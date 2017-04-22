Азиатский тигр готов к сотрудничеству

В Алматы состоялся бизнес-форум «Алматы – Сингапур»

В нем приняли участие аким Алматы Бауыржан Байбек, государственный министр торговли, индустрии и национального развития Республики Сингапур Ко По Кун, государственный министр здравоохранения, коммуникаций и информации Республики Сингапур Чи Хун Тат, глава совета экономического развития Сингапура Льюнг Фиона, а также руководители крупных сингапурских компаний и представители бизнеса.

В ходе форума Бауыржан Байбек отметил, что Алматы является финансово-экономическим и культурно-образовательным центром страны, занимая ключевую нишу в экономике Центрально-Азиатского региона:

– За 25 лет экономика нашей страны выросла в два раза, доходы населения увеличились в 17 раз. Алматы стал региональным финансовым центром. Символично, что именно в Алматы в 1993 году была принята национальная валюта тенге. А 800 лет назад в нашем городе уже выпускалась своя валюта. Казахстан – огромная страна, имеющая огромный транзитно-транспортный потенциал. Поэтому наш Президент дал старт программе «Нұрлы жол» – «Светлый путь». Это дороги, которые, как артерии, связывают весь Казахстан, создавая условия для доступа на рынки, более свободному передвижению товаров. Наш президент стал инициатором Евразийского экономического союза. Алматы – это город на стратегическом рынке Великого шелкового пути, в который можно и нужно инвестировать. Алматы открывает торговые пути в полуторамиллиардный Китай, 180-миллионный рынок ЕАЭС и Центральной Азии с населением 65 миллионов человек. В городе идут инвестиции в инфраструктуру, социальное развитие, новые технологии, производство новых видов товаров. Только Алматы более чем на один миллиард тенге ввозит продуктов питания. Сегодня мы говорим о том, что должны обеспечить самодостаточность экономики, для чего определили 86 товарных позиций, которые составляют большую часть импорта, и по ним открываем новые производства. В прошлом году мы подписали с Японией договор-меморандум о создании Японско-Алматинского делового клуба. В его рамках компанией Tokyo Seiko уж открыт завод по производству стальных изделий Tokyo Rope Almaty. Благодаря этому в Казахстане себестоимость этой продукции стала на 40 процентов ниже, чем из Японии. То есть, если ваше предприятие будет действовать у нас, вы сможете продавать свою продукцию без таможенных, налоговых и прочих сборов. Сегодня мы серьезно работаем над созданием благоприятного инвестиционного климата. Понятно, что Сингапур находится на первых местах всех международных рейтингов. Но и мы не стоим на месте. Казахстан сдвинулся на 16 позиций Doing Business. Это говорит о лучшем инвестиционном климате на Евразийском экономическом пространстве. Свыше 90 процентов банков Казахстана находятся в Алматы, 60 международных организаций находятся у нас, региональный хаб ООН де-факто расположен в нашем городе. Сегодня мы приступаем к строительству здания, ведем переговоры о получении официального статуса этой организации. Алматы – центр, в котором можно и нужно открывать предприятия, если в будущем вы ходите присутствовать на стратегически важном рынке Великого шелкового пути. Мы работаем над снижением бюрократических барьеров. Doing Business показывает, что мы в разы снизили все разрешительные процедуры. Со стороны руководства города могу вас заверить, что любые инициативы, особенно по открытию предприятий, мы всемерно поддерживаем. У нас в центре есть обслуживание инвесторов, которым мы создаем все условия по принципу одного окна.

Аким отметил, что наш город является благоприятным для жизни. Алматы – центр не только бизнеса, но и торговли, услуг, сервиса, медицины, образования, спорта и туризма. У нас в непосредственной близости от города расположен один из уникальных курортов. В городе много парков и скверов, у нас живут очень дружелюбные люди. В Алматы действует более 2000 ресторанов и кафе, наши гостиницы располагают 15 тысячами номеров.

– Во многих вещах мы ориентируемся на «азиатских тигров». И Сингапур здесь занимает особое место, – сказал аким. – Мы гордимся тем, что азиатская страна находится в топе рейтингов. Нас объединяет то, что и в Сингапуре, и в Алматы сервисориентированные экономики. Приглашаю вас к сотрудничеству, инвестировать в Казахстан и уверен, что в то время, которое вы у нас пробудете, сможете не только проводить деловые встречи, но и ощутить дыхание нашего города, который мы называем городом тысячи красок.

В свою очередь государственный министр здравоохранения, коммуникаций и информации Республики Сингапур Чи Хун Тат отметил, что в ходе визита сингапурская делегация намерена оценить транзитный и транспортный потенциал Казахстана для вложения инвестиций.

– Среди стран Центральной Азиии Казахстан лидирует по развитию экономики, которая составляет почти 60 процентов ВВП региона, – отметил господин Чи Хун Тат. – Ваша страна впереди по многим аспектам. У Казахстана есть потенциал, чтобы сыграть еще более значимую роль в обеспечении регионального развития. Вместе с Россией, Кыргызстаном, Арменией и Беларусью Казахстан сформировал Евразийский экономический союз. Этот экономический блок представляет рынок со 180-миллионным населением и общим ВВП 1,6 триллиона долларов. Так как Сингапур является своеобразными воротами для инвестиций в Юго-Восточной Азии, мы уверены, что и Казахстан также выполняет аналогичную функцию для стран Еразийского союза. Недавние исследования Азиатского банка развития продемонстрировали, что инфраструктурные инвестиции в Центрально-Азиатский регион до 2030 года составят около 500 миллиардов долларов. Нам представляется, что Казахстан является идеальным хабом для вхождения Сингапура в том числе на рынки центральноазиатских стран и стран Евразийского экономического союза. У наших стран есть хорошая возможность взаимного сотрудничества. Сингапур и Казахстан отметит в следующем году 25 лет дипломатических отношений. У нас много друзей в вашей стране, и мы готовы для дальнейшего сотрудничества. Мы готовы поделиться с вами своими знаниями и опытом.

Во время форума состоялась церемония подписания соглашения о вступлении СПК «Алматы» в Казахстанско-Азиатско-Тихоокеанскую палату, которая позволит привлечь иностранные инвестиции, новые технологии, а также продвинуть казахстанские товары и услуги.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ