принял участие аким Алматы, председатель городского филиала партии «Нур Отан» Бауыржан Байбек.

– День Первого Президента – знаменательный праздник для всей страны. За годы Независимости под руководством Главы государства Казахстан добился впечатляющих успехов. Мы стремимся попасть в число передовых государств, и проводимые реформы – необходимое условие для достижения цели. На прошедшем политсовете партии «Нур Отан» Елбасы подчеркнул необходимость модернизации партии как проводника обновленного курса. Алматинский городской филиал партии «Нур Отан» должен принять активное участие и быть в авангарде проводимой реформы. Открытие музея партии – важный шаг. Теперь люди могут узнать, как она создавалась, какой долгий путь прошла. Нам есть чем дорожить, какими ценностями руководствоваться и к чему стремиться. На данный момент по всей республике насчитывается порядка миллиона партийцев. Только в городском филиале имеются 750 первичных партийных организаций, которые объединяют 90 тысяч человек, – сказал глава города.

Бауыржан Байбек подчеркнул, что основная цель создания этого музея – изучение историко-культурной и общественно-политической информации на основе комплексного сбора, систематизации, хранения и популяризации исторических документов партии.

На торжественном открытии музея присутствовали представители различных городских ведомств, общественные деятели. Знаковым событием стало и пополнение рядов партии – церемония, ставшая уже традиционной в преддверии Дня Первого Президента РК, но от этого не менее волнительной. Среди новоиспеченных партийцев есть известные личности. Например, художественный руководитель театра «Тамаша» Асылбек Боранбай и радиоведущая Диана Снегина. Партийные билеты им вручил Бауыржан Байбек, отметив при этом, что стать членом – одновременно большая честь и ответственность для каждого.

После торжетвенной церемонии все собравшиеся осмотрели новую выставочную площадку, ознакомились с экспонатами. К слову, теперь это могут сделать все желающие. В экспозиции представлены важные исторические документы и личные вещи, принадлежщие лидеру партии Нурсултану Назарбаеву. В частности, профессорская мантия и книги.

Музей расположен в здании городского филиала партии «Нур Отан». Он оснащен современными технологиями. Например, традиционные витрины успешно заменяют интерактивные панели.



Маргарита НЕЖДАНОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

С концертом, посвященным Дню Первого Президента РК, выступила детская музыкально-танцевальная группа «Жас сарбаз» алматинского филиала Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК

Праздничный концерт прошел в Доме армии и получился трогательным и торжественным. Дети исполняли военно-патриотические песни, казахские национальные танцы и хореографические композиции народов мира. Исполняли проникновенно, с отточенным на многодневных репетициях мастерством. Зал был полон, и зрители, большинство из которых – люди в погонах, подпевали детям, тепло им аплодировали.

Как рассказали юные артисты, они очень волновались. Еще бы! Это ведь был их первый концерт, да еще в честь Дня Первого Президента Республики Казахстан! И они очень рады, что не подвели педагогов и родителей, выступили отлично.

Военно-патриотическое воспитание молодежи – одно из основных направлений деятельности Вооруженных сил РК. В Казахстане активно развивается сеть военно-патриотических и военно-спортивных формирований при школах, расширяются военно-шефские связи, укрепляется взаимодействие между военной и гражданской молодежью. Молодые люди, прошедшие воспитание и закалку в таких клубах, призванные в армию или поступившие в военные учебные заведения, имеют более высокие навыки в освоении азов военной науки, легче адаптируются к условиям армейской службы.

Национальный военно-патриотический центр ВС РК был открыт в Астане 1 декабря 2015 года Президентом Казахстана – Верховным Главнокомандующим ВС РК Нурсултаном Назарбаевым. Сегодня в этом центре развернута широкая работа в сфере военно-патриотического воспитания молодых граждан, изучения и пропаганды военной истории государства, боевых традиций и воинских ритуалов. На базе алматинского Дома армии создан филиал центра. В филиале разместились военно-исторический музей, ветеранские организации, работают бесплатные кружки для детей военнослужащих. Более 100 ребят в возрасте от 5 до 14 лет занимаются танцами, вокалом, осваивают игру на музыкальных инструментах.

– Мы благодарны Главе государства и руководству Министерства обороны за заботу о наших детях, – сказала Айна Тыкырова, мама одного из участников танцевального коллектива.

– Сегодняшние дети и подростки – будущее Казахстана. Поэтому патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – одна из приоритетных задач государства, – отметил начальник филиала Национального военно-патриотического центра города Алматы полковник Айдос Серикбаев.

Марина Михайлова, Алматы

В детском доме № 1 состоялся показ драмы «Небо моего детства» Рустема Абдрашева, повествующей о детстве и юности Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Назарбаева

Картина, основанная на воспоминаниях Нурсултана Назарбаева, отражает реальные события из жизни Главы государства. Первым казахстанским режиссером, снявшим полнометражный художественный фильм о детстве Первого Президента Республики Казахстан, стал Рустем Абдрашев. Эта его картина, снятая в 2010 году, стала, напомним, первой частью киноэпопеи «Путь лидера».

– Тема сама по себе была очень сложной хотя бы потому, что герой у всех на виду и все его знают, – признается Рустем. – Мне очень важно было понять мотивацию его поступков. Я взял временной отрезок с 1939-го по 1957 год и, следуя принципу великого итальянца Федерико Феллини «сначала надо полюбить своего героя», в процессе изучения биографии Нурсултана Назарбаева и проникновения в его внутренний мир стал понимать, что мотивацию его поступков в современном мире нужно искать в детстве, а именно в том месте, где герой родился, – на жайлау Ушконыр. После войны, например, наш герой, тогда пятилетний мальчик, спускается с родителями в поселок и неожиданно обнаруживает, что в мире живут не только казахи, но и огромное количество людей других национальностей. Сосланные сюда волею судьбы, они создали внутри поселка маленький Вавилон, где предстоит жить и нашему мальчику.

Рассказывая о сложностях съемочного процесса столь ответственного проекта, режиссер говорит:

– Президент – персона номер один в Казахстане, поэтому организовать съемочный процесс было очень сложно. Каким бы плотным ни был график Президента, для нас он все же выкроил время. Спасибо ему за то, что он поверил в нас.

Съемки с Главой государства длились около сорока минут. Происходили они в самолете – он летел на встречу с Президентом России Дмитрием Медведевым. В сценарии этот эпизод так и был прописан: «Нурсултан Назарбаев, находясь в самолете, вспоминает прошлое и набрасывает эскиз будущей книги». Мы снимали двумя камерами и, слава Богу, уложились. И практически все основные задачи, которые я мог требовать от господина Президента, были выполнены. В какой-то момент я забыл о его должности – он для меня был просто актером. Нурсултан Абишевич спрашивал у меня после съемок, прочитал ли я его книги, знаю ли тонкости его биографии? А я просил его посмотреть в иллюминатор и образно представить, что он снова оказался в своем в детстве, и, если получится, исполнить любимую песню. Он вначале отказывался: «Я же не актер, зачем это нужно?», но в какой-то момент, видимо, расчувствовался и запел. А потом сказал: «Вы творческий человек и имеете право на какой-то художественный вымысел, поэтому любое вмешательство с моей стороны может только помешать вам. Я даю свободу вашему творчеству». Но понятно, что стопроцентно я этим воспользоваться не мог: Президент – не просто мой герой, он – символ Казахстана.

Разия ЮСУПОВА

Как горожане отмечают День Первого Президента Республики Казахстан

В Государственном академическом русском театре для детей и юношества имени Н. Сац прошел праздничный концерт, посвященный Дню Первого Президента РК.

В ходе торжественного мероприятия аким Ауэзовского района Алтай Рахимбетов поздравил алматинцев с Днем Первого Президента РК. Он отметил, что именно

1 декабря был установлен институт президентства РК, оказав неоспоримое влияние на весь ход и развитие нашей государственности.

– Деятельность Главы государства Нурсултана Назарбаева по укреплению политического суверенитета страны, построению рыночных отношений в экономике, обеспечению социальной справедливости и политической либерализации в обществе, созданию более глубоких и прочных контактов с международными политическими парт­нерами – все это есть конкретный пример истинного лидерства Первого Президента РК, – сказал аким.

Во время встречи благодарственными письмами и грамотами были награждены лучшие работники, внесшие посильный вклад в развитие района.

Вниманию жителей и гостей района была представлена концертная программа с участием известных казахстанских исполнителей и танцевальных групп. Также был показан фильм о Президенте РК, в холле театра прошла фотовыставка, посвященная Нурсултану Назарбаеву.

Тем временем в Алмалинском районе День Первого Президента Республики Казахстан отметили литературно-музыкальным вечером, который состоялся в Казахской национальной академии искусств имени

Т. Жургенова. Место встречи выбрано не случайно – в следующем году академия отпразднует свое 40-летие.

Перед началом торжества в фойе разместилась творческая экспозиция студентов и выпускников академии, а также книжная выставка, посвященная Нурсултану Абишевичу Назарбаеву.

Гостей приветствовали ректор академии Бибигуль Нусипжанова и аким района Жасулан Естенов.

– Именно благодаря феноменальным лидерским качествам Президента Нурсултана Назарбаева и государственному курсу, избранному Главой государства, Казахстан занял достойную нишу на мировой политической арене, – сказал Жасулан Естенов.

От имени академии на суд зрителей представили картину с изображением улицы Панфилова после реконструкции. Первые штрихи новейшей истории города набросал молодой художник, студент академии Жалгас Тлеуғабыл.

Официальную часть вечера завершил показ фильма о Первом Президенте РК факультета «Кино и ТВ».

Праздничную встречу продолжил концерт, где свои таланты продемонстрировали лучшие студенты академии искусств, лауреаты различных международных конкурсов.



Виктория ИЗБИЦКАЯ

Юлия ЖОРОВА

Фото Юлии ЖОРОВОЙ

Состоялось торжественное мероприятие медицинской общественности, посвящённое Дню Первого Президента РК

В нем приняли участие руководители медицинских организаций Алматы, представители НПО и общественных фондов, медицинских ассоциаций, НПП РК «Атамекен», представители фармацевтических компаний.

С поздравительной речью выступил руководитель Управления здравоохранения Алматы Серикбол Мусинов.

Он отметил, что динамика развития здравоохранения хорошо заметна на примере города. Затраты на охрану здоровья одного алматинца за последние 10 лет возросли более чем в три раза, с 17 081 до 55 000 тенге в год.

Объем финансирования охраны здоровья населения за десятилетие возрос в пять раз, с 19,7 до 99,5 млрд тенге. Затраты на амбулаторное обеспечение больных лекарственными средствами – в 4,3 раза. В материально-техническое обеспечение медорганизаций вложено свыше 27,5 млрд тенге, в капитальный ремонт – почти 9 млрд тенге. Заработная плата медицинских работников возросла более чем в 1,4 раза.

В результате за этот период значительно улучшены такие индикаторы здоровья населения, как общая, младенческая, материнская смертность, снижена смертность горожан от ведущих причин.

Рождаемость алматинцев после максимального снижения в 2011 году стабильно нарастает. Общая смертность населения города за десятилетие снижена в 1,5 раза (с 9,23 до 6,21 на 1000 населения).

Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения за десятилетие возросла на 5,5 лет, с 70,43 до 75,9 года, у мужчин – почти на 7 лет, у женщин – на 3,4. Все эти цифры говорят о тысячах спасенных казахстанцев, продлении их качественной, активной жизни.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ