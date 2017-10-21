Ауэзовский район: на пути модернизации и инноваций

Визитная карточка района

Аким Ауэзовского района Алтай Рахимбетов:

Ауэзовский район – один из самых крупных в Алматы. О динамике его развития можно судить по деятельности 18 крупных и средних промышленных предприятий, которые модернизируют свое производство и выпускают конкурентоспособную продукцию.

На 1 октября объем продукции в финансовом выражении составил 57,7 миллиарда тенге. Рост с аналогичным периодом прошлого года – 102,7 процента. В общем объеме производства промышленной продукции города доля района занимает 11,1 процента.

В ходе реализации программы «Ветхое жилье» в районе за 2013–2014 годы снесено 14 ветхих домов. Жильцы данных домов были переселены в новые два 80-квартирных дома по ул. Жандосова.

Для переселения жильцов ветхих домов с ул. Сулейменова в 2017 году по ул. Жандосова построены и введены в эксплуатацию еще семь новых многоквартирных домов. С целью дальнейшего развития программы «Ветхое жилье» планируется снос старых и строительство новых домов по ул. Сулейменова.

На территории района действуют шесть вузов, где обучаются свыше 18 тысяч студентов. Образовательная база подкреплена 22 средними специальными учебными заведениями, где обучаются 19 тысяч студентов. В районе 40 школ (32 государственные и восемь частных) и 99 детских садов (45 государственных и 54 частных), где воспитываются свыше 57 882 тысяч детей. Надо отметить, что для подрастающего поколения здесь созданы все необходимые условия.

В районе работают специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва

№ 9, школа высшего спортивного мастерства и семь дворовых клубов. В трех музыкальных школах работает 25 кружков.

Большой популярностью у жителей района пользуются Государственный академический театр для детей и юношества им. Н. И. Сац, четыре кинотеатра: «Азия парк», «Спутник», «Москва», «Сары-Арка», оснащенные современным оборудованием, Библиотека писателей Казахстана, детская библиотека № 18, библиотека № 45 Дома ветеранов.

Заботой и вниманием окружены свыше 45 тысяч проживающих в районе пенсионеров, в их числе 92 инвалида и участника Великой Отечественной войны, 3700 труженников тыла, свыше 300 ветеранов, кому за 90 лет, и 15 долгожителей, перешагнувших столетний рубеж.

В целях реализации Послания, программ и задач, определенных Президентом РК Н. А. Назарбаевым, в районе проводится активная работа. В рамках реализации первого приоритета – ускоренная технологическая модернизация экономики, Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» запущены новые технологические линии в ТОО «Цин-Каз». В ТОО «Тихаус» внедрены современные инновационные технологии по производству (фасовке) гранулированного чая.

В этом году в районе откроется новый немецкий гипермаркет современных строительных материалов, оборудования и инструментов мирового стандарта OBI. Также по программе «Дорожная карта бизнеса – 2020» государственную поддержку получили такие крупные компании, как ТОО «On Clinic Almaty» – для покупки современной техники; ТОО «GRAZ ltd» – для покупки цифрового оборудования, необходимого для ремонта медицинских инструментов, комплектующих и оборудования телекоммуникаций; ТОО «MaxiSS», а также три индивидуальных предпринимателя получили господдержку для модернизации своего производства.

Действующие в районе четыре рынка с помощью государственной поддержки проводят реконструкцию и будут соответствовать современным стандартам.

В рамках задач, поставленных Главой государства, для расширения государственно-частного партнерства в 2016 году в районе открыто семь детских и спортивных площадок.

В текущем году в рамках социальной ответственности бизнеса семью частными и юридическими лицами заключен меморандум по благоустройству района.

В 2016 году в районе открыт 21 частный детский сад на 657 мест, из них 16 работают по программе «Балапан». В этом году открыто еще шесть частных детских садов на 215 мест, из них пять работают по программе «Балапан».

В целях реализации поручения Главы государства в районе проводится работа по перепрофилированию и бесплатному обучению граждан по техническим специальностям. В настоящее время обучение проходят 872 человека. Нуждающиеся в трудоустройстве жители направляются на курсы повышения квалификации, им предоставляются социальные рабочие места.

В районе расположено шесть вузов и 22 ССУЗа, где обучаются свыше 27 000 студентов. Работу по профессиональному обучению в районе активно ведут пять колледжей: Алматинский колледж моды и дизайна; Алматинский строительный колледж, Алматинский колледж сервисного обслуживания, политехнический коллеж, колледж статистики и учета.

Ведется постоянная работа по лицам, состоящим на учете в качестве безработного населения, проводятся встречи в Доме юношества, ярмарки вакансий и др.

В целях реализации задач, поставленных в программной статье Главы государства «Рухани жаңғыру», в настоящее время проведено 75 районных мероприятий, определено 90 кандидатов для участия в проекте «100 новых лиц Казахстана».

Активно в районе обсуждается предложение Президента

Н. А. Назарбаева о переходе казахского алфавита на латинскую графику. Этот процесс является основой духовной модернизации, откроет перспективы в научной и образовательной сфере, поможет молодежи раскрыть свои потенциальные возможности. Данная тематика получила широкую поддержку в трудовых коллективах вузов, ССУЗов, учреждениях образования, здравоохранения и на предприятиях района.

Справка

Ауэзовский район образован 10 марта 1972 года Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР.

Территория района составляет 23,5 квадратных километра, численность населения – свыше 280 тысяч человек, из них казахи – 54,3%, русские – 28,7%, другие национальности – 17,6%.

На основании Указа Президента РК от 16 апреля 2014 года постановлением акимата и маслихата Алматы в границы вновь созданного Наурызбайского района от Ауэзовского вошел микрорайон Калкаман – от пересечения речки Каргалы с проспектом Райымбека на юг до улицы Жандосова.

Таким образом, новому району была передана территория площадью 5,636 квадратных километра с численностью населения 22 тысячи человек.

В гуще событий на благо людей

Именно по такому принципу работает ассоциация КСП Ауэзовского района «Тұрғын үй»

Напомним, что в этом самом густонаселенном районе мегаполиса 226 кооперативов. 115 из них и составляют мощную организацию, основной целью которой является распространение передового опыта хозяйствования и защита прав квартировладельцев. Ассоциацией давно и успешно руководит Муратжан Жакыпбай. Он рассказал нашему корреспонденту о некоторых направлениях деятельости

Как и везде, сегодня болевой проблемой многих КСК являются неплательщики (в основном «РСЖ» и «Накопление на капремонт»). Ауэзовцы весьма продуктивно борятся с теми, кто живет в общем доме за счет соседей.

В последние годы при содействии ассоциации с любителей халявы было взыскано 5,7 миллиона тенге, причем в досудебном порядке. На сегодня остальным должникам ассоциацией направлено более 800 досудебных напоминаний. И это большое подспорье вечно занятым и не имеющим достаточного количества времени председателям КСК.

Одним из самых востребованных направлений работы сегодня можно назвать проведение консультаций и юридическое сопровождение по регистрации объекта кондоминиума.

Члены ассоциации проводят собрания собственников квартир, в ходе которых опытные юристы разъясняют особенности процедуры. Они же готовят документы на регистрацию объектов кондоминиумов. И в конечном счете оказывают содействие в открытии специальных счетов на капитальный ремонт.

В этом году была разработана совершенно новая концепция развития ассоциации на 2017 год, где были включены новые виды деятельности, отвечающие современным вызовам времени (например, оказание юридических консультаций жителям кооператива, зачисление в ассоциацию без вступительных взносов и т. д.), в результате которых повышается эффективность работы председателей КСК. В итоге повышается степень защиты прав, свобод и законных интересов граждан Ауэзовского района в сфере ЖКХ.

В общем и целом разъяснительная работа ставится ассоциацией во главу угла. Люди должны знать о государственной программе «Модернизация ЖКХ – 2020», о ситуации по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии, необходимость которых ассоциация разъясняет председателям правления КСК и жителям.Также при личном участии президента ассоциации таким ПКСК, как «Максат», «Бектур», «Дворик», «Аксай-4/69», «Корган», «Мейрам», «Тюльпан», ПК «Эдельвейс комплекс», «Шатыр хан», «Мекен-жай» и другим, было разъяснено о том, куда и к кому обращаться по вопросу проверки и установки ОПУ.

То же самое следует отметить как вклад ассоциации в успешную деятельность по оснащениюподъездов и дворов камерами видеонаблюдения.

– Мы работаем в тесном сотрудничестве с отделом ЖКХ аппарата акима Ауэзовского района, комитетом местного самоуправления, с Управлением жилья и жилищной инспекции, Ассоциацией КСК г. Алматы, – говорит президент этой организации Муратжан Жакыпбай. – Не скрываем своих наработок и заимствуем у профессионалов ценный опыт.

Ассоциация налаживает работу по рассмотрению жалоб и заявлений от квартировладельцев. В этом году сюда обратились 55 членов и 49 председателей КСК. 43 заявления для разбирательства им передано из приемной акима района. И это – знать, что здесь всегда можно найти совет, поддержку инициативы и управу на нерадивых управленцев, пожалуй, – самое ценное в глазах порядочных, не имеющих долгов квартировладельцев.

В тех КСК, что являются членами ассоциации, отопительный сезон начат вовремя и без срывов, за что сами жители выставили своим избранникам оценку «отлично».



Акылбек ЖУРЕКБАЕВ

За покупками и отдыхом

Торгово-развлекательный центр Moskva Metropolitan недавно отпраздновал год своего рождения. И открыл двери своего второго сектора для алматинцев

Концептуальный ТРЦ Moskva Metropolitan ежедневно посещают более 20 000 человек. Он пользуется большой популярностью среди жителей близлежащих районов. В торгово-развлекательном центре представлено огромное количество брендов с широким ассортиментом товара. На территории можно встретить магазины FLO, LC Waikiki, Kari, Kari Kids, Asian Cosmetics, Alexa, Marwin, Sulpak, Yves Rocher, Tiflani, «Куликовский» и другие. На цокольном этаже разместился лидер продуктового ритейла – Magnum.

Руководство центра делает все, чтобы торговый центр рос и заполнялся качественным товаром, услугами и интересным контентом. В ТРЦ Moskva Metropolitan приходят не только за покупками, но и за развлечениями. Здесь работают различные кафе, где можно вкусно поесть и посидеть с друзьями за чашечкой кофе. К услугам посетителей – салоны красоты Diva, студия маникюра и педикюра Лены Лениной, банкоматы.

В ТРЦ Moskva Metropolitan расположен современный кинотеатр KinoPark. Это первый кинотеатр в Казахстане, где каждый зал оборудован лазерным проектором, который улучшает в разы качество изображения. ТРЦ нацелен на семейную аудиторию, поэтому и детей не обошли стороной. В Moskva Metropolitan работает детский развлекательный центр Jolly Time. А в декабре этого года планируется запустить еще один большой детский развлекательный комплекс площадью до 1500 квадратных метров.

Стоит отметить, что в торгово-развлекательном центре есть свой небольшой контактный зоопарк. Там можно познакомиться, потрогать и даже подержать зверушек и птиц. К слову, он пока единственный в Алматы. Аналогов нет ни в одном торговом центре.

– Мировой тренд сегодня таков, что в городах уменьшаются стихийные рынки и делается упор на строительство торговых центров с максимальным уровнем комфорта и сервиса, – говорит директор торгово-развлекательного комплекса Нурлан Ибраев. – В обустройство городского центра нового формата общей площадью 37 500 кв. метров нами было инвестировано 12 млрд тенге. Мы постарались подобрать арендаторов, которые работают в ценовом сегменте, больше всего устраивающем наших посетителей. Ротация арендаторов в центре сведена к минимуму. Ушли лишь те, у кого были ограниченные товарные предложения и высокие цены. На первом этаже торгового центра установлен ящик для обратной связи, где каждый посетитель может оставить свои предложения или какие-то претензии. Мы обязательно откликаемся на все вопросы и претензии. Также периодически проводим конкурсы для покупателей с розыгрышем лотерейных призов. Так, мы уже разыграли бытовую технику, денежные призы. Благодаря всем перечисленным моментам у нас повышенная посещаемость, которая в отличие от многих других торговых центров постоянно растет. По сравнению с прошлым годом к нам ежедневно приходит в среднем на тысячу посетителей больше, в основном это родители с детьми. Их, несомненно, привлекают различные акции и скидки, которые в Moskva Metropolitan проводятся постоянно. В ТРЦ установлена автоматизированная программа подсчета посетителей. Она может распознать их по длине волос и ширине плеч, тем самым идентифицируя пол. Что позволит максимально подобрать для наших гостей нужное предложение. Служба персонализации работает сегодня на таком уровне, что вскоре мы будем посредством SMS и других каналов коммуникаций уведомлять наших посетителей, где по приемлемой для них цене можно приобрести нужный им товар. Все это, безусловно, улучшит качество сервиса. Как социально ориентированная компания мы активно работаем с молодежью. В коворкинг-центре организуем для них различные тренинги, ликбез по финансовой грамотности. К слову, ТРЦ ежегодно пополняет городскую казну, уплачивая налоги на сумму 150 млн тенге.



Подготовила Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Удобно, качественно, недорого

Многие жители и гости южной столицы не раз посещали рынки «Тигрохауд» и «Арыстан», расположенные в Ауэзовском районе. Причина таких предпочтений понятна: удобно, качественно и недорого

– Мы любим свой город, горожан и хотим в своей сфере предлагать услуги для всех сегментов рынка, – говорит генеральный директор компании ТОО «Фирма «Тигрохауд» Жанар Курапбаева. – Не все могут позволить себе покупки в крупных ТЦ, кому-то нужно еще и живое общение с продавцом, который уже знает предпочтения своего постоянного покупателя. Основным видом нашей деятельности является аренда коммерческой недвижимости на рынках «Тигрохауд» и «Арыстан». На рынке «Тигрохауд» можно приобрести мужскую, женскую и детскую обувь, одежду. Все товары – от известных торговых марок Италии, Турции, Испании. Наши арендаторы стоили бизнес вместе с нами в течение 20 лет. Они наладили прочные деловые связи со своими поставщиками, поэтому представленный у нас товар очень хорошего качества и по доступным ценам. Для сравнения, аналоги в крупных торговых центрах стоят в два-три раза дороже. Такая цена, естественно, складывается за счет более высокой аренды. Мы же, учитывая нынешнее снижение покупательской способности, для сохранения и поддержки бизнеса своих долгосрочных арендаторов создаем максимально лояльные условия для ведения бизнеса за счет низких тарифов на аренду. Рынок «Арыстан» также всегда радует своих посетителей свежими овощами, фруктами, мясной, молочной продукцией. Продукция обязательно проходит ветеринарный контроль. Товар всегда предлагается отборный, хорошего качества. Так как рынок универсальный, здесь также можно выбрать широкий ассортимент непродовольственных товаров.

С целью поддержки отечественных товаропроизводителей по инициативе акимата Алматы ТОО «Фирма «Тигрохауд» на льготных условиях предоставляет торговые места для реализации продукции местных дизайнеров, а также является участником шопинг-фестивалей, распродаж. За активное участие в общественной жизни города, ощутимый вклад в развитие малого бизнеса и оказываемую помощь в реализации программы по социально-экономическому развитию руководство «Фирма «Тигрохауд» неоднократно награждалась грамотами городского акимата.

Компания является одним из крупных налогоплательщиков, суммарная налоговая нагрузка за прошлый год составила более 60 млн тенге. Помимо штатных сотрудников «Фирма «Тигрохауд» дает работу более 700 арендаторам, которые имеют зарегистрированный бизнес.

Руководство компании активно занимается благотворительной, спонсорской помощью. Помогают инвалидам, ветеранам, детям из малообеспеченных и неблагополучных семей, сельским школам.



Подготовила Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ