ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Акимат города Алматы проводит аукцион по продаже права аренды земельных участков 8 августа 2017 года в 11.00 по адресу: площадь Республики, 4, в конференц-зале № 4

Условия проведения аукциона: Аукцион проводит аукционист. Начинается аукцион с объявления правил его проведения. Аукционист объявляет начальную цену объекта и шаг увеличения цены. Аукцион проводится по английскому методу (на повышение начальной цены). Участники повышают цену по объявленному шагу. Шаг изменения устанавливается в пределах 5–10% от (начальной) текущей цены объекта. Торги по объекту идут до наивысшей предложенной цены. Аукционист трижды повторяет последнюю предложенную высокую цену и при отсутствии других поднятых номеров (предложений), с ударом молотка объявляет о продаже объекта. Торги по объекту считаются состоявшимися только в случае, если количество участвующих в торгах по объекту не менее двух.

Условия продажи земельных участков: Обязательное использование в соответствии с целевым назначением, заключение договора купли-продажи, получение архитектурно-планировочного задания для проектирования объекта, представление сервитутов, своевременное внесение в доход бюджета платы за пользование земельным участком.

Аукционная стоимость участка, зафиксированная на торгах, оплачивается в виде авансового платежа в размере 50% в срок не позднее 5 банковских дней после подписания договора купли-продажи, а оставшаяся сумма должна быть внесена не позднее 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи.

Сумма гарантийного взноса для участия на торгах перечисляются безналичным путем на р/счет, по следующим реквизитам: КГУ «Управление земельных отношений города Алматы» БИН 050240007111, Департамент казначейства по городу Алматы БИК ККМFKZ2A ИИК KZ580705023513751001.

Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо представить: 1) заявку на участие в аукционе по продаже права аренды; 2) платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса; 3) документ, удостоверяющий полномочия представителя.

Заявки на участие в торгах принимается со дня публикации информационного сообщения по адресу: г. Алматы, ул.Толе би, 155, 5-й этаж, каб. 518, и завершается за 24 часа до начала аукциона. Заявки, поступившие по истечении срока их приема и регистрации, не рассматриваются.

Регистрация участников аукциона (при наличии билета участника) будет производиться с 10.00 8 августа 2017 года и до начала аукциона по адресу: г. Алматы, площадь Республики, 4, в конференц-зале № 4.

Дополнительная информация и справка предоставляется по телефону 8 727 378-46-47 (518 кабинет).