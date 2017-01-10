Борьба с препятствиями

Силовики мегаполиса готовятся к Универсиаде

В преддверии Универсиады выявлено 3624 правонарушения. Таковы предварительные итоги отработки, организованной городским оперативным штабом по борьбе с терроризмом в преддверии Универсиады-2017.

Напомним, ОПМ, нацеленное на профилактику правонарушений в Алматы и его пригороде в канун Универсиады, а также выявление лиц, склонных к совершению преступлений, продлится по 25 января.

Рейды осуществляются в пяти прилегающих к мегаполису районах Алматинской области. За три дня обследованы общественные места, рынки и торговые дома. Также проверено около 4,5 тысячи человек, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, разыскано 14 уголовных преступников и шесть без вести пропавших. Кроме того, выявлено 637 нарушений миграционного законодательства со стороны иностранных граждан, при этом 346 иностранца водворены в приемник-распределитель, 32 выдворены за пределы республики. В ходе обхода заброшенных объектов, подвалов и чердаков задержано 273 человека без определенного места жительства, из них 43 отправлены в приемник-распределитель.

Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий возбуждены административные производства по 49 фактам приставания с целью оказания сексуальных услуг и по семи фактам предоставления помещений для оказания интимных услуг.

К примеру, в гостинице «Золотой дракон», расположенной на пересечении проспектов Райымбека и Сейфуллина, выявлены 32 девушки, предоставляющие интимные услуги. Все они доставлены в УВД Алмалинского района до выяснения обстоятельств. Помимо этого проверен 5951 владелец оружия, устранено 230 нарушений правил его хранения, изъято 219 стволов. На городских магистралях выявлено 1640 нарушений правил дорожного движения.

Ника ИЛЮШИНА