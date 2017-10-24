Бакытжан Сагинтаев ознакомился с инновационными методами лечения медицинских центров Алматы

В ходе посещения Бакытжан Сагинтаев ознакомился с работой регистратуры, колл-центра, рабочих кабинетов и ЭКО-лаборатории. В свою очередь директор института Тамара Джусубалиева проинформировала Премьер-Министра о деятельности центра, выполнении обязательств в рамках социальной ответственности, а также о научной деятельности и достижениях в репродуктивной медицине.

Стоит отметить, что в 2017 году в центре ЭКО за счет средств местного акимата 300 алматинских семей получили соответствующую медицинскую помощь, еще порядка 700 человек находятся в очереди.

Новая клиника построена с учетом международных требований и оснащена современным оборудованием. Ее особенностью является полностью изолированные операционный блок и эмбриологическая лаборатория. Это позволяет поддерживать микроклимат и подавать стерильный воздух постоянной температуры и влажности. Такая система «чистых помещений» позволяет получать высокие клинические результаты, что значительно повышает эффективность лечения.

Кроме того, клиника является ярким примером развития медицинского туризма в Алматы. По словам директора ИРМ, оказываемые медуслуги не уступают зарубежным аналогам при меньшей стоимости. Высокая квалификация врачей, современное оборудование и лояльность законов Казахстана привлекают большой поток иностранцев. За два года число пациентов, приехавших в Алматы из Турции, КНР, Германии, России и США по линии медтуризма выросло в несколько раз. В свою очередь, ежегодно клиника ИРМ может принимать до 3000 семей.

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В 2017 году на финансирование системы здравоохранения Алматинской области предусмотрено 48,4 млрд тг. На 1 октября освоено 31,6 млрд тг или 65,3% от годового плана.

Продолжается строительство поликлиники в поселке «Таусамалы», патологоанатомического бюро и восемь построек на общую сумму 6,3 млрд тг. На восьми объектах проводится сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт на общую сумму 2,9 млрд. В 2017 году уже сдана в эксплуатацию новая поликлиника в Наурызбайском районе города, построенная в рамках программы «Туған жер», где помимо оказания первичной медицинской помощи проводятся скрининговые исследования на раннее выявление рака желудка. Также в поликлинике открыты отделения рентген диагностики, кабинеты офтальмолога, отоларинголога, торакальной и абдоминальной колопроктологии и другие. Кроме этого, функционирует электронная регистратура, работает колл-центр, базируются бригады скорой помощи для оперативного выезда к жителям Наурызбайского района. В ближайшее время откроется медицинское учреждение в микрорайоне «Калкаман».