Алматы – Ташкент

Акимы мегаполисов укрепляют торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи

Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с хокимом города Ташкента Рахмонбеком Усмановым. В ходе беседы Бауыржан Байбек отметил, что за 10 месяцев текущего года товароө

оборот между Алматы и Республикой Узбекистан увеличился на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 200 млн долларов. В городе действуют 129 совместных и 236 узбекских предприятий.

– Алматы – город бизнеса и частного капитала, здесь расположено свыше 90% головных офисов банков. Сервис и торговля составляют 86% ВРП, в текущем году кредитование МСБ выросло на 36%. Принимается комплекс мер по поддержке инвесторов. Вместе с тем большое значение уделяется развитию туристического кластера, и в этом плане нам интересен опыт Ташкента и Узбекистана в целом, – сказал аким.

В свою очередь Рахмонбек Усманов подчеркнул, что в Алматы активно развивается сфера строительства льготного жилья.

– Государственная программа «Доступное жилье – 2020», реализуемая в Казахстане, показала свою эффективность. Данный вопрос сейчас очень актуален в Ташкенте, и мы, безусловно, будем внедрять некоторые механизмы у себя, – добавил он.

Отметим, что месяц назад аким Алматы в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Казахстане Икромом Назаровым пригласил узбекских спортсменов принять участие в ХХVIII Всемирной зимней универсиаде – 2017. На днях спортсмены соседней республики подтвердили свое участие в Играх.

Виктор АНДРЕЕВ