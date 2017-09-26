Большая модернизация

Обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых и продвижение в число 30 передовых стран поставил задачу Президент Казахстана в Послании народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Какая работа ведется сегодня по ключевы

- В программе «Третья модернизация Казахстана» Нурсултан Назарбаев обозначил пять ключевых приоритетов, первым из которых является ускоренная технологическая модернизация экономики. Что в этом векторе делается на сегодняшний день в Ауэзовском районе?

– В целях реализации первого приоритета Послания Главы государства на районном уровне работа ведется. В частности, произведен запуск новых технологических линий. По программе «Дорожная карта бизнеса – 2020» на ТОО «Цин-Каз» были автоматизированы и модернизированы существующие линии по выпуску томатной продукции. На базе ТОО «Тихаус» внедрены современные инновационные технологии по производству гранулированного чая. По ДКБ-2020 также получили государственную поддержку такие крупные компании, как ТОО «On Clinic Almaty» – на приобретение современного медицинского оборудования; ТОО «GRAZ ltd» – на покупку цифрового оборудования для ремонта медицинских инструментов, комплектующих и оборудования телекоммуникаций, ТОО «MaxiSS». Господдержкой в модернизации производства обеспечены и трое индивидуальных предпринимателей.

Необходимо подчеркнуть, что с помощью этого же подспорья реконструируются и модернизируются по современным технологиям четыре рынка. Между тем до конца года в районе откроется немецкий гипермаркет современных строительных материалов, оборудования и инструментов мирового стандарта OBI.

– Алматы как городу с сервис-ориентированной экономикой отведена важная роль в достижении 50% от вкладов малого и среднего бизнеса в национальный ВВП к 2050 году. Какие инструменты поддержки массового предпринимательства осуществляются в районе сегодня?

– В целях поддержки массового предпринимательства в районе проводится следующая работа. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 сентября текущего года составило 42 809, из них действующих – 28 410. Зарегистрировано 28 000 ИП, действующих – 20 288. Объем розничного товарооборота составил 241,1 миллиарда тенге, что составило 115,2% к соответствующему периоду прошлого года.

Объем оптовой торговли достиг 623 миллиардов тенге, удельный вес торговли на рынке индивидуальны предпринимателей составил 44,9%. План поступлений государственных доходов на 31 августа 2017 года выполнен на 66%. Прогноз составил 50 136 822 тенге, фактически поступило 54 193 525 тенге. В сравнении с предыдущим годом увеличение поступлений по налогам и обязательным платежам в бюджет составило 7 780 510 тенге.

Прогноз по МБ, составивший 16 285 906 тенге, исполнен на 116,6%. Поступления достигли 18 995 726 тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 2 083 834 тенге. С января по август промышленными предприятиями, включая малые, произведено продукции на 57,7 миллиарда тенге. Индекс физического объема к соответствующему периоду 2016 года составил 102,7%.

Фактическая численность наемных работников, занятых на крупных и средних предприятиях, достигла 34 388 человек. Средняя заработная плата работников, занятых в данном секторе, – 141 575 тенге. Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 108,4%. Главными инструментами оздоровления и государственной поддержки бизнеса для предпринимателей стали программы «Карта индустриализации», «Жибек жолы», «Дорожная карта бизнеса – 2020». В целях реализации последней за 2017 год по первому направлению программы региональным координационным советом города по району получили одобрение 8 проектов на сумму 693,9 миллиона тенге. Сумма субсидирования составила 119,3 миллиона тенге, создано 40 рабочих мест.



– Развитие экономики в условиях эпохи новой модернизации невозможно представить без создания привлекательного инвестклимата. Какие условия сегодня создаются в Ауэзовском районе для привлечения локального и иностранного капитала? Каковы фактические притоки инвестиций с начала года?

– Плановая работа в Ауэзовском районе ведется и в этом направлении. Так, на сегодняшний день за январь-август 2017 года освоено 25,5 миллиарда тенге инвестиций в основной капитал. В сентябре введен в эксплуатацию второй комплекс ТРЦ «MOSKVA Metropolitan» с созданием 500 рабочих мест. Объем инвестиций в проект составил 12 миллиардов тенге. В декабре завершится строительство второго комплекса Grand Park Almaty общей площадью 60 000 кв. м. Общая площадь магазина – 15 000 кв. м. Будет создано 200 рабочих мест, вложенные инвестиции составляют 5 миллиардов тенге. Также в текущем году были введены в эксплуатацию 10 объектов сферы услуг, в числе которых ресторанные комплексы, кафе, СТО и другие.



– Большой потенциал для развития предпринимательства, как подчеркнул Глава государства, дает расширение государственно-частного партнерства. В Послании сказано: «ГЧП должно стать основным механизмом развития инфраструктуры, в том числе социальной». Насколько активно и в чем конкретно бизнес проявляет свою социальную ответственность?

– В рамках государственно-частного партнерства в 2016 году открыто 7 детских и спортивных площадок. В текущем году в рамках социальной ответственности бизнеса с 7 частными и юридическими лицами заключен меморандум по благоустройству района. В прошлом году в районе появился 21 частный детский сад на 657 мест, из них 16 работают по программе «Балапан». С начала текущего года в районе открыто 6 частных детских садов на 215 мест, из них 5 функционируют по этой программе. Данная работа позволила значительно сократить дефицит мест в детские дошкольные учреждения, и в настоящее время она продолжается.



– Создание и развитие новых индустрий станет дополнительным источником занятости населения. Правительству и акимам поручено создать условия для перетока работников в другие сферы. Насколько сегодня востребованы технические специальности в отделе Ауэзовского района городского Центра занятости?

– Работа по перепрофилированию и бесплатному обучению техническими специальностями в районе продолжается. По этому направлению сегодня охвачено 872 человека. Нуждающиеся в трудоустройстве жители направляются на курсы повышения квалификации, им предоставляются социальные рабочие места.

Востребованными техническими специальностями в районе являются операторы экструдерного станка, ультразвуковой сварки, сварщики полимерных материалов, электрики, автоэлектрики, кровельщики по стальным кровлям, слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования, по ремонту автомобилей, мастера столярного и мебельного производства, рихтовщики кузовов автомобиля, резчика, контролеры качества продукции и технологического процесса.

В районе расположены 6 высших и 22 средних учебных заведений, где обучаются свыше 27 000 студентов. Работу по профессиональному обучению в районе активно ведут 5 колледжей: Алматинский колледж моды и дизайна; Алматинский строительный колледж, Алматинский колледж сервисного обслуживания, политехнический коллеж, Колледж статистики и учета. Ведется постоянная работа по лицам, состоящим на учете в качестве безработных, проводятся встречи в Доме юношества, ярмарки вакансий и многое другое.



– Важный ориентир в образовательной системе по «Третьей модернизации» – поэтапный переход на трехъязычное образование. В статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» Глава государства выступил с предложением о переводе казахского языка на латинскую графику. Насколько своевременным и актуальным, на ваш взгляд, будет этот шаг? Какие перспективы он откроет в образовательной сфере?

– В районе продолжается подготовительная работа по переходу на трехъязычное изучение предметов в общеобразовательных школах. В текущем учебном году на обновленное содержание перешли 1-е, 2-е, 5-е, 7-е классы. В следующем планируется переход 3-х, 6-х, 8-х, 10-х классов, а в 2019–2020-м учебном году – 4-х, 9-х, 11-х классов.

С текущего учебного года в пилотном режиме в 8-х классах школ №№ 27, 86, 132, 153, 175 на английском языке начато изучение предметов физики, химии, биологии и информатики. Учителя, имеющие базовое образование по данным предметам, прошли переподготовку на английском языке.

Предложение Главы государства о переходе казахского алфавита на латиницу, считаю, является велением времени и основой духовной модернизации. Это решение поможет интегрироваться в современную технологическую среду, коммуникацию, раскроет перспективы в научной и образовательной сфере. Во всех образовательных учреждениях, где ведется обучение на английском языке, используется латинский алфавит. Латинская графика поможет нашей молодежи и последующим поколениям раскрыть свои потенциальные возможности.

Марина ПЕСТРЯКОВА