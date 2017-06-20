Аттестация государственных служащих как основа в формировании современного государственного аппарата

Гульназ Халыкова, руководитель Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по городу Алматы:

В соответствии с 15-м шагом Плана нации «100 конкретных шагов» в текущем году проведена аттестация административных государственных служащих корпуса «Б». В отличие от аттестации прошлых лет, которая проводилась один раз в три года, предстоящая аттестация носила разовый и комплексный характер. При этом необходимо отметить, что она не включает в себя процесс тестирования на знание законодательства Республики Казахстан. Вместо этого госслужащие оценены на наличие компетенций, требуемых для эффективной работы на конкретной должности, посредством применения специальной автоматизированной программы. Исходя из этого целью аттестации является не только определение уровня профессиональной подготовки, но и выявление потенциала служащих для дальнейшего развития и карьерного продвижения. В этой связи Законом «О государственной службе Республики Казахстан» определено, что аттестационная комиссия может принять решение о повышении служащего.

Аттестация проведена последовательно в три уровня в зависимости от категории занимаемых должностей. В высшей аттестационной комиссии при Администрации Президента (ВАК) аттестацию прошли руководители департаментов центральных государственных органов, руководители областных управлений, а также иные служащие корпуса «Б», соотносимые к ним по уровню. На втором уровне в аттестационных комиссиях министерств и акиматов областей собеседование проходили, соответственно, сотрудники этих государственных органов. Третий уровень – это аттестационные комиссии районов. Оценку здесь прошли районные и сельские государственные служащие. Особенностью такой трехуровневой системы является то, что лица, прошедшие аттестацию вышестоящего уровня, будут в составах нижестоящих комиссий. Это обеспечит большую беспристрастность к проводимому процессу и единый подход к собеседованиям. На всех уровнях аттестация состояла из трех следующих этапов:

1) составление оценочного листа;

2) тестирование на оценку личных компетенций;

3) собеседование в ВАК или аттестационных комиссиях соответствующего уровня.

Исключение по аттестации делается в основном для социально уязвимых работников. К ним относятся лица, находящихся в декретном отпуске, беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, одинокие матери и отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет. От аттестации также освобождены лица предпенсионного возраста – это женщины 56 лет и мужчины 61 года, госслужащие, состоящие в кадровом резерве корпуса «А», а также те, кто был впервые принят на госслужбы и проработал менее шести месяцев.

Так, из 13 сотрудников Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по городу Алматы 9 сотрудников подлежали и прошли данную аттестация с хорошими результатами, и, кроме того, члены аттестационной комиссии рекомендовали двух сотрудников к повышению, а остальные 7 сотрудников получили рекомендацию о соответствии занимаемой должности.

На сегодняшний день согласно рекомендации аттестационной комиссии прорабатывается вопрос по повышению в должности двух сотрудников департамента.

Здесь необходимо отметить, что в целях обеспечения прозрачности и объективности проводимой аттестации в состав аттестационной комиссии департамента включены общественные организации, депутаты маслихата города Алматы, первые руководители государственных органов, а также уполномоченный по этике Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Со стороны служащих и участников аттестационной комиссии жалобы и нарекания не поступали.

Как известно, Главой государства Республики Казахстан Н. Назарбаевым в Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года объявлено о третьей модернизации Казахстана: глобальной конкурентоспособности. Данным Посланием Глава государства обозначил реализацию пяти основных следующих направлении:

• ускоренная технологическая модернизация, для достижения которой необходимо создание новых индустрий с применением цифровых технологии, придать импульс развитию традиционных базовых отраслей и модернизация рынка труда;

• кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды, здесь планируется реализация Программы продуктивной занятости и развитие массового предпринимательства, снижение всех издержек для бизнеса, снижение доли государства в экономике до 15% в ВВП, расширение ГЧП, недопущение ценовых и тарифных сговоров;

• макроэкономическая стабильность будет обеспечена при восстановлении стимулирующей роли денежно-кредитной политики, привлечении частного капитала в финансирование экономики, снижении инфляции до 3–4% в среднесрочном периоде, перезагрузке финансового сектора страны, дальнейшем развитии фондового рынка, приведении налогово-бюджетной политики к новым реалиям и т.д.;

• улучшение качества человеческого капитала, в рамках которого запланировано изменение роли систем образования и здравоохранения, социального обеспечения и т.д.;

• институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией.

Для успешной реализации вышеперечисленных целей и задач, а также для обеспечения вхождения Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира необходимо формирование современного, профессионального и автономного государственного аппарата, обеспечивающего качественную реализацию экономических программ и предоставление государственных услуг.

В заключение необходимо отметить, что проводимая аттестация государственных служащих в значительной мере модернизирует государственный аппарат, повышает спрос на занятие административных государственных должностей, качество работы, а самое главное – доверие общества к государству в целом. Таким образом мы успешно преодолеем все глобальные вызовы, которые стоят перед государством, и высококачественно воплотим в жизнь идеи нашего Президента – Лидера нации Н.А. Назарбаева.