Бауыржан Байбек: Ни один из вопросов не останется без внимания

Алматинцы получили возможность напрямую обратиться к акиму города

Вопросов у горожан накопилось немало и были созданы все условия для того, чтобы все они были услышаны. Для этого в зале было установлено четыре микрофона. Также с 9 утра проводился прием граждан заместителями акима. После окончания встречи еще в течение часа все желающие смогли обратиться к замакима города по имеющимся вопросам. Для приема обращений граждан работал сall­center. Как заверили в акимате, ни один из вопросов не останется без внимания, все они войдут в протокол при акиме города и по каждому из них будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Алия, житель Медеуского района:

– В прошлом году у нас в городе стояла проблема с уличным освещением. В своем докладе вы отметили, что по этому поводу была проведена большая работа. Однако многие улицы города остаются малоосвещенными, и говорят, что это связано с проведением модернизации. Когда же она завершится?

Бауыржан Байбек, аким города:

– Спасибо за вопрос, который волнует многих горожан, так как связан с безопасностью в Алматы. Многие вопросы освещения мы решаем за счет бюджета, но в этом задействованы и многие частные компании. «Алатау жарык компаниясы» меняла старые столбы на новые, но не меняла лампы. Сейчас мы занялись данным вопросом и координируем эту работу. Уже налицо улучшение ситуации. Уже заменены шкафы. При проведении работ были выявлены незаконные подключения. Сейчас система работает прозрачно. Если что­то где­то перегорает, это можно увидеть на центральном пульте и оперативно выехать для решения проблем. Постепенно реформа будет доведена до конца, и город будет энергоэффективным. Если мы поменяем старые лампы на светодиоды, то экономия составит 30 процентов. И за счет этого мы сможем более качественно оказывать услуги.

Как мне доложили, с 2012 года у нас проводится реформа по замене старых ламп на современные, в Медеуском районе, в частности, 1200 светильников заменили на новые. В шести районах проходит реформа в рамках АЖК. Мы меняем деревянные столбы на бетонные. Но не предусмотрена замена самих светильников. По моему поручению в прошлом году эта работа была усилена. 3,5 тысячи из 6 тысяч светильников, демонтированных национальной компанией, уже смонтировано, еще 2,5 тысячи в ближайшее время будут закончены. В 2017 и 2018 годах планируется демонтировать 1,5 тысячи столбов.

Нурмухамбетова:

– Я общественник города, проживаю в Алматы 35 лет и пришла как уполномоченный от более четырех тысяч жителей Алатауского района. Нас волнует земельный вопрос. Внимательно прослушав ваше выступление, хотелось бы отметить, что это был содержательный, не похожий на другие отчеты. Тем не менее некоторые вопросы, которые еще беспокоят жителей, не были освещены. Что будет с четырьмя тысячами госактов на землю по Алатаускому району, выданных на аренду? Как быть гражданам, которые не имеют земельных актов и проживают в районе? Эти вопросы повисли в воздухе с 90­х годов. Как они будут решаться?

Бауыржан Байбек:

– Любой акимат старается подобные вопросы решать в первую очередь. Эти проблемы нам достались от Алматинской области. Там налицо были факты спекуляции. Бывало, что на один участок выдавали по нескольку актов. Люди занимались самозахватом. Граждане вовремя не оформляют документы, строят как попало, а потом не могут легализовать свое имущество и начинают штурмовать различные инстанции. Прежде чем что­либо делать, нужно изучить закон. А у нас как думают: найдется добрый человек, заплатим ему и решим наши вопросы. Должно быть все прозрачно и в рамках законодательства. Мы этот вопрос держим на контроле и будем его решать.

Как мне доложили, в Алатауском рай­оне более 200 земельных участков в свое время были взяты без правоустанавливающих документов. Было принято решение о создании рабочей комиссии с участием госорганов, общественных организаций, партии «Нур Отан». По Алатаускому району этот вопрос курирует местный аким. На определенное количество участков уже есть правоустанавливающие документы, и они будут рассматриваться с участием горпрокуратуры.

Житель поселка Сулусай:

– За то время, как поселок был присоединен к городу, у нас произошли положительные изменения – открыли медпункт, построили школу. Но на сегодняшний день остается одна проблема – общественный транспорт. На маршрут выделяют старые автобусы, которые часто ломаются и до поселка добраться невозможно, особенно зимой. Как можно решить этот вопрос?

Бауыржан Байбек:

– Был проведен конкурс, из бюджета выделено 1,5 млрд тенге на закуп 60 автобусов с горными тормозами, и в течение года вопрос будет решен. Я сам выезжал в этот поселок. Это красивое и уникальное место. Благодаря поддержке депутатов маслихата там было многое сделано – открылся фельдшерско­акушерский пункт, спортзал, проложена дорога. Сейчас мы изучаем вопрос по транспорту. Перевозчику невыгодно покупать горные автобусы, а большим автобусам там не развернуться. Поэтому мы купим их за счет бюджета.

Меруерт:

– Меня как жителя Алматы интересует судьба зоопарка. У меня двое маленьких детей, которых я часто туда вожу. Но условия содержания зверей не очень комфортные. К тому же там стоит отвратительный запах. К большому сожалению, в зоопарке погибло несколько редких животных. Скажите, пожалуйста, какие меры будут приняты по решению данной проблемы?

Бауыржан Байбек:

– Этот вопрос активно обсуждается в Интернете. Я бы сначала хотел предоставить слово новому директору зоопарка Ержану Еркинбаеву. Он работает прозрачно и открыто, не боится критики, имеет опыт в бизнес­управлении. Но прежде скажу, что проблемы зоопарка не появились сегодня. Содержать зоопарк – непростое дело. Нужны специалисты, финансирование, прозрачность. Многое, конечно, зависит и от директора. Когда я приехал в город, одна дама мне душевно рассказывала, как она любит животных. А потом выяснилось, что животных недокармливали, воровали, билеты не продавали. Оказывается на животных можно незаконно делать деньги. Поэтому мы провели открытый конкурс. Сегодня выделяем зоопарку достаточное финансирование. Но также важно, чтобы туда приходило больше посетителей, ведь из средств, которые они платят за билеты, складывается бюджет зоопарка.

Мы никогда не отдадим зоопарк в частные руки. Во всем мире он находится в государственной собственности. Но важно, повторюсь, чтобы была прозрачность и подотчетность в работе.

Ержан Еркинбаев, директор алматинского зоопарка:

– Первое, что мы сделали, это пересмотрели в зоопарке систему поставки продуктов и тщательно следим не только за их количеством, но и за качеством. Животные, которые находятся в преклонном возрасте, сейчас в очень хорошей физической форме и находятся на экспозиции, а не в ветеринарной части. Мероприятия по профилактике эпидемий, дезинфекции проводятся гораздо чаще, чем раньше. Если прежде это было несколько раз в неделю, то сейчас несколько раз в день. Кроме того, к 80­летию зоопарка запланировано строительство ветеринарной части. Это будет подарком от бизнесменов­меценатов. Достигнуто соглашение со спонсорами по реконструкции существующих вольеров для больших кошек и других крупных животных. Это произойдет нынешним летом. Да, к сожалению, животные умирают. Но есть и хорошие новости. На днях у нас появилось двое медвежат, один примат.

Жительница микрорайона Алтай­2 Турксибского района:

– Три­четыре года назад мы наблюдали снос аварийных домов по улице Чернышевского. Там люди получили новые квартиры, живут в комфортных условиях. Мы надеялись, что очередь дойдет и до наших домов, которые многие годы находятся в аварийном состоянии. Хотела бы спросить у вас, будут ли сносить наши дома?

Бауыржан Байбек:

– В городе более 1000 ветхих домов. Я считаю, что там большой потенциал. Основная проблема города в том, что у нас нет свободной земли. Она дорогая. Поэтому мы приняли специальную программу до 2020 года снести все ветхие дома. Сегодня мы занимаемся этим вопросом и с частным бизнесом, чтобы они сделали это быстрее и эффективнее.

Султанбек Макежанов, заместитель акима города:

– В соответствии с программой сноса ветхого жилья недавно на Градсовете был одобрен проект, в результате которого в течение трех лет будет снесено 57 домов и построено новое жилье. Это касается и микрорайона Алтай.

Гульмира:

– Я хочу задать вопрос по качеству строительства домов в Алматы по государственной программе. Мы все прекрасно наслышаны о случае в микрорайоне Алгабас, где людей эвакуировали ночью, потому что дом дал крен. Я сама стою в очереди на квартиру по госпрограмме, и, честно говоря, не хотелось бы, чтобы и в моем новом жилье повторилась аналогичная ситуация…

Бауыржан Байбек:

– В прошлом году по моему поручению была усилена работа по улучшению качества строительных объектов. Как мне доложили, 13 проектных организаций и 19 подрядных организаций были наказаны. Из них более 10 были лишены лицензий. Работа в этом направлении в нынешнем году продолжается. Что касается микрорайона Алгабас, там в соответствии с нашими договоренностями продолжается работа по восстановлению накренившегося дома и строится компенсационный дом. Подрядная организация, технический и авторский надзор были лишены аттестации. Надо вносить недобросовестные строительные организации в черный список, они нигде не должны получить работу. ГАСК, Архитектурное управление должны усилить контроль за строительством, лишать бракоделов лицензий, а также принимать соответствующие превентивные меры.

Застройщиком данного объекта является компания «Астана Курылыс». Частник сам должен отвечать за свою деятельность. Надо быстрее обеспечить условия, чтобы люди быстрее заехали.

Сауле:

– Я живу по улице Макатаева, дом

№ 14, в Медеуском районе. В прошлом году в соседнем дворе дома № 8 был сделан замечательный ремонт, сооружена детская площадка с горкой, качелями, песочницей. А в нашем многоэтажном доме очень много молодых семей. И нам приходится гулять с детьми в соседнем дворе. Большая просьба: поставьте и в нашем дворе такую же современную детскую площадку.

Представитель акимата Медеуского района:

– В 2016 году в нашем районе было благоустроено 80 дворов на сумму 500 млн тенге. В этом году планируется 120 дворов. И данный двор по улице Макатаева также включен в список. На каждый двор будет разрабатываться проектно­сметная документация по согласованию с жителями. Речь идет не только об асфальтировании и обустройстве площадок, но и об освещении, проведении арычной сети и так далее.

Бауыржан Байбек:

– За счет бюджетных средств мы хотим сделать в этом году 290 площадок. В эту работу должны подключиться КСК и бизнес­структуры. Жители города должны чувствовать себя комфортно, а дети – иметь место для игр, и мы обязательно будем этот вопрос держать на контроле.

Подготовила

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ