Без опасности

С 16 января в Казахстане отменят «желтый» уровень террористической опасности

Об этом уведомляет Антитеррористический центр РК. «Решение принято председателем Комитета национальной безопасности в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма» от 9 августа 2013 года № 611», – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что «желтый» уровень террористической опасности отменен, гражданам надо быть бдительными и о малейших подозрениях сообщать в ограны прокуратуры.

Ника ИЛЮШИНА