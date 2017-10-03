Без шума и пыли

Коптящие небо Алматы автобусы заменят на 554 новые машины

Старый, «коптящий» пассажирский транспорт исчезнет с центральных улиц города до конца года. На смену ему в Алматы завезут 554 новых автобуса, которые отвечают всем современным требованиям.



– До конца года в город придут новые автобусы. 300 машин закупает акимат за счет бюджета для коммунальных автопарков. Это «газели», как на 15-м маршруте, и зеленые автобусы «ЛиАЗ», часть из них уже работает на возобновленных городских маршрутах, связывающих окраины с центром. Российский завод «ЛиАЗ» еженедельно отправляет нам по 15 автобусов, до конца года мы их получим. Частные перевозчики уже принесли нам копии договоров и чеков, подтверждающих закуп 254 новых автобусов, – прокомментировал руководитель городского Управления транспорта и автомобильных дорог Максут Исахов.

Новые автобусы оборудованы кондиционерами, стеклопакетами, автономными отопителями, позволяющими зимой поддерживать тепло в салоне, и многими другими опциями, предусмотренными для комфортной поездки пассажиров.

Кроме того, Максут Исахов заверил, что, несмотря на рост цен на ГСМ, повышения стоимости проезда на общественном транспорте не ожидается.

София ОРЛОВА