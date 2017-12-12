Астана – любовь моя!

Двадцать алматинцев в честь двадцатилетия столицы стали лауреатами премии «Астана – ардағым»

Торжественная церемония вручения почетной награды состоялась во Дворце Республики 10 декабря – именно в этот день 20 лет назад на законодательном уровне было принято решение о переносе столицы из Алматы в Астану. Юбилейная премия была присуждена по 20 категориям, в том числе в области инноваций, образования и науки, архитектуры, здравоохранения, спорта, искусства, журналистики, кинематографии. Соискателями премии стали горожане, внесшие значительный вклад в становление столицы.

Открыл торжественную церемонию вручения премии аким Алматы Бауыржан Байбек.

– Ровно 20 лет назад 10 декабря Указом Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева столицей нашей республики был объявлен город Астана. Это историческое решение, – подчеркнул он.

Бауыржан Байбек сделал акцент на том, что столица стала признанным городом мира, где благодаря высочайшему международному авторитету Елбасы прошли саммиты ОБСЕ и Организации исламского сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, съезды лидеров мировых и традиционных религий.

– Значимым мировым событием стало проведение в Астане международной выставки EXPO-2017. На стыке веков Казахстан стал единственным государством, где не только перенесли столицу, но и построили ее практически с нуля. Как сказал наш Президент, «в самые тяжелые 1990-е годы Астана дала нам крылья надежды и научила побеждать в больших трудностях», – произнес аким.



Бауыржан Байбек напомнил, что многие алматинцы – деятели науки, культуры, искусства, спорта и государственные служащие поддержали идею переноса столицы и стали работать над тем, чтобы новый главный город страны стал процветающим.

– И вместе со всеми казахстанцами они внесли огромный вклад в становление молодой столицы. Мы всегда будем этим гордиться. В сложнейшие для страны 90-е годы мало кто верил в реальность беспрецедентного замысла – переноса столицы. Но история доказала, насколько это было дальновидным и жизненно необходимым для молодого независимого государства решением, – сказал аким.

Бауыржан Байбек сделал акцент на том, что сегодня Астана – политический центр, символ модернизации и пример для других регионов. Вместе с тем стратегическое решение о переносе столицы в Астану вдохнуло новую жизнь в Алматы.

– Наш город стал крупнейшим мегаполисом Центральной Азии, деловым центром страны, где мощный импульс получил средний класс, – особо отметил аким.

Бауыржан Байбек подчеркнул, что благодаря постоянной поддержке Елбасы в Алматы развиваются культура, образование, наука, спорт и туризм.

– Преобразился облик нашего города – изменилась инфраструктура, центр мегаполиса на 30 процентов модернизирован по европейским стандартам, построены современные здания, школы, больницы, детские сады. Территория Алматы увеличилась в два раза, и появилось два новых района – Алатауский и Наурызбайский. Сегодня мы ведем масштабную модернизацию городского пространства по европейским стандартам, – отметил Бауыржан Байбек.

Отбор номинантов проходил путем открытого голосования на сайте astana.ardaq.kz и коллегиального решения авторитетного жюри. В его состав вошли секретарь маслихата Калдыбай Казанбаев; ректор университета «Туран», депутат маслихата, председатель Общественного совета города Алматы Рахман Алшанов; главный редактор газеты «Вечерний Алматы» Евгений Грюнберг; депутат маслихата, главный редактор газеты «Алматы ақшамы» Кали Сарсенбай, другие авторитетные горожане.

Лауреаты премии были награждены чеком на 1 000 000 тенге и юбилейным нагрудным знаком с изображением одного из главных символов столицы – монументом «Астана– Байтерек». Вручали почетную награду представители отборочной комиссии.

Так, лауреатами премии «Астана – ардағым» стали:

1) за вклад в развитие Астаны в области науки – директор Центрального государственного музея Нурсан Алимбай;

2) за вклад в развитие Астаны в области спорта – заслуженный тренер Казахстана и общественный деятель Темирхан Досмухамбетов;

3) за вклад в развитие Астаны в области здравоохранения – главный врач родильного дома № 1 Алматы Наурызбай Ракишев;

4) за вклад в развитие Астаны в области образования – первый ректор Евразийского национального университета Мырзатай Жолдасбеков;

5) за вклад в развитие Астаны в области строительства – председатель совета директоров «Базис-А» Александр Белович, инженер-строитель Осман Шаханов;

6) за вклад в развитие Астаны в области архитектуры – председатель Союза архитекторов Казахстана, Почетный строитель РК, автор монумента «Астана-Байтерек» Акмурза Рустембеков;

7) за вклад в развитие Астаны в области инноваций – врач-инфекционист Карлыгаш Абдиева;

8) за вклад в развитие Астаны в области искусства – член Академии художеств РК Амандос Аканаев, заслуженный деятель Казахстана и автор памятника Абаю в Астане Болат Досжанов, директор дама моды «Құралай» Куралай Нуркадилова;

9) за вклад в развитие Астаны в области литературы – писатель и лауреат Международной литературной премии «Алаш» Рамазан Думан, поэт Райымбек Маралтай;

10) за вклад в развитие Астаны в области информации – главный редактор газеты «Айқын» Нурторе Жусип, лауреат премии Союза журналистов РК Максим Золотухин и генеральный продюсер «31 канала» Нуржан Мухамеджанова;

11) за вклад в развитие Астаны в области кинематографии – заслуженный деятель искусств РК Ермек Шинарбаев и актер Адиль Ахметов;

12) за вклад в развитие Астаны в области музыки – автор песни «Астана – арман қала» Марат Омаров и народная артистка РК Нагима Ескалиева.

В ходе церемонии награждения политический и общественный деятель Мырзатай Жолдасбеков отметил значимость Дворца Республики, где проходила торжественная церемония.

– Во Дворце Республике проходило много важных событий. Здесь мы проводили первую инаугурацию Президента, здесь создавалась история, – сказал во время награждения Мырзатай Жолдасбеков.

Именитый архитектор Акмырза Рустембеков подчеркнул, что все, кто участвовал в становлении столицы, были участниками большой истории.

– Давайте будем всегда вместе и едины. Пусть процветают Астана, Алматы и наше государство! – сказал он.

Прима шоу-бизнеса Нагима Ескалиева сказала, что премия – приятный подарок!

– Это высокая оценка моего скромного труда. Я служила и буду служить нашему государству всегда! – подчеркнула она.

Вручение почетной награды стало красочным шоу с выступлением артистов отечественной эстрады.

Напомним, что будущий год является юбилейным для столицы Казахстана.

В Алматы запланирован целый ряд масштабных культурных мероприятий, включая концерты, фестивали, выставки, посвященные празднованию 20-летия столицы Астаны.

Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА