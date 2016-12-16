Бауыржан Байбек: «Алматы – яркий пример беспрецедентного развития Казахстана

Во Дворце Республики состоялось торжественное собрание в честь 25-летия Независимости.

Гостей мероприятия поздравил аким Алматы Бауыржан Байбек. В их числе почетные горожане, известные ученые, писатели, работники образования, здравоохранения, учреждений культуры. В соответствии с Указом Главы государства алматинцам, внесшим весомый вклад в развитие страны, вручили государственные награды. В своем поздравительном выступлении аким Алматы подчеркнул, что становление независимого Казахстана, его достижения неразрывно связаны с именем Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева – основателя современной государственности.

– Все годы Независимости мы идем по пути единства, согласия и последовательного формирования нации на основе гражданской идентичности, прочным фундаментом для развития которой выступает общенациональная идея «Мәңгілік ел». Основным смыслом политики Президента была и будет поддержка простых казахстанцев. За годы суверенности экономика Казахстана выросла в 24 раза, а доходы граждан – более чем в 20 раз. В страну привлечено свыше 255 млрд долларов прямых инвестиций, – отметил Бауыржан Байбек.

По его словам, решения главы государства всегда были продиктованы глобальным видением, глубоким пониманием происходящих процессов и, главное, интересами народа. Ярким историческим примером является беспрецедентный отказ от ядерного оружия и закрытие Семипалатинского полигона.

– Мы всегда с чувством огромной гордости говорим, что Алматы – это «золотая колыбель» независимости. Здесь принимались судьбоносные решения – утверждены Конституция, государственные символы, национальная валюта. Наш город является ярким примером беспрецедентного развития Казахстана. Мегаполис сформировался как город бизнеса и частного капитала, где царит дух предпринимательской инициативы. Сегодня в городе производится четверть всей продукции и услуг малого и среднего бизнеса, семь из десяти алматинцев работают в этой сфере. За годы независимости экономика города выросла более чем в 100 раз, кардинально улучшилось и качество жизни горожан, средняя зарплата увеличилась почти в 27 раз, в 33 раза уменьшилась материнская смертность, в 2,5 раза – детская. Продолжительность жизни составляет сегодня более 75 лет. Это самый высокий показатель по республике, соответствующий уровню европейских городов. На 40% стало больше школ, жилищный фонд вырос в 2 раза, достигнув 42 млн кв. м. Более 500 млрд тенге вложено в транспортную инфраструктуру. Алматы остается привлекательным для молодежи местом учебы, работы и досуга. В городе обучается 137 тыс. студентов, и в этом – залог наших будущих достижений. Все это стало возможным благодаря системной поддержке Елбасы, – сказал Бауыржан Байбек.

Аким подчеркнул, что сегодня делается упор на переход от сервисного города к «умному». Для этого внедряются современные технологии, обеспечивающие качество и оперативность предоставляемых услуг населению.

– Вектор развития мегаполису задает концепция «город для людей, а не для машин». Приоритетом является развитие общественного транспорта. Проводимая реформа не только снизит транспортную нагрузку, но и будет способствовать кардинальному улучшению экологической ситуации. Весной начнутся работы по созданию пешеходных зон на проспекте Жибек жолы, реконструкции площади «Астана» в европейском формате, более 20 парков и благоустройству еще 400 дворов. Огромное внимание уделяется развитию присоединенных территорий. В целом в текущем году около 60% бюджета развития направлено в Алатауский и Наурызбайский районы. Наша главная задача – сделать Алматы одним из комфортных городов мира, – добавил Бауыржан Байбек.

Он также сообщил, что Указом Президента в нынешнем году к государственным наградам представлены 136 алматинцев, что в 2 раза больше, чем в прошлом.

– Это знак огромного внимания Елбасы к нашему городу и признательность за каждодневный труд алматинцев на благо города и всего Казахстана, – подчеркнул аким.

Торжественное собрание завершилось праздничным концертом, на котором выступили творческие коллективы города.



Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Юрия ВЫБЛОВА