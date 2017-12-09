Берегись автомобиля

С начала года на дорогах мегаполиса полицейскими выявлено свыше 17 тысячи нарушений ПДД, допущенных пешеходами

– Пешеходы – это полноправные участники дорожного движения, а значит, требования ПДД и административного законодательства распространяются и на них. Нарушения квалифицируются по ст. 615 КРКобАП. Но тем не менее не каждый осознает, что допускает, можно сказать, преступную халатность, переходя проезжую часть в неустановленном для того месте. Более того, в условиях крупного мегаполиса, автомобильный трафик которого почти достигает отметки 1 миллион, это большой риск и угроза жизни, – рассказал начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.

В полиции между тем отметили, что факты наездов на пешеходов, в том числе и со смертельных исходом, должны служить плачевным примером и заставить всерьез задуматься о дисциплине на дороге, которая в конечном итоге сказывается на общем состоянии безопасности всех участников дорожного движения.

Начальник МПС подчеркнул, что в городе построено необходимое количество надземных и подземных пешеходных переходов, обустроены светофорные объекты пешеходными вызывающими устройствами с режимом регулирования для поочередного пропуска, таймерами со звуковыми сигналами для слепых пешеходов.

Вместе с тем полицейские в очередной раз обратились к жителям и гостям Алматы с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и проявлять на дороге высокую культуру и дисциплину.

Павел ВОЛОДИН