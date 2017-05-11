Бессмертный марш

Акция «Бессмертный полк», которая прошла в День Победы в Алматы, собрала огромное количество участников

Шествие оказалось более многочисленным, чем в прошлом году.

– Несмотря на то что все больше лет отдаляет нас от этой даты, люди помнят, какой ценой далась победа в Великой Отечественной войне, и чтят защитников нашей Родины, – говорит координатор акции «Бессмертный полк» в Алматы Юлия Клинкович.

Колонну предварял БТР, на котором был установлен флаг Казахстана, копия Знамени Победы и знамя «Бессмертного полка».

Тысячи алматинцев несли в руках бережно прикрепленные на древко портреты дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек – участников Второй мировой войны. Помимо фотографий фронтовиков в шествии использовались десять фотомозаек героев войны, собранных из 164 фотографий действующих военнослужащих.

в Астане в шествии «Бессмертного полка» приняли двадцать тысяч человек.

Колонны военной техники и участники акции стартовали у монумента «Қазақ елі» и прошли по проспекту Тәуелсіздік до площади защитникам Отечества.

Дети, внуки, правнуки участников Великой Отечественной войны пронесли по улицам города фотографии героев.

В Москве «Бессмертный полк» собрал более 800 тысяч участников. Идея памятного шествия потомков победителей в Великой Отечественной впервые воплотилась в Томске. «Бессмертный полк» появился в 2011 году по инициативе журналистов в короткое время акция стала настолько известной, что к 2015 году ее уже официально провели в Москве. третий год подряд в первых рядах «Бессмертного полка» идет Президент Владимир Путин. Соцсети оказались заполнены фотоснимками шествия, на которых вереница людей с плакатами и красными флагами тянется на километры.

В США День Победы празднуется 8 мая, и в этот день в разных городах страны проходят мероприятия, посвященные этому событию. Надо сказать, что День Победы в США был государственным праздником с 1948 по 1976 год. Сейчас таковым его считают только власти небольшого по площади и численности населения штата Род-Айленд.

Шествие «Бессмертного полка» прошло в Нью-Йорке, где организация «Русская молодежь Америки» раздавала на Таймс-сквер георгиевские ленточки, Лос-Анджелесе, Чикаго, Сан-Франциско, Сиэтле, Майами, Денвере, Сан-Диего, Бостоне, Филадельфии. В столице Вашингтоне участники прошли от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны на Национальном Молле.

В Лондоне «Бессмертный полк» прошел колонной от Трафальгарской площади до британского парламента.

«Во-первых, конечно, это память о самой войне, потому что без победы, без победы русского солдата, ничего в Европе не было бы – не было бы ни Англии как таковой, ни Британии. Не было бы того устройства государственного, которое существует. История пошла бы другим путем», – так участница шествия, секретарь комитета «Русское наследие Великобритании» Юлия объяснила Би-би-си, почему она пришла на акцию.

Во Франции шествие «Бессмертного полка» состоялось в Париже, Страсбурге, Ницце, Марселе, Лионе и Монпелье. Официально Франция отмечает праздник 8 мая вместе со всей Европой, но история ее военной доблести переплелась с историей побед Красной Армии.

Французские летчики сражались с нацистами на советских самолетах в авиаполку «Нормандия-Неман». Многие советские военнопленные, бежавшие из гитлеровских лагерей, воевали в составе сопротивления и в армии генерала Шарля де Голля.

С недавних пор День Победы отмечается и в Израиле, где уже 5 мая состоялось шествие «Бессмертного полка», в котором приняли участие потомки воевавших жителей страны, а также ныне живущие в стране ветераны. 9 мая в Израиле возлагают цветы к памятнику Красной Армии, расположенном в городе Натания.

Во время прошедшей в эти дни церемонии, посвященной освобождению концлагеря Освенцим, президент Европейского конгресса Вячеслав Кантор еще раз напомнил собравшимся, что «именно Красная Армия освободила Аушвиц-Биркенау и внесла наибольший вклад в освобождение лагерей смерти и прекращение массового уничтожения людей в десятках стран Европы».



Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Юлии ЖОРОВОЙ