Борьба с коррупцией – наше общее дело

100 КОНКРЕТНЫХ ШАГОВ

Жасулан Естенов, аким Алмалинского района:

– Коррупция как негативное явление знакома всем странам мира. Известно также, что подлинного экономического процветания достигают лишь те государства, где коррупционные явления сведены к минимуму. Ведь коррупция оказывает разлагающее влияние на все сферы общества: экономику, социальную сферу, политику, а негативные последствия, порождаемые этим явлением, не только препятствуют прогрессивному, поступательному развитию общества, но и представляют реальную угрозу интересам национальной безопасности.

Президент Республики Казахстана Н. А. Назарбаев, говоря о борьбе с коррупцией, неоднократно подчеркивал, что без участия общества нельзя победить коррупцию, и для Казахстана преодоление коррупции является одним из главных направлений государственной политики.

В соответствии с поручением Президента партией «Нур Отан» разработана Программа противодействия коррупции на 2015–2025 годы.

Целью программы является вовлечение в антикоррупционное движение всего общества с помощью создания атмосферы нулевой терпимости к любым проявлениям нарушения законности.

В Алмалинском районе проводится работа по исполнению плана мероприятий на 2015–2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 годы и противодействию теневой экономике.

В учреждениях образования, здравоохранения района независимо от форм собственности, высших и средних специальных учебных заведениях проводятся семинары, встречи, флешмобы и акции «Скажем «нет» коррупции!» и т. д. Было проведено более чем 150 различных форматов круглых столов, целью которых является разъяснение коррупционного законодательства, совершенствование мер по противодействию коррупции, воспитание антикоррупционной дисциплины в духе противодействия коррупционным явлениям.

Общественный совет по противодействию коррупции при Алмалинском районном филиале партии «Нур Отан» состоит из представителей сферы бизнеса, здравоохранения, культуры, НПО, СМИ, государственных предприятий. В соответствии с планом работы проведено пять заседаний, где активно принимают непосредственное участие аппарат филиала партии «Нур Отан», члены Общественного совета по противодействию коррупции при филиале партии, комиссии партийного контроля филиала, прокуратура, службы района.

В мероприятиях по профилактике борьбы с коррупцией и формированию антикоррупционной культуры и антикоррупционного поведения была задействована 151 первичная партийная организация, которые проводят непосредственно на местах мероприятия по разъяснению угроз коррупции, способов противодействия ей. Повсеместно во всех первичных партийных организациях проводится работа по соблюдению «Кодекса этики члена партии», важными пунктами которого являются также вопросы антикоррупционного характера.

Кроме того, в рамках партийного проекта «Страна без коррупции – процветающая страна» проводятся мероприятия по следующим направлениям: формирование устойчивого антикоррупционного поведения граждан (круглый стол, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией), антикоррупционное воспитание (день открытых дверей в общественных приемных партии совместно с ОСПК), разъяснение антикоррупционной политики (заседания, собрания ППО по обсуждению основных направлений новых законов сферы государственной службы и антикоррупционной деятельности), вовлечение институтов гражданского общества, НПО, населения в антикоррупционную деятельность, профилактика правонарушений, формирование нулевой терпимости к правонарушениям. В рамках данного проекта проведено 16 мероприятий.

На главной странице интернет-ресурса акима Алмалинского района www.almaly.almaty.kz по реализации Алматинского городского плана мероприятий на 2015–2017 годы, реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 годы и противодействию теневой экономике размещены планы мероприятий, указаны телефоны доверия для обращения граждан в случае выявления фактов коррупции, памятка, а также информационный баннер о противодействии коррупции.

В целях повышения эффективности противодействия коррупции обеспечивается прозрачность проведения электронных государственных закупок, что дает возможность эффективного использования бюджетных средств. Ведется отчетность по платежам и исполнению договоров по государственным закупам. Данная информация размещается на веб-портале www.goszakup.gov.kz.

В рамках акции «Начни с себя!», инициированной партией «Нур Отан», государственные служащие аппарата акима Алмалинского района продекларировали свои доходы и имущественные положения, которые представлены для широкой общественности на сайте акима. В соответствии с Законом «О противодействии коррупции» все сотрудники в течение установленного времени ежегодно сдают декларацию о доходах и имуществе, проводится открытый конкурс на занятие административной должности, осуществляется прием граждан, своевременно рассматриваются обращения физических и юридических лиц.

В аппарате акима Алмалинского района по недопущению действий, сопряженных с коррупцией, а также реализации Алматинского городского плана мероприятий по противодействию коррупции на 2015–2017 годы, по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 годы и противодействию теневой экономике с начала 2015 года утвержден план проведения правового всеобуча, где одной из приоритетных задач является противодействие коррупции. Особенностью школы правовых знаний является постоянное повышение правового уровня государственного служащего путем проведения семинаров по разъяснению норм действующего законодательства, анкетирования и других мероприятий.

В целях укрепления доверия граждан района, повышения прозрачности деятельности аппарата, возможности своевременного обращения населения по фактам злоупотребления должностными полномочиями и о фактах нарушения должностными лицами норм Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан нарушения прав граждан, совершения коррупционных правонарушений, постоянно проводятся отчеты перед населением и общественным советом, совместно с руководителями службы района и депутатами проводятся встречи с населением. Данная работа освещается в СМИ и на сайте акима Алмалинского района.

В организациях и учреждениях по факту вымогательства, взяток или каких-либо других проявлений коррупционного характера каждый гражданин может обратиться в аппарат акима Алмалинского района по следующему контактному телефону доверия 272-59-88, также установлен ящик для приема обращений, касающихся фактов проявления коррупции, злоупотребления должностными положениями.

При входе в здание размещены информационные стенды с целью формирования правовых знаний у населения: «Наш долг – служение народу», «О противодействии коррупции», «О государственной службе Республики Казахстан», Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих), а также информация о порядке поступления на государственную службу.

Кроме этого сокращаются контрольные функции государственных органов, обеспечивается подконтрольность и прозрачность их работы, уменьшается государственное присутствие в экономике и бизнесе.

В заключение хотелось бы отметить, что добиться эффективного противодействия этому явлению можно, только объединив усилия всех институтов гражданского общества. Только так мы сможем реализовать нацио­нальную идею вхождения в число наиболее конкурентоспособных государств.