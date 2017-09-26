Без нехороших квартир

Городской департамент госдоходов намерен вывести на чистоту «серых» арендодателей

В ходе проверки будут выявлены арендодатели, уклоняющиеся от уплаты налогов и не имеющие необходимых документов. В случае нарушений владельцу недвижимости грозит штраф 15 МРП. Однако если арендодатель так их и не устранит, его вызовут в суд. Здесь будет рассматриваться вопрос о конфискации имущества, которое незаконно использовалось в предпринимательской деятельности, – пояснил заместитель руководителя управления госдоходов по Медеускому району Куаныш Туменбаев.

Он также отметил, что проверку планировали начать с 25 сентября. Однако потом ее перенесли на 2 октября из-за увеличения количества желающих самостоятельно устранить нарушения по регистрации в налоговых органах. Только за последние два дня в Медеуском районе самостоятельно зарегистрировались в качестве ИП 25 человек.

Напомним, для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя достаточно обратиться в ЦОН с удостоверением личности. Процедура бесплатная.

При наличии сведений о лицах, незаконно сдающих в аренду жилье, звоните по телефонам доверия: 272-11-34 и 267-71-70, конфиденциальность гарантируется.

Милана БАРАБАШ