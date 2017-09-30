Бауыржан Байбек: Хочу поблагодарить вас за нелегкий, очень отвественный труд

Аким Алматы поздравил педагогов с профессиональным праздником

В преддверии Дня учителя Бауыржан Байбек встретился с лучшими педагогами. В торжественном собрании приняли участие более 40 представителей сферы образования.

Сегодня в образовательную сеть города входят 998 организаций, в том числе 443 государственные и 555 частных, где обучаются более 370 тысяч детей и трудятся 28 тысяч педагогов.

Аким Алматы отметил, что в свете модернизации Глава государства определяет сферу образования в числе важнейших приоритетов и ставит задачу «сделать образование центральным звеном новой модели экономического роста».

- С первых дней Независимости развитие образования является неизменным приоритетом государственной политики. Трудно переоценить вклад казахстанских учителей в осуществление реформ, проводимых по инициативе нашего Президента Нурсултана Назарбаева. В нынешнем году Казахстан вступил в новый исторический период. В своей программной статье «Рухани жаңғыру» Елбасы отметил, что особенность завтрашнего дня заключается в том, что именно конкурентоспособность человека становится фактором успеха нации. Именно вам, учителям, предстоит привить этот набор качеств нашим детям и молодежи. С учетом актуальных задач в текущем году мы довели до 100% оснащение школ города современными кабинетами физики, химии, биологии, лингафонно-мультимедийными кабинетами, интерактивными досками. За последние пять лет открыто 13 школ на 15 тысяч мест. Мы гордимся тем, что в Алматы работают самые талантливые учителя. Ваши ученики неоднократно занимают первые места на международных, республиканских олимпиадах и научных конкурсах. Они показывают высокие результаты по ЕНТ. Отмечая сегодня ваш достойный вклад в развитие системы образования города, я хочу поблагодарить за ваш нелегкий, очень ответственный труд, - сказал Бауыржан Байбек.

Алматинские выпускники шестой год подряд показывают лучший результат по ЕНТ, со средним баллом 97,5. На протяжении 12 лет занимают первое командное место в республиканской олимпиаде. В 15-й раз побеждают в конкурсах научных проектов. Четвертый год подряд - на Президентской олимпиаде среди учащихся 11 классов.

Вместе с тем за последние пять лет в городе открыто более 280 детских садов на 15 тысяч мест и 13 школ почти на 15 тысяч мест. Только в прошлом году за счет средств местного бюджета введено в эксплуатацию четыре садика на 500 мест. Открыли свои двери пристройки к школам в микрорайонах Шанырак и Калкаман на 1800 мест. В этом году начато строительство шести детских садов. Возводится пристройка к школе № 156 в микрорайоне «Өжет» на 600 ученических мест. Выделены средства на строительство школ и пристроек в Алатауском и Наурызбайском районах на 2600 ученических мест.

В рамках государственно-частного партнерства в прошлом году за счет частных средств открыто 175 детских садов и мини-центров на 5,7 тысячи мест. В нынешнем сдано 57 частных садиков на 2000 мест. Поддержка со стороны бизнеса позволила сэкономить порядка 14 млрд тенге бюджетных средств.

На Градостроительном совете города при рассмотрении вопроса строительства жилых комплексов особое внимание уделяется школам и детсадам. За два года за счет инвесторов построено 54 детских сада на семь тысяч мест. 24 садика на 3 тысячи мест передадут в коммунальную собственность. Благодаря этому бюджет сэкономил почти 24 млрд тенге.

Впервые проводятся работы по сейсмоусилению и капитальному ремонту сразу 28 объектов образования: 22 школ и шести детсадов. Также предусмотрено строительство двух школ и шести дошкольных учреждений, реконструкция и строительство пристроек к шести школам и одному детскому саду.

По поручению Главы государства с текущего года реализуется проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». На что из городского бюджета выделено 1,5 млрд тенге. Это позволит обучить 11 тысяч человек по востребованным на рынке труда рабочим специальностям. В 14 раз увеличено количество мест на краткосрочные курсы профессионального обучения, что составляет почти семь тысяч человек.

По поручению Елбасы нынешний год в Алматы объявлен «Годом молодежи», разработана соответствующая «дорожная карта». Запланировано строительство четырех общежитий на две тысячи мест. Совместно с Жилстройсбербанком разработана уникальная программа, позволяющая получить молодежи льготный заем для приобретения новой квартиры.

Виктор АНДРЕЕВ