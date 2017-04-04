Апрель: подмоченная репутация

Синоптики не обещают, что месяц будет сухим и тёплым

Непривычным к холодной весне алматинцам придется смириться с погодными сюрпризами. По сведениям синоптиков, на протяжении месяца в Алматы ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, туман. Да и в общем температура будет ниже климатической нормы на пару градусов. По данным специалистов РГП «Казгидромет», похолодает не только в нашем городе, но и в других регионах Казахстана. На погоду оказал влияние циклон над Карским морем, благодаря которому на территорию нашей страны поступает холодный и влажный воздух.

В частности, сегодня в Алматы ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, при этом температура воздуха днем достигнет пяти градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до -1, пасмурная погода сохранится до конца недели. Возможно, солнце выглянет лишь в воскресенье, тогда же потеплеет до +13. На следующей неделе погода так же будет дождливая, но вполне теплая – до 17 градусов тепла днем.

В связи с обильными осадками и неустойчивой погодой объявлено штормовое предупреждение. Сотрудники РГП «Казгидромет» и Департамента по ЧС Алматы просят горожан и гостей мегаполиса в ближайшие дни воздержаться от походов в горы, так как там сохраняется опасность схода лавин.

Елена СОКОЛОВА