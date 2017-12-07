В настоящее время актуален вопрос проведения аттестации рабочих мест в любой организации. Аттестация рабочих мест – это комплекс мероприятий по оценке условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями.

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан аттестацию рабочих мест должны проводить все работодатели. Работодатель должен создать работникам необходимые санитарно-гигиенические условия, обеспечить выдачу и ремонт специальной одежды и обуви работникам, снабжение их средствами профилактической обработки, моющими и дезинфицирующими средствами, медицинской аптечкой, молоком или равноценными продуктами питания и (или) специализированными продуктами для диетического (лечебного и профилактического) питания, средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с нормами, установленными уполномоченным государственным органом по труду. Проводить с участием представителей работников периодическую, не реже одного раза в пять лет, аттестацию рабочих мест по условиям труда в соответствии с правилами. Аттестация объектов по условиям труда проводится специализированными организациями, обладающими квалифицированными кадрами и имеющими в своем составе испытательные лаборатории, аккредитованные в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Согласно правилам обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда работодатель издает приказ о создании аттестационной комиссии, определяет ответственного за составление, ведение и хранение документации по аттестации объекта. Аттестационная комиссия составляет полный перечень производственных факторов, подлежащих аттестации, с выделением аналогичных по характеру выполняемых работ и условий труда рабочих мест. Кроме этого, составляет полный перечень опасных и вредных факторов среды, подлежащих обследованию (лабораторному и инструментальному исследованию и оценке), исходя из характеристик трудового и технологического процессов, применяемых видов оборудования и механизмов, сырья и материалов, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

Оценке по условиям труда подлежат имеющиеся на рабочих местах опасные и вредные производственные факторы (физические, химические, биологические, технологические), в том числе тяжесть и напряженность труда, травмобезопасность, обеспеченность работниками СИЗ.

По итогам проведенной аттестации составляется отчет. Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда могут использоваться в целях:

– проведения комплекса организационно-технических мероприятий по улучшению условий и безопасности труда для приведения рабочих мест в соответствие с требованиями действующих нормативных правовых актов;

– подтверждения факта работы во вредных или опасных условиях труда, для определения связи заболевания с профессией и выполняемой работой при подозрении на профессиональное заболевание и установления диагноза профессионального заболевания, в том числе при решении споров и иных разногласий в судебном порядке;

– принятия решения о прекращении (приостановлении) эксплуатации производственного объекта или оборудования, а также изменения технологии;

– определения страхового тарифа страхователя (работодателя) при страховании;

– обоснования оплаты труда и предоставления льгот и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, предусмотренных трудовым законодательством Республики Казахстан;

– получения работниками достоверной информации о состоянии условий, безопасности и охраны труда, о вредных производственных факторах и мерах по защите от их воздействия.

Необходимо отметить, что нарушение требований законодательства по проведению аттестации рабочих мест по состоянию условий труда, в соответствии со статьей 94 КоАП, влечет за собой предупреждение или административный штраф в размере 20 МРП, 35 МРП или 50 МРП на руководителя.

За дополнительной информацией можно обращаться по адресу: г. Алматы,

пр. Жибек жолы, 3. Тел. +7 (727) 382-35-32; Е-mail: nce_almaty@mail. ru

Алия Амирова, санитарный врач – специалист по экспертной деятельности отдела маркетинга и экспертной деятельности филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КООЗ МЗ РК по г. Алматы