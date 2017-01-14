Аттестации в республике подвергнутся порядка 65 тысяч госслужащих

Об этом вчера журналистам сообщила заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова.

Она напомнила, что недавно Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О проведении аттестации административных государственных служащих корпуса «Б».

Шаимова проинформировала, что по итогам аттестации в рамках статьи 63 Закона «О государственной службе» комиссия принимает четыре вида решений. Первый вид решения – служащий соответствует занимаемой должности и подлежит продвижению по службе. Второй – служащий соответствует занимаемой должности. Третий – не соответствует занимаемой должности и подлежит понижению. Четвертый – не соответствует занимаемой должности и подлежит увольнению.

Шаимова отметила, что согласно практике четвертый вид решения принимается в исключительных случаях.

– Мы предполагаем, что по итогам аттестации будут такие решения, однако прогнозировать их количество мы пока не можем, – сказала она.

Заместитель председателя агентства отметила, что аттестационное собеседование госслужащие некоторых регионов РК смогут пройти по видеосвязи.

Ведомство провело анализ расстояния от сел до районов, от районов до областей, куда должны прибыть служащие для прохождения собеседования, эксперты проанализировали время, затрачиваемое на дорогу. Так, в Карагандинской области наиболее отдаленный – Улытауский район, расстояние от него до областного центра составляет 660 километров. Время, затрачиваемое на дорогу, составит 11 часов. В этом районе аттестации подвергнутся 177 служащих.

– Следовательно, для прохождения собеседования в области служащему потребуется не менее трех рабочих дней, – сказала Шаимова. Поэтому, по ее словам, для удобства предусмотрена возможность проведения собеседования с помощью видеоконференц­связи.

– Такой вид связи имеется во всех районах страны. Ход собеседования будет зафиксирован на аудио– и видео­носители и четко регламентирован. Служащие могут ознакомиться с протоколом аттестационной комиссии под роспись, – добавила Айгуль Шаимова.

Также она затронула вопрос морально-этического поведения некоторых служащих.

– Проводится мониторинг на предмет выкладывания в Сеть каких-либо фотографий непристойного поведения. В случае выявления таких фактов нашим агентством сразу же будут приняты меры по проведению соответствующих проверок, – отметила Айгуль Шаимова.

По ее словам, в минувшем году к дисциплинарной ответственности за нарушение этических требований привлекли 200 государственных служащих.

– Вопиющий факт был зафиксирован в Бурабайском районе Акмолинской области. В нетрезвом состоянии должностные лица высшего звена районного уровня были уличены в драке. Одного из них уволили, а двое понижены в должности, – добавила Шаимова.

Юрий ЮРОВ