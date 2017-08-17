Алматы – центр сакральной географии Казахстана

Культовые исторические объекты Алматы войдут в спецпроект программы «Болашаққа бағдар: рухани жанғыру»

Мегаполис приступил к практическому этапу реализации программы Главы государства Нурсултана Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жанғыру». Акиматом города создан проектный офис, в работу которого вовлечены представители всех исполнительных органов, профильных ведомств администрации, институтов гражданского общества. Свою работу начал и региональный экспертный совет в составе ведущих специалистов в области науки, образования и культуры, а также депутатов маслихата, членов Ассамблеи народа Казахстана, политических партий, НПО, представителей общественности.

Комплексная коллективная работа в том числе сосредоточится на инициированном Президентом проекте «Сакральная география Казахстана». Духовные святыни республики, составляющие платформу историко-культурного наследия, впервые будут объединены в единый географический пояс. Обобщенные знания о сакральных местах – локальных для регионов, но имеющих общенациональное значение, дадут четкое представление о масштабах духовного наследия. Комплекс важнейших памятников истории призван стать каркасом национальной идентичности.

Одно из ключевых мест в обособленном географическом поясе справедливо отведено духовным святыням Алматы – городу с тысячелетней историей. Кладезь сакральных мест, подчеркивает директор Государственного музея «Центр сближения культур», доктор исторических наук Карл Байпаков, следует рассматривать в неразрывной связи с историей урбанизации региона.

– Сегодня в связи с проектами «Туған жер» и «Духовные святыни Казахстана» наблюдается огромный интерес к сакральным местам по всей территории страны и, конечно же, в нашем регионе. Мы должны гордиться тем, что наши предки уже 1000 лет назад основали город Алматы, – отмечает Карл Байпаков.

Кочевническая культура у нас всегда возводилась в некий абсолют, но теперь мы можем со всей уверенностью заявить: Казахстан – страна не только номадов, но и городов.

В настоящее время группа ученых продолжает раскопки на территории Отрара, по итогам которых будет собрана и обобщена вся информация о сакральных памятниках Жетысу. Параллельно ученые участвуют в разработке новых туристских маршрутов к историческим объектам, на что и был сделан акцент Министерством культуры и спорта РК при разработке плана реализации проекта «Сакральная география Казахстана».

Алматы уже сделал первый серьезный шаг в этом направлении – перечень локальных духовных святынь официально утвержден. Предложения были выдвинуты созданной рабочей группой из числа депутатов маслихата, специалистов в области истории, археологии, этнографии – реставраторов, краеведов, представителей музейного дела и других экспертов. Научно-исследовательским центром «Сакральный Казахстан» были отобраны 5 объектов из 16 предложенных. Все они входят в государственный список памятников историко-культурного наследия.

Археологический парк-заповедник «Боралдайские сакские курганы»

Памятник эпохи раннего железа, датированный VI–III в.в. до н.э., расположен в северо-западной части города. Комплекс захоронения военачальников и правителей сакских и уйсунских племен состоит из 47 больших и более 200 малых курганов. Размеры могильников варьируются от 3 до 150 м в диаметре и от 0,1 до 14 метров в высоту. Уникальность могильника не только в его сохранности. Ряд курганов-доминант, являющихся системообразующими элементами некрополя, позволяет характеризовать его как династийный царский погребальный комплекс. Вскоре на этом месте появится первый музей-заповедник подобного формата, который планируется включить в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Управлением культуры и архивов Алматы работа уже ведется, создан эскизный проект музея.

Дом-музей имени Ахмета Байтурсынова



Музей в доме выдающего государственного и общественного деятеля, просветителя Ахмета Байтурсынова был открыт в 1993 году. Одноименным фондом собраны уникальные архивные документы, фотоматериалы, личные вещи и рукописи научных трудов. При музее работает библиотека, где хранятся научно-исследовательские статьи, книги, литературные журналы, монографии и материалы научно-практических конференций.

Ахмет Байтурсынов жил здесь до своего ареста – с 1934 по 1937 г.,

само здание было построено в конце XIX века. В настоящее время дом-музей принадлежит общественному фонду, созданному потомками великого просветителя. Сегодня продолжается работа по изданию альбома «Дом-музей имени А. Байтурсынова».

Свято-Вознесенский кафедральный собор



Уникальный памятник начала XX века считается одним из лучших образцов культовой архитектуры Казахстана. Собор в парке 28 гвардейцев-панфиловцев превышает в высоту 44 м, был центром архитектурного облика города Верного. Храм построен в 1904–1907 гг. архитектором Константином Борисоглебским, инженером Андреем Зенковым. Предметы внутреннего убранства изготавливались в лучших художественных мастерских Москвы и Киева. В храме трехъярусный иконостас, лепные и кузнечные работы петербургских, киевских и верненских мастеров. Установлены колокола, отлитые в 1894 г. в Гатчине (самый большой весом 249 пудов 17 фунтов). Землетрясение 1910 года, которое весь одноэтажный Верный превратило в развалины, словно обошло стороной творение Андрея Зенкова – второе по высоте деревянное здание в мире. Лишь погнувшийся крест напоминает о пережитом землетрясении.

Монументы «Тәуелсіздік таңы» и «Тәуелсіздік»



Скульптура, символизирующая свободу и независимость народа Казахстана, была создана в 2006 году в честь 20-летия декабрьских событий 1986 года. Памятник акцентирует внимание в первую очередь на двух пилонах сложной формы, символизирующих разрыв, конфликт прошлого и будущего, взрыв самосознания народа и падение идеологических канонов, торжество свободы и независимости государства. Автором проекта выступил председатель Союза дизайнеров Казахстана Тимур Сулейменов.



Монумент «Тәуелсіздік» с изображением Золотого воина был установлен на площади Республики в 1996 году в честь пятилетия независимости Казахстана. Эта архитектурно-скульптурная композиция является символом современного Казахстана. Высота стелы – 28 м, высота скульптуры – 6 м, изображен Золотой воин, правящий крылатым барсом, символизирующий реальную государственную власть на казахской земле. У подножия стелы установлены скульптуры, символизирующие четыре стороны света.

Мавзолей Райымбек батыра

Это место захоронения выдающегося военачальника Райымбека Тукеулы (1705 – 1785 гг.). На своем жизненном пути он совершил множество славных дел. Райымбек прожил достойную жизнь и был похоронен с почестями близ Алматы. Позже это место вошло в восточные границы города. По легенде Райымбек батыр перед смертью обратился к потомкам: «В случае моей смерти заверните мое тело в кошму, погрузите на белого верблюда, и где возляжет верблюд, там и схороните меня». На том месте, где верблюд остановился, и был воздвигнут мавзолей со скульптурой белого верблюда. С тех пор это место в народе считается святым и тысячи людей приходят сюда на поклонение.

В 1981 году на его могиле была установлена гранитная стела. В 1994 году по инициативе историко-этнографического общества «Райымбек» на могиле знаменитого батыра был воздвигнут величественный мавзолей.

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА