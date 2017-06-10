Библиотека и Фонд Первого Президента объявляют конкурс для журналистов «Независимость Казахстана и Лидер нации»

Библиотека и Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации объявляют ежегодный открытый конкурс «Независимость Казахстана и Лидер нации» среди работников печатных и электронных средств массовой информации, посвященный Дню Независимости Республики Казахстан.

Цель конкурса – освещение достижений страны за годы независимости, популяризация «модели Назарбаева», идей и инициатив Лидера нации как основы казахстанской государственности.

Конкурс проводится по четырем номинациям:

1) «Лучший телевизионный материал»;

2) «Лучший радиоматериал»;

3) «Лучшая статья в газетах и журналах»;

4) «Лучшая публикация в интернет-СМИ».

Победителям конкурса в каждой из номинаций присуждается денежный приз в размере 1 миллиона тенге, а за вторые и третьи места – 500 тысяч и 200 тысяч тенге соответственно. Кроме того, всем призерам будут вручены дипломы и нагрудные знаки.

В конкурсе могут принять участие профессиональные журналисты как на индивидуальной, так и на коллективной основе.

К участию в конкурсе принимаются оригинальные авторские материалы на государственном и русском языках, официально обнародованные (опубликованные, выпущенные в эфир, размещенные в интернете) в период с 1 января по 10 октября 2017 года.

Итоги конкурса подведет конкурсная комиссия, в состав которой вошли известные журналисты, видные государственные и общественные деятели Казахстана.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в канун Дня Независимости.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в явочном порядке или почтовым отправлением в срок с 1 июня до 10 октября (включительно) 2017 года по адресу: Z05S5X1, Республика Казахстан, г. Астана, ул. А. Букейхана, 10, каб. 213, с пометкой «На конкурс «Независимость Казахстана и Лидер нации»; контактные телефоны: (7172) 69-30-54, 69-30-56, 69-30-57.

С подробной информацией об условиях и сроках проведения конкурса можно ознакомиться на сайтах: www.presidentlibrary.kz и www.presidentfoundation.kz.