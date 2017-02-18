Без аттестации невозможно создать профессиональный госаппарат

Кенжехан Матыжанов – депутат Маслихата г. Алматы:



– Претворить в жизнь заявление Президента о конституционной реформе и послание народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» невозможно без создания профессионального госаппарата. Глава государства подписал Указ об аттестации госслужащих корпуса «Б».

В связи с этим с 1 февраля 2017 года стартовал второй этап комплексной аттестации, которая проводится в три этапа. На сегодняшний день составлен график прохождения аттестации во всех управлениях и департаментах Республики. Впервые в рамках аттестации госслужащие пройдут тест на выявление слабых и сильных сторон характера. Особенность нынешней аттестации заключается в том, что в нее не включены вопросы на знание госзаконов. Аттестуемые должны знать больше о своих должностных полномочиях и обязанностях. Акцент сделан на оказание качественных услуг населению, эффективность и открытость.

Что такое аттестация (лат. аttestatio – свидетельство), то есть это определение профессио­нального и образовательного уровня госслужащего, характеристика его личных качеств.

Далее определение личных и профессиональных качеств госслужащего определяется в следующем порядке:

1) заполнение оценочных листов;

2) для определения облика госслужащего применяется новая тестовая система «Единые рамки компетенций» путем оценки личных компетенций;

3) собеседование, которое проводит комиссия в составе из пяти человек (состав комиссии не менее 5 человек). В ее состав рекомендуется включать представителей агентства, вышестоящих госорганов, общественных объединений, представителей академической среды, депутатов маслихатов. Члены комиссии обязаны пройти курсы в академии госуправления и учебных центрах.

Аттестация проводится для улучшения качества работы госслужащих, что является поручением Президента страны. Об этом было сказано в государственных программах «Казахстан-2050», «Сто конкретных шагов», а именно – должное внимание было уделено 97-му, 98-му, 99-му шагам, это дает право гражданам принимать участие в принятии каких-либо решений совместно с государственными органами, что придает прозрачность и открытость действиям государственных органов.

Одновременно рассматривается вопрос о передаче несвойственных государству функций в конкурентную среду.

Также Президент страны в совем выступлении отметил и об улучшении работы маслихатов, расширении функций органов местного самоуправления по решению вопросов на местах. В этой связи, утверждено положение об уточнении состава депутатов маслихатов, избираемых Центральной избирательной комиссией РК, соразмерно количеству жителей в соответствующей административно-территориальной единице. Ведь основной задачей маслихатов является улучшение жизни населения. Поэтому требуется оперативное внедрение новых реформ.

В целом предложенные Главой государства реформы служат достижению поставленных задач. Работа, которая в настоящее время проводится депутатми маслихата соответствует требованиям времени и способствует принятию необходимых решений. Первоочередной задачей маслихатов является улучшение жизни населения, в этой связи принятие пяти институциональных реформ является весьма важной вехой. Депутатами маслихата г. Алматы на очередном заседании фракции партии «Нур Отан » были рассмотрены данные реформы, также проведены разъяснительные меропрития в избирательных округах. Кроме того, обращено внимание на третью модернизацию РК, озвученную в очередном Послании Президента народу Казахстана, до населения Республики доведены его основные ключевые направления и соотвествующие приоритеты.